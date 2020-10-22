«Комсомольская правда» вошла в число самых востребованных СМИ

Самыми востребованными оказались РИА Новости, РБК и «Комсомольская правда» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» вошла в число наиболее востребованных ресурсов в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, самыми востребованными оказались РИА Новости, РБК и «Комсомольская правда», а также ТАСС, «Коммерсант», «Russia Today».

Важным трендом в период пандемии Чернышенко назвал смену аудиторией медийных предпочтений. «Эпидемия показала, что в кризисных условиях пользователи забывают про блогеров и несистемные источники информации, а идут к тем, кому доверяют, — профессиональным СМИ с репутацией», - заявил вице-премьер в интервью в рамках исследования «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России», опубликованного на сайте РАНХиГС.

Чернышенко рассказал, что «телесмотрение» возросло на 30–50 процентов, а совокупная перекрестная аудитория сайтов ведущих СМИ с марта по май увеличилась на 150 млн пользователей. Вице-премьер отметил, что период пандемии остановилась продажа газет в розницу, поскольку многие киоски закрылись, и люди меньше передвигались по улицам, однако снижение было компенсировано ростом интернет-аудитории, и СМИ нарастили аудиторию.