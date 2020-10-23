Слежка за бывшими

Только перестав кормить энергией внимания соцсети бывшего, можно закрыть эти отношения. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Миша был умным, чутким, но крайне инфантильным. Замена смесителя в ванной рождала в нем необъяснимую тревогу, да что там, его мог расстроить даже неудобный стул в ресторане. Через три года, устав быть мамкой, я съехала, но следующие три пристально следила за ним в соцсетях. Вот спрашивается - зачем? Один день мне казалось, что я не дожала: будь я понастойчивее в каких-то вещах, из Миши можно было вырастить хорошего мужа. Другой - грела мысль, что на всех фотографиях в соцсетях он один, в костюме и галстуке на каких-то своих конференциях нудно вещает про газоконденсаты. А даже когда не на конференциях и не в костюме, женщин в кадре все равно не просматривалось. Хотя это как раз понятно: никого лучше меня не нашел. Да и возможно ли найти кого-то лучше меня? Ясно же, что невозможно. Теперь, наверное, локти кусает, прозябает в одиночестве и все думает, как бы вернуться. Но поздно, дружок, я уже все решила!

Кому не знакомо это сладкое чувство?

У девочек свои причины

Муж моей подруги Марины оказался большим оригиналом. Он объявил о разводе по СМС, а когда пришла пора делить имущество, выяснилось, что в свое время супруга не глядя подмахнула брачный договор. И теперь Марина может забирать свой чемодан (и больше ничего) и уходить. Но надо знать подругу, она и с одним чемоданом быстро организовала бизнес по стрижке собак.

И, казалось бы, живи и радуйся, но в сердце Марины стучит несправедливость. Она по пять раз на дню заходит в соцсети бывшего в надежде, что он пьяный, грязный и с костяной ногой валяется под забором. А он пьет пиво в Турции, потолстел только.

Другая моя подруга, Юлька, вообще периодически скидывает мне фото своего бывшего: ну ты только посмотри на него! Смотрю. Он на той же должности, в той же рубашке, живет в той же России, стабилен под стать стране. Они расстались больше семи лет назад, зачем мониторить его аккаунты до сих пор?

- Ну понимаешь, мы с ним были такими дураками, столько всякой классной ерунды творили вдвоем. Могли спонтанно сорваться в путешествие, я даже сейчас, увидев сюжет по ТВ, вспоминаю, что была в Риме с ним вдвоем. Он какая-то другая часть моей другой жизни. Молодая, смешная. Да и просто привыкла заходить, смотреть, как он. Он теперь, понимаешь, как родственник, - объясняет она.

А вот Денис был кавалер из тех, что на подхвате у Светы. Они симпатизировали друг другу, но потом по глупости разругались. Что не мешало Дену просматривать все сториз девушки. А потом он вдруг пропал. И аккаунт свой закрыл. В общем, по всем признакам «бабу нашел» - Светкина цитата. Ну нашел и нашел. Но подруга создала левый аккаунт и добавилась к нему в друзья. Там ее встретила горькая правда в облике Дениса в шикарной бежевой шляпе. Тут бы отфрендить все это, «счастье любит тишину» и забыть, но Света послала Денису СМС с какой-то бессмысленной просьбой. Ну он же мужчина, он не может не помочь. Но он смог. Психологи бы сказали, что у подруги «синдром упущенной выгоды», но она уверена, лучше Дениса не найдешь. Дура была, вовремя на разглядела. Теперь вот разглядывает в соцсетях.

И мальчики туда же

Ну ладно, с женщинами все понятно, им простительно. Но если вы думаете, что мужчины ведут себя по-другому, то даже не представляете, насколько вы не правы. Просто у парней этот мониторинг соцсетей чаще всего носит соревновательный характер. Ей без меня не может быть лучше. Хотя она, конечно, попытается доказать, что это не так. Но и мы не лыком шиты. Пошла в бар? Картинку в Инстаграм выложила? И я фотку с друзьями из клуба запилю. Уехала с подругами на дачу? Время сдуть пыль со старых турецких фотографий - вон как я умею веселиться. Особенно когда ее нет рядом.

А все потому, что женщина в паре больше отвечает за социальные связи (организацию встреч с друзьями, передачу новостей, знания о местах распродаж), и, когда двое расходятся, у мужчины в первое время появляется чувство некой потери связи с «говорящим миром». Это все равно что Wi-Fi дома отключили. Какая погода на улице, можно узнать, просто выглянув в окно, но с помощью Гисметео как-то привычнее. Но только это самое Гисметео ни за что не должно догадаться об этом.

Отсюда и соревновательность. Можно ли от нее избавиться? Выход тут один: не следить, не лайкать, начать смотреть в сторону других партнеров (там тоже много интересного). Только перестав кормить энергией внимания соцсети бывшего, можно закрыть эти отношения.

А потом все вдруг станет хорошо

На самом же деле, когда улягутся страсти, утихнут боль и обиды (а эти истории всегда про них), потребность узнать, как там бывший, перестает быть острой. Она есть, но становится другой. Ну живет где-то мой бывший - и хорошо. Ведь когда-то мы с ним были беспечными влюбленными дураками и творили такое... Приятно вспомнить. Заглянуть, что ли, в его Инстаграм? Чисто убедиться, что у него все хорошо, он этого заслуживает, если честно.