Перевал Дятлова: Мог ли самый загадочный участник трагического похода быть диверсантом

Семен Золотарев. Опытный турист, инструктор Коуровской турбазы. Фронтовик. Его личность вызывает немало споров. Многое в его биографии кажется странным

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов-лыжников, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Среди погибших – 37-летний Семен Золотарев. Опытный турист, инструктор Коуровской турбазы. Фронтовик. По некоторым данным, отправился на Отортен с группой Дятлова, чтобы получить третий разряд по спортивному туризму. По иным свидетельствам, это путешествие должно было стать для него значительным событием. «Об этом походе заговорит весь мир», - сказал он перед отправкой в горы своим ученикам. Слова оказались пророческими.

Спустя 60 с лишним лет правды о таинственной гибели туристов не знает никто. Да и сама личность Семена вызывает немало споров. Многое в его биографии кажется странным.

Просил называть себя Александром, а не Семеном. Во всех анкетных данных писал, что родился то 1, то 2 февраля 1921 года. А по метрическим записям станицы Удобной, родины нашего героя, его день рождения – 1 марта. Путался в количестве братьев и сестер. В одной анкете утверждал, что у него только две сестры, в другой - сестра и брат. Хотя на самом деле в семье фельдшера Алексея Золотарева было 5 детей – Николай, Анна, Катерина, Мария и самый младший Семен. А во время приема в партию в 1949 дерзко солгал про боевые награды, ответив, что имеет орден «Красной Звезды» и медаль «За отвагу». А ведь в его послужном списке, помимо ордена, были медали «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией». Но «За отвагу» в списке нет.

Бытует мнение, что и с военной биографией Семена всё туманно. И мы решили проверить ту биографию по архивным документам Министерства обороны. И вот.

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов-лыжников, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Начало боевого пути Золотарева Семена Алексеевича описано в автобиографии его личного дела 1944 года как кандидата в ВКП(б), которое нам удалось найти в архиве Минобороны. По словам хранителя фонда, с 1944 года мы единственные, кому понадобились эти документы.

Аккуратным каллиграфическим почерком Семен писал: «В 1941 году 18 октября Удобненским военкоматом был мобилизован в Красную Армию. Когда прибыл в часть, меня направили учиться в школу младших командиров. В школе проучился два месяца. Там мне присвоили звание «младший сержант» и направили в часть командиром отделения. С этой частью я участвовал по укреплению обороны Ростова с февраля по март 1942 года...».

Автобиография

Март 1942 г. Запомним эту дату. Она наведет нас на некоторые догадки.

Далее Золотарев пишет: «В мае 1942 участвовал в бою под Харьковом. (В этом бою, по воспоминаниям младшего сержанта Аветикяна, погиб почти весь батальон. В живых осталось 20 человек от 450. Золотарев, как известно, всю войну прошел без ранений, - Авт.). С июля по декабрь 1942-го участвовал в обороне Сталинграда. 2 июля 1943 прибыл в 104-й батальон».

В регистрационном партийном бланке по Семену Золотареву следующая информация:

- С октября 1941 по август 1942 служил командиром отделения на Юго-Западном и Донском фронтах в 1570 отдельном саперном батальоне (далее 1570 ОСБ).

- С августа 1942 по декабрь 1942 - в 20 мотоинженерном батальоне (далее 20 МИБ).

- С декабря 1942 по июль 1943 – 11 легкопереправочный парк (далее 11 ЛПП).

- С июля 1943 по апрель 1945 – 104 отдельный понтонно-мостовой батальон (далее 104 ОМПМБ).

- С апреля 1945 по май 1945 – 13 инженерный понтонный полк.

- С мая 1945 по апрель 1946 – курсант Московского военно-инженерного училища.

- С апреля 1946 по август 1946 – курсант Ленинградского военно-инженерного училища имени Жданова.

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Далее мы приведем выписки из документов по воинским частям, в которых воевал Золотарев, согласно его показаниям.

1570 ОСБ

Приказ о формировании этого батальона был дан 3 ноября 1941 года командиром 24 саперной бригады полковником Баженовым:

«Саперным батальонам бригады в соответствии с приказом войскам СКВО № 00421 от 21.10.1941 присвоить номера № 1562 – 1580».

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5 ноября назначаются временно исполняющие обязанности командиров батальонов. 1570 ОСБ возглавляет политрук Статейкин В.А., а военным комиссаром становится политрук Курт Я.М. 2 декабря приказом командира бригады Статейкина меняет капитан Зайцев М.В.

На 30 ноября 1941 года в штате 24 саперной бригады, согласно сводной строевой записке, - 9122 человека. В каждом батальоне – примерно 450 бойцов.

Списочного состава батальонов на тот период не сохранилось. Есть только штатно-должностной список штаба бригады. Потому нельзя достоверно ни утверждать, ни отрицать, что Семен служил в 1570 ОСБ.

Учебный батальон тогда, действительно, существовал. Это подтверждается приказом от 1 декабря 1941 года:

«30.11.41 выстрелом из винтовки вследствие небрежного обращения с оружием дневальным учебного батальона курсантом Жураковским был убит курсант Семисенко и тяжело ранен курсант Николаев. Назначенные в наряд курсанты Олейников и Жураковский вместо четкого исполнения своих обязанностей на посту позволили себе по их собственному выражению «играться» с винтовкой, проделывая различного рода приемы и передвигая предохранительный взвод. Дело передать следственным властям для привлечения виновных к судебной ответственности».

22 января 1942 года в 24 саперной бригаде происходит еще одно ЧП, которое вызывает оторопь даже сейчас. Около часа ночи в казарме 1562-го батальона вспыхнул пожар. Погибли 134 человека. Выдержка из приказа командира бригады: «Этот возмутительный случай явился следствием преступной халатности со стороны командования батальона, которое абсолютно не занималось вопросами противопожарной безопасности. О чем свидетельствует паника и растерянность, которые имели место во время возникновения пожара. Предварительным следствием установлено, что командование батальона, зная, что здание очень опасно в пожарном отношении, не провело никаких противопожарных мероприятий. В помещении не было бочек с водой, ведер, ящиков с песком. Суточный наряд по этим вопросам не инструктировался».

Командование батальона отправили под трибунал.

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20 МИБ

Из журнала боевых действий: «1 января 1942 года 1570 батальон перебрасывается в составе 64 бригады на участок 56 армии под Ростов в район Салы, где приступает к устройству батарейных районов и противотанкового рва. 25 марта батальон, как имеющий лучшие показатели в работе, выделяется в отдельный саперный батальон 28 резервной армии и дислоцируется в г. Старобельск (80 км севернее Луганска, - Авт.)».

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Приказ от 26 марта 1942 года:

«1570 саперный батальон в полном составе сего числа убыл в распоряжение полковника Савича в г. Старобельск для выполнения специального задания. Основание: директива штаба 8 саперной армии № 01003 от 20 марта».

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14 апреля 1942 года батальон исключают из состава 24 саперной бригады.

Из политдонесений соседнего 12-го инженерного батальона известно, что полковник Савич - заместитель командира инженерных войск 4 танковой армии. А о спецзадании батальона написано в журнале боевых действий батальона:

«10 апреля строит мост через реку Бурлук (под Харьковом, - Авт) для наших танков. С 12 по 25 апреля проводит подготовку личного состава. 26-28 апреля строит мост через реку Северный Донец в районе села Хотня. С 5 мая по 10 июня батальон обслуживает 6 мостов на реке Северный Донец в районе Писаревка. Кроме этого, батальон проводил своими силами инженерные сооружения, устройство проволочных заграждений и минирование полей».

Но 10 июня немцы прорывают нашу оборону. Командование батальона решает – преградить путь противнику и удержать переправы до подхода стрелковых подразделений. Больше суток саперы сдерживали натиск врага, потеряв 30 человек убитыми. И в этот момент и далее батальон отходил последним, прикрывая отступление советских войск.

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Для полноты картины боевой обстановки приведем цитату из приказа от августа 1942 года: «За последнее время … не было проявлено заботы об обеспечении бойцов обувью и одеждой, в результате чего десятки людей в батальоне ходят босые и в рваной одежде, в то время как все это можно было получить в армейских складах. Зачастую бойцам вместо хлеба выдается мука и сухой паек, конский состав не обеспечен фуражем, что привело к истощению последних». В таких непростых, мягко говоря, условиях наши бойцы совершали настоящие подвиги.

В партийном бланке Семена, напомним - с августа 1942 по декабрь 1942 он служит в 20 мотоинженерном батальоне. На самом же деле 20-й МИБ был образован 1 сентября 1942 г. Может, расхождение в один месяц – ерунда, учитывая особенности военного времени, но есть нестыковка посерьезнее.

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11 ЛПП

Золотарев пишет, что в 20 батальоне он служил до декабря 1942 года. Однако в журнале боевых действий есть приказ о расформировании этого батальона еще от 1 октября 1942 года:

«Приказом 0052 от 1.10.1942 12 отдельный инженерный батальон, 1414 отдельный саперный батальон, 20 мото-инженерный батальон расформированы. Из расформированных батальонов сформировать 323 отдельный армейский инженерный батальон». Командиром нового батальона назначен майор Спинул, командующий до этого 20 МИБ, военным комиссаром – батальонный комиссар Голубев, бывший также военкомом 20 МИБ.

Даже если Семен забыл дату расформирования своего батальона, она должна быть указана в его армейской книжке. Но самое любопытное, что майор Спинул 8 октября издает на 15 страницах приказ о штатно-должностном списке нового батальона. И командира отделения Золотарева Семена Алексеевича в нем нет.

Интересно, что в своем личном деле кандидата в ВКП(б) Семен вообще пропускает 20 батальон, указав, что уже с сентября 1942 он служит командиром отделения в 11 легко-переправочном парке.

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11 ЛПП – белое пятно в архиве Минобороны. На него нет никаких документов, на 10-й и 12-й парки есть, а на 11-й нет. Упоминается он в делах других подразделений, но все они относятся к ноябрю, а не сентябрю, 42 года.

10 ноября 1942 года 11 переправочный парк входит в группировку инженерных войск Донского фронта.

А 20 ноября находится в подчинении 24 армии.

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Но в архиве не удалось найти ни одного документа, связанного с 11 ЛПП, ни в описи дел инж.войск Донского фронта, ни 24 армии, в которую позже был передан 11 ЛПП - «призрак».

104 ОМПМБ

В этот понтонный батальон сапер Семен Золотарев попадает из 11 легко-переправочного парка 3 июля 1943 года. И это совпадает с данными из партийного бланка.

Причем, 104 батальон формируется из лучших бойцов других подразделений. Вот, например, приказ командиру 50 понтонно-мостового батальона:

«Начальник Инженерных войск ЦФ приказал. В соответствии с боевым распоряжением от 29 июня 1943 № 001493 откомандировать для прохождения дальнейшей службы в распоряжение командира 104 ОМПМБ из числа лучшего состава младшего начсостава и рядового состава».

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Из 11 ЛПП в 104 батальон попадают 6 лучших младших командиров и 33 лучших красноармейца. Среди них (наконец-то!) – младший сержант Золотарев Семен Алексеевич.

Так с начала войны его имя впервые упоминается в военных документах только 3 июля 1943 года. В эти же дни на освобожденной от фашистов Кубани трибунал судит его старшего брата – Николая, обвиняемого в сотрудничестве с немецкими оккупантами. А 8 июля 1943 Николая приговаривают к расстрелу.

Такое вот странное совпадение.

1 августа командир батальона майор Амельченков просит утвердить список военнослужащих, прибывших из других частей, для выдачи медалей «За оборону Сталинграда». Майор пишет начальнику инженерных войск Центрального фронта:

«Представляя при этом именной список на прибывшее в батальон из других частей пополнение рядового, сержантского и офицерского состава доношу, что поименованные в списке военнослужащие заявили, что они являются участниками обороны города Сталинграда, но справок на руках и других документов, подтверждающих их участие в обороне указанного города, они не имеют».

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Среди прочих бойцов в списке по алфавиту значится и понтонер Золотарев Семен Алексеевич, который с того момента почему-то становится зенитчиком и служит в зенитно-пулеметном взводе.

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Начальник подполковник Дуданов список не утверждает, требуя от майора Амельченкова оформить как полагается – с подписями, печатями. Майор дублирует документ, но Золотарев на сей раз оказывается в самом конце списка. Словно писарь ошибся и случайно пропустил фамилию бойца, а потом спохватился и вписал.

Такая же ситуация в приказе от 31 декабря 1944 года о присвоении Золотареву звания старшего сержанта. Снова наш герой в конце списка, да еще и другим шрифтом. Что бы это значило?

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В документах 104 батальона Семен Золотарев мелькает часто. Его ставят на дежурства, отправляют в командировки, назначают внештатным пропагандистом, докладчиком. Очевидно, что Семен ведет себя активно, и потому странно, что до июля 43 года о нем вообще нет упоминаний.

КАНДИДАТ В ВКП(б)

В сентябре 1944 года комсомолец Золотарев становится кандидатом в партию. Тоненькое дело из семи листов обернуто в газету «Слово бойца». В нем заявление Семена: «Хочу разгромить фашистскую банду, будучи только коммунистом».

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Характеристики сослуживцев: «Знаю Золотарева с июля 43 года по совместной службе в 104 батальоне. Дисциплинированный командир, морально устойчив, требователен к себе и подчиненным». И автобиография, в которой Семен пишет, что родился он 1 февраля 1921 года. У него есть брат и две сестры. При этом брат мобилизован в Красную Армию, и в семье никто никогда осужден не был. Конечно, в 1944 году Золотарев мог ничего не знать о судьбе брата. Но как он умудрился забыть о третьей сестре, непонятно.

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9 марта 1945 года Семен снова становится понтонером. Его переводят в 1 понтонную роту 104 батальона на должность командира отделения.

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13 ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОНТОННЫЙ ПОЛК

В апреле 1945-го 104 батальон переводят в полк. Это тоже совпадает с данными партийной анкеты Семена. В этом же месяце он совершает подвиг.

«Старший сержант Золотарев под артиллерийским и минометным огнем противника перевозил с расчетом 9 человек в ночь с 21 на 22 апреля 1945 года понтоны с верхним строением на один 50-тонный паром. Прибыв на место сборки парома, т. Золотарев быстро и умело стал собирать паром. Противник начал обстреливать это место из орудий, минометов и пулеметов. Был ранен один боец, но ст. Сержант Золотарев не прекратил работу, а сам занял место вышедшего из строя бойца и своим примером бесстрашия воодушевлял бойцов на скорое выполнение задания. Этим же снарядом было перебито два прогона и настил. В метрах 300 в болоте лежало верхнее строение от разбитого парома, тогда Золотарев по пояс в воде дошел до него. Красноармеец Корнеев без приказания пошел за ст. Сержантом Золотаревым и вместе пригнали прогоны к собираемому парому. Задание было выполнено в срок и паром был введен в линию моста. За умелое командование отделением, за проявленные смелость и мужество достоин правительственной награды».

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Приказом от 15 мая 1945 года старшего сержанта Золотарева награждают Орденом «Красной Звезды».

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УЧИЛИЩЕ

Семен пишет, что с мая 1945-го он является курсантом Московского военного инженерного училища. Вот только по данным самого училища, он прибывает туда 6 июля 1945 года. Опять неясно, почему Семен «ошибся» в датах.

Из штата 13 инженерного понтонного полка его отправляют на учебу в Москву только 29 июня.

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А еще в одной из своих анкет Семен пишет, что окончил войну в Берлине. Но известно, что 19 апреля 1945 года 13 полк находился в городе Хорст, что 290 км северо-западнее немецкой столицы. А 18 мая 1945 полк уже пребывал в городе Грайфенхаген, ныне Грыфино на северо-западе Польши. Про Берлин ничего не сказано. 29 июня в день приказа об отправке на учебу Семена полк дислоцируется в Порт Торне.

В апреле 1946 года курсанта Золотарева переводят в Ленинградское военно-инженерное училище, откуда он демобилизовался в августе этого же года, получив на руки проходное свидетельство на Кубань до станицы Удобной. По законам того послевоенного времени он должен был отметиться в военкомате и получить паспорт, чтобы спокойно жить на гражданке. Однако Семен неожиданно едет в Минск и поступает на первый курс института физкультуры. Впрочем, это уже совсем другая история.

ОТ АВТОРОВ

Первое, что бросается в глаза при анализе архивных документов, - это размах специальностей Семена Золотарева. В чине командира отделения он служит сапером, понтонером, зенитчиком, снова понтонером. Странный расклад, учитывая, что все годы он был командиром отделения и мог бы «держать» специализацию.

Второе – военная автобиография Семена не совпадает с архивными данными ряда подразделений. И это не исключает того, что Семен там мог и не находиться. Отлучиться на какое-то время.

Третье – это списки, в которые Семена вписывают не по алфавиту. Как будто создают ему некую легенду. Но зачем?

Есть такая версия. В первые годы войны батальон 1570 входил в состав 8 саперной армии, откуда набирал бойцов известный разведчик-диверсант Илья Старинов. Он же организатор партизанского движения. Для справки, Илья Старинов - заместитель начальника штаба инженерных войск РККА. В конце 1941-го - начальник оперативно-инженерной группы на Южном фронте. Весной 1942-го -командир 5-й отдельной инженерной бригады специального назначения. Чуть позже - руководитель Высшей оперативной школы особого назначения Центрального штаба партизанского движения, где готовили разведчиков-диверсантов.

И тут, внимание, в делах 8 саперной армии находим приказ: «20 марта 1942 года начальник штаба приказал:

23 и 25 Саперным бригадам выделить по три автомашины и по одному бойцу на каждую машину в распоряжение полковника тов. Старинова. Подать выделенные автомашины в Ростов-на-Дону угол Буденновского и ул. Максима Горького к 9 часам 21 марта 42 года. Автомашины должны быть оборудованы под перевозку мин».

Напомним, Семен указывает, что укреплял оборону Ростова с февраля по март. А что если в марте 1942-го Семен Золотарев попадает к полковнику Старинову и проходит диверсионную школу? Геройствует в тылу врага до середины 1943 года? Потом почему-то возвращается в понтонеры. Но знакомство со Стариновым привязывает Золотарева к спецслужбам.

Это объясняет отчасти, почему он никогда не рассказывал о войне, как и где научился мастерски метать ножи. Ведь для понтонера и зенитчика – это не самый необходимый навык. Его не держат на «карандаше» из-за предательства брата, позволяют вступить в партию. На все его выходки смотрят сквозь пальцы, а когда дело доходит до дачи взятки в городе Лермонтове, то мягко упрекают, что он может еще и за брата ответить, если не исправится.

Мы, как всегда, ждем читательских размышлений на форуме по данной теме.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Старший научный сотрудник НИИ военной истории Владимир Фесенко:

«Я интересовался когда-то перевалом Дятлова. И Семен Золотарев вызывал у меня удивление своим участием в этой экспедиции. Ну не стыковался он ни по интересам, ни по возрасту, ни по опыту с этим молодыми туристами. Но сколько я сталкивался с документами из архивов и личными историям о Великой Отечественной войне, то встречались и не такие нестыковки в биографиях бойцов. Причина тому – низкий уровень делопроизводства. Плюс наша безалаберность.

Поэтому я не стал бы уделять большое внимание несовпадениям по срокам. В первые годы войны часто бывало, что батальоны расформировывались, а документы об этом приходили из штаба задним числом.

Разная специализация Золотарева для меня не выглядит из ряда вон. Он был всего лишь командиром отделения, куда направляли, там и служил. Вот если бы он был офицером, тогда был бы повод для обсуждения.

Но вот те вещи, которые он пишет в анкетах и автобиографиях, вызывают вопросы. С одной стороны, он мог допускать отклонения от своей реальной жизни, чтобы приукрасить себя или сделать документ удобным для определенных целей. Вступление в партию, например. С другой, как можно не помнить, сколько родных братьев и сестер в семье? Скрывать тоже бессмысленно.

Что касается брата, да, он мог не знать о его судьбе. Но в 1944 году такие вещи отслеживались четко и поступали в распоряжение СМЕРШа батальона или особого отдела. А тут его спокойно принимают в кандидаты ВКП(б). Тоже странно.

Но больше всего в этой истории меня смущает момент с дописыванием его фамилии. Видно по документу, что копирка одна и шрифт один. А его фамилия явно выделяется. И ладно бы один случай, но нет.

Для обсуждения исторической подоплеки тех лет материал очень интересный. Но подводить всю базу под возможное участие Семена в диверсионных операциях Ильи Старинова я бы не стал. Эта версия, конечно, имеет право на существование, но с большой натяжкой».

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