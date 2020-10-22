Выступление Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" 22 октября 2020: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин выступит на пленарном заседании по видеосвязи Фото: REUTERS

В четверг, 22 октября 2020 года, президент России Владимир Путин по видеосвязи выступит на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», в ходе которого ответит на вопросы политологов и других экспертов. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию.

Пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков отметил, что ожидается «интересное выступление» главы государства, за которым последует «интересная дискуссия» с участием активных участников самого клуба, а также мировых политологов.

Начало заседания запланировано на 16:00 по московскому времени. Мероприятие состоится в открытом режиме.

Заседание международного клуба «Валдай» в этом году проходит со вторника по четверг, 20 по 22 октября, в Москве. Темой заседания этого года стали «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».

Напомним, основной задачей международного клуба, основанного в 2004 году, организаторы называют содействие открытому диалогу специалистов, политиков, общественных деятелей и журналистов, а также обсуждение актуальных мировых проблем в области международных отношений, политики, экономики.