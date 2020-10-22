«Разбирают все — и старые хрущевки, и разбитые панельки»: Россияне в кризис бросились скупать вторичку

Столичные риелторы утверждают, что таких бурных продаж бэушных квадратных метров у них не было уже семь лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Столичные риелторы нынче — в приподнятом настроении. На рынке квартир с конца лета начался настоящий бум. Причем расхватывают не только новостройки, на которые дают льготную ипотеку по сниженной ставке. Ажиотаж — на рынке вторичного жилья. Расходятся даже квартиры, на которые раньше никто и глядеть не хотел — в старых панелях и даже в убитом состоянии. А уж нормальное жилье улетает практически за неделю.

По данным, которые приводит в пресс-релизе компания ИНКОМ-Недвижимость, в первой половине октября там получили на 60% больше авансов от желающих купить вторичное московское жилье, чем в тот же период в 2019 году. Примерно то же было и в сентябре. В компании «Метриум» подтверждают: продажи вторичных квартир в 3 квартале оказались самыми высокими для этого квартала за семь лет.

О-па на! А как же коронавирус, падение доходов населения и обещанный в связи с этим обвал цен на жилье?

Рост спроса, случившийся на рынке новостроек, еще понять можно. На них льготную ипотеку под 6,5% дают, и изначально программа должна была закончиться 1 ноября — было куда торопиться. Но квартиры в убитых панелях зачем побежали скупать? Ставки по ипотеке на вторичное жилье сейчас начинаются примерно от 8,9% и, скорее всего, будут только снижаться дальше.

Но, оказывается, ипотека — не единственный двигатель продаж. Среди причин эксперты называют беспрецедентное падение ставок по банковским вкладам и депозитам. Обиженные граждане стали резко доставать свои сбережения из банков и вкладывать их… ну во что получится, хотя бы в однушку в хрущевке. Как правило, такие покупатели — не из числа молодежи. Поэтому выбирают привычные им форматы жилья — не новостройки. И не берут ипотеку.

Причина вторая — резкое падение рубля. По наблюдениям специалистов ИНКОМа, в сентябре на рынок вышли владельцы накоплений, хранившихся в долларах и евро. Как говорится, решили зафиксировать прибыль. Благо сейчас они в рамках того же бюджета могут выбрать вариант большего метража и лучшего качества, чем, скажем, еще в начале года.

Ажиотаж подогревается еще тем, что наиболее привлекательные варианты сегодня быстро уходят из-под носа, остаются менее привлекательные или более дорогие. Включается старое привычное «хватай мешки, вокзал отходит».

- Свою роль играет и неуверенность в завтрашнем дне, из-за чего покупатели также порой спешат приобрести недвижимость, пока социально-экономическая обстановка не ухудшилась, - считает директор департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома. - В сознании наших сограждан она - гарант стабильности в любых жизненных ситуациях.

Долго ли продлится такое? Риелторы почти единогласно, с грустью в голосе, говорят - «нет». По итогам сентября средняя цена столичного вторичного метра выросла больше чем на 6%. Некоторые квартиры с параметрами, на которые особый спрос (например, просторная однушка в современном доме с удобным расположением), сейчас можно продать примерно на 20% дороже, чем еще в марте. Это много, и пугает даже специалистов — не то что покупателей. Сейчас ведь не начало 2000-х, когда в стране наблюдался быстрый экономический рост — и даже при увеличении цен на столичное жилье вдвое за год спрос на него не уменьшался.

- “Шторм” покупательской активности нас не радует – в других условиях спрос более-менее равномерно распределился бы по всем месяцам этого года, а сейчас после окончания ажиотажа на вторичке с большой вероятностью наступит стагнация, - прогнозирует Шлома.

В связи с этим эксперты советуют продавцам квартир не упустить свой шанс. Если были планы избавиться от старого жилья, лучше не надеяться, что ежели подождать, оно подорожает до той цены в долларах, что была в 2007 году (такое вряд ли будет), а быстро действовать.

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