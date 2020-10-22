Россия согласилась платить пенсии гастарбайтерам

Работяги из соседних стран смогут заработать в России неплохую пенсию. Фото: Shutterstock

Работяги из соседних стран смогут заработать в России неплохую пенсию. Госдума ратифицировала соглашение, согласно которому обязуется платить пенсии гастарбайтерам за время, отработанное на ее территории.

Это касается только граждан стран Евразийского экономического союза: Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Впрочем, и россияне, которые трудятся в этих странах, будут получать от них выплаты. Отметим, что это придумали не депутаты или чиновники: соответствующее соглашение подписали в прошлом году президенты евразийской пятерки.

- Россия будет назначать и выплачивать все виды страховых пенсий и накопительную пенсию. Каждое государство из членов ЕАЭС будет выплачивать пенсию, назначенную за стаж, отработанный на его территории. Формирование пенсионных прав будет проходить в том же порядке, что и для граждан государства, где трудятся приезжие, - объяснил заместитель министра туда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. - В случае с Россией это значит, что работодатель обязан будет выплачивать пенсионный взносы в ПФР.

Кроме того, и человека, претендующего на пенсию, должно быть достаточно по нашим правилам трудового стажа. По словам Пудова, к 2022 году на пенсии трудовым мигрантам у России будет уходить до полумиллиарда рублей в год.

Неплохая картина вырисовывается для потенциальных гастарбайтеров. Можно отработать в России, пока здоровье позволяет, а на старости лет вернуться на Родину и получать российскую пенсию, которая, скорее всего, окажется ощутимо больше местной. Правда, для этого придется трудиться здесь легально, чтобы работодатель платил все страховые взносы. Пока, по данным Минтруда, в России порядка миллиона таких «белых» трудовых мигрантов из стран ЕАЭС.

Как ни странно, депутаты считают, что закон будет полезен не только иностранцам, но и самим россиянам.

- Что мы сейчас видим: бизнесу выгодно везти людей из других стран за тысячи километров, потому что их труд обходится дешевле. Легализация трудовых мигрантов повысит конкурентноспособность работников с паспортом РФ, - уверен депутат Олег Шеин. – Если за всех нужно будет платить страховые взносы, с точки зрения затрат работодателя мигранты уже не будут выглядеть так привлекательно.

Соглашение ратифицировали все страны-участницы ЕАЭС, кроме Казахстана. В Астане обещают сделать это до конца года. Так что новые правила могут заработать уже с 2021-го.