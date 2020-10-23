"Можно я промолчу?". Станислав Черчесов отказался говорить про вызов Кокорина в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото: REUTERS

Сборная России по футболу в октябре провела три поединка на своем поле. Из-за коронавируса команде пришлось спешно искать замены игроков на ключевые позиции. Об этом и других новостях из стана своей дружины поведал главный тренер нашей команды Станислав Черчесов в прямом эфире канала "Россия 24":

- Когда вызываем игроков, то просчитываем какие-то вещи. Стараемся наперед какие-то ходы делаем. Хотя со стороны может иногда и не понятно, почему тот или иной игрок вызывается. В этот раз качественно возместили потери. И сейчас впервые мне понадобилось 2-3 дня придти в себя. Сейчас из-за коронавирусного регламента к вечеру думаешь - а досчитаюсь ли я игроков, - говорит наставник нашей команды.

Говоря же о главном игроке сборной, капитане Артеме Дзюбе, Черчесов подметил метко. Если бы забивал все, что создает - играл бы в "Барселоне":

- Мы ему дали сыграть один тайм со шведами. Качественно сыграл матч против Турции - он создавал голевые моменты для партнеров и сам создавал моменты. Не забивал, да. Если бы забивал - то играл б уже в "Барселоне". Хотя и там не забивают.

В последние дни идет немалое обсуждение еще одного вопроса - в сборную России не вызываются Александр Головин и Алексей Миранчук. Первым эту "претензию" озвучил журналист Василий Уткин у себя в блоге. Мол, почему это они не играют вместе? И Черчесов нашел, что ответить на этот выпад:

- А как они могут играть вместе, если их который раз в сборной нет вместе? Травмы. Сейчас зато есть другой Миранчук. Дайте время. Антон вот - сейчас гол в Зальцбурге для "Локомотива" организовал.

В недавно вышедшем интервью форвард "Спартака" Александр Кокорин почти как в претензию сказал: "Я сейчас жду, когда меня вызовут в сборную". Черчесов не нашел, что сказать:

- Я не читал этого. Прочитаю это интервью. А можно я промолчу в ответ на этот вопрос?

В октябрьских матчах за сборную России себя хорошо проявил защитник "Краснодара" Игорь Смольников. Черчесов сказал, что лично звонил по видеосвязи футболисту. И тот вообще не размышлял, принимая вызов в команду:

- Когда сложилась ситуация, то я сам звоню игроку. Это правильно - футболист должен чувствовать себя уважаемым. Он гулял со своим сыном. Звоню ему по видео, чтоб видели друг друга. Он мне даже не дал договорить - просто сказал "Когда?". Строим отношения так. А то, что ему 32 года - какая разница? Зачем смотреть на возраст - мы им контракты не даем.

Кроме того, Станислав Черчесов впервые прокомментировал тяжелую травму своего сына - Станислава Черчесова-младшего. В матче 12 тура чемпионата ПФЛ голкипер "Долгопрудного" Станислав Черчесов-младший получил удар коленом в голову, потерял сознание и попал в больницу. Его прооперировали, и отец вратаря сказал:

- Он с удовольствием играет, тренируется. Вчера его забрал с больницы, операцию быстро организовали. Главное - чтоб мозги были на месте, а зубы мы вставим. Он отнесся к этому профессионально. Одним словом - лучше не болеть!

В ноябре сборная России проведет три матча в гостях. 12 ноября против Молдавии, спустя три дня - встреча в Турции, а затем 18 числа завершит 2020-й игровой год для нашей сборной матч в Сербии.