Волонтеры очистили берег Казанки и даже ее дно

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"

В субботу, 17 октября, рано утром на берегу Казани со стороны Адмиралтейской слободы собрались волонтеры. Юноши и девушки, взрослые и дети целыми командами и компаниями пришли для участия в акции «Вода России». Ее цель – собрать мусор, который оставили после себя отдыхавшие в одном из самых красивых мест тысячелетней столицы Татарстана.

Эта акция во всей России проходит уже в шестой раз. Организаторы – Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России. За время своего существования в акции приняли участие более пяти миллионов волонтеров и она уже признана самым масштабным экологическим движением в стране.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"

На прибрежной зоне в минувшую субботу работали более 250 человек. Перед началом марафона перед волонтерами выступили директор Центра развития водохозяйственного комплекса России Илья Разбаш и заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Егор Тарнавский. Илья Разбаш поблагодарил всех, кто в это утро пришел на берег, кто душой болеет за экологию и принимает активное участие в сборе мусора. Также он отметил, что среди регионов, поддерживающих акцию, Татарстан – в топе лидеров: в 2019 году во время одновременно проводимого мероприятия мусор по берегам различных рек и водоемов в республике собирали почти 55 тысяч человек.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"

Среди тех, кто очищал берег, был и экоактивист из Сармановского района Ильнур Ханнанов. Он в образе одноного пирата вооружился перчатками, громадным мешком и собирал в него различный хлам, который остался после разных туристов. Время тратить на интервью он не захотел, одновременно рассказывал, и собирал сор.

- У меня сломался протез, я приехал в Казань, чтобы починить его, - рассказал «Комсомолке» Ильнур Ханнанов. – Есть время, и я приехал помочь. У себя в районе я в этом году увидел, что односельчане организовали мусорку в овраге. Страшно стало, я четыре дня ее убирал. Вывезли почти пять «кубов» мусора. Печально, что так делают, оставляют после себя хлам.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"

Берег реки и вправду был сильно захламлен – то и дело активисты поднимали с земли выброшенные пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты, куски железа. Вдруг раздался возглас: «Девушки, кому подойдет пара? Кто у нас Золушкой будет» - в руках одного из мужчин оказалась пара черных босоножек на каблуках. Но примерить никто не пожелал, и обувь отправилась в мусорный мешок.

- Обуви много, но чаще мы находим по одному предмету, уж никак не пару туфелек, - улыбнулась экоактвивистка Марина Цветкова. – Что находим еще? Покрышки, пластиковую посуду на месте пикников, бутылок очень много, футболки, кофты.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"

Если на берегу так много мусора, что же тогда творится в воде? Что-то смывается в реку ветром, но чаще человек сам прячет в воду остатки своей активной жизнедеятельности. Вот среди волонтеров уже много лет назад появились дайверы – любители подводного плавания присоединились к движению экологов.

- Мы уже несколько лет занимаемся тем, что поднимаем со дна рек и водоемов мусор, который попадает туда из-за нас, людей, - отметил Владислав Вайтель. – Никто не заставляет, это просто наше желание жить в чистоте, что дома, что в мире. Если у меня есть возможность очистить дно реки, озера, я конечно сделаю это.

Фото: Пресс-центр ФЦП "Вода России"

Владислав рассказал, что среди мусора, который он с товарищами поднимал за время экологических акций, это бутылки, покрышки, недавно подняли коляску от мотоцикла.

Всего в эту субботу волонтеры собрали за два часа более 220 мешков мусора. Его на месте рассортировали и отправили на переработку.