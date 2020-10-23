От чего защищают маски

Маски помогут остановить пандемию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Что ни день, то новое видео как кто-то отказывается надевать маску в транспорте, магазине и качает свои антимасочные права, и снимается все это на видео...

А потом, когда видео выкладывается, то под ним куча коментов «...рабы!», «...намордники нацепили, а вы молчите!», «маски не защищают! врачи доказали, прочитайте там-то!», «от масок туберкулез, пневмония и понос. ..!» - и так далее.

Я не врач. Я даже не буду сейчас вдаваться в споры о том защищает маска или нет от КОВИД и надо ли ее носить чтобы защититься от эпидемии. Хотя у меня по этому поводу есть тоже очень внятная и однозначная позиция.

Но, я адвокат, и как адвокат я могу вам со 100 % уверенностью сказать - МАСКИ ЗАЩИЩАЮТ!

От штрафов.

Как граждан, так и организации.

Причем на территории всей страны.

И если у кого -то не хватает ума это понять и осознать, то это не проблемы продавца, официанта, водителя маршрутки.

Есть требования установленные нормативными актами - мы обязаны носить маски в магазинах, транспорте и т.д.

Магазины, рестораны, такси и пр. не имеют право нас обслуживать и продавать товар если нет маски.

И если гражданам штраф за отсутствие маски в среднем тысячи три, то предприниматель может заплатить и триста тысяч или вообще получить предписание о приостановлении деятельности.

Считаете что маску носить не обязаны, а требование о ее ношение нарушает ваши конституционные права, и вообще «это не закон, а постановление которое не соответствует закону...» да ради бога. Идите в суд и сколько угодно дискутируйте с судьей, потом с приставами которые с вас штраф будут удерживать.

Но не выносите мозг водителю маршрутки и/или продавцу. Вы за них штраф платить не будете и в суд защищать их не пойдете, если они вам антимасочнику, товар продадут.

Я ношу маску. Потому что хочу чтобы мое любимое кафе работало, магазин не закрылся, а мастер по волосам не утонул в штрафах.

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