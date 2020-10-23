Турнир по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов впервые прошел онлайн

Благодаря видеосвязи участники турнира со всей страны смогли показать свое мастерство маститым судьям Фото: БФ «Спешите делать добро!»

В Москве уже в пятый раз прошел Открытый турнир по самбо среди детских домов и кадетских корпусов. В этом году его впервые провели онлайн - свое мастерство смогли показать более 200 подростков из 11 регионов России.

Турнир ведет свою историю со Спартакиады по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов. Ее основатель и идейный вдохновитель - Евгений Леонидович Глориозов, легендарный советский самбист, пятикратный чемпион СССР, успешный тренер, воспитавший 16 мастеров спорта по самбо. Он создал эти соревнования для того, чтобы поддержать в подростках любовь к спорту, к здоровому образу жизни, подать пример ребятам из детских домов и кадетских учреждений.

В 2015 года идею турнира поддержал благотворительный фонд Оксаны Федоровой - вот уже пять лет он выступает соорганизатором соревнований.

Основатель турнира Евгений Глориозов, президент БФ «Спешите делать добро!» Оксана Федорова, первый зампред комитета Госдумы по спорту, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов Фото: БФ «Спешите делать добро!»

- Спорт – это неотъемлемая часть гармоничного воспитания детей, а самбо – это наш национальный вид спорта, который помогает детям физические окрепнуть, стать сильнее и выносливее, а также формирует морально-волевые качестве, формирует характер, учит быть честным, порядочным, воспитывает патриотическое отношение к своей стране, а это сейчас как никогда актуально. И особенно для детей, которые остались без родительского тепла и внимания. Главная задача нашего Турнира – поддержать юных спортсменов, дать им мотивацию двигаться дальше, всегда стремиться только к победе – и в спорте, и в жизни, - отметила президент БФ «Спешите делать добро!» Оксана Федорова.

Онлайн-соревнования проходили на платформе Zoom и продолжались пять часов. Всего в турнире приняли участие 208 спортсменов - юношей и девушек 13-16 лет. Они разделились по 15 командам. Каждая команда представила парные выступления по демо-самбо – по три пары в каждой команде. Также ребята показали свою спортивную форму в общей физической подготовке.

Кстати, несмотря на то, что турнир проходил в этот раз онлайн - он собрал больше всего участников за последние пять лет проведения соревнований. Участники представляли 11 регионов. Среди них - Москва и Московская область, Казань, Воронежская область, Петрозаводск, Владимир, Краснодарский край, Керчь, Свердловская область, Нижегородская и Томская области.

В этом году турнир впервые прошел онлайн

- Онлайн формат, конечно же, и для организаторов, и для участников непривычен, и я уверена, что для каждого участника это будет новое испытание и новый опыт, которые пополнят копилку их спортивных достижений. А онлайн-технологии и поддержке Фонда Президентских грантов помогут нам расширить географию Турнира, привлечь к нему внимание широкой общественности, спортивных школ, спортсменов и общественных деятелей со всей России! - подчеркнула Оксана Федорова.

- Я очень рад, что, несмотря на сложные условия, связанные с коронавирусом, Турнир состоялся в новом онлайн-формате и собрал так много замечательных юных спортсменов, - добавил основатель турнира, профессор Евгений Леонидович Глориозов. - Особенно знаменательно, что Всероссийская федерация самбо утвердила демо-самбо как самостоятельную дисциплину и это, в совокупности с внедрением онлайн-форматов, позволит расширить границы соревнований и будет способствовать популяризации самбо в нашей стране и в мире!

В турнире приняли участие более 200 юных спортсменов

Победители турнира:

1 место (1 126 очков) - «Курганинский казачий кадетский корпус», г. Курганинск, Краснодарский край

2 место (1 061 очко) - «Петрозаводское президентское кадетское училище», г. Петрозаводск, Республика Карелия

3 место (1 008 очков) - «Павловский детский дом», г. Павлово, Нижегородская область

Судейскую комиссию возглавил президент Ассоциации детских клубов при Федерации самбо Москвы, основатель и руководитель клуба единоборств «Новая школа», кандидат геолого-минералогических наук Юрий Паровинчак. Главный секретарь - вице-президент Федерации самбо Москвы, судья всероссийской категории Виктор Игнатенко.

В торжественном открытии турнира приняли участие известные спортсмены и общественные деятели: первый зампред комитета Госдумы по спорту, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, депутат, боксер Николай Валуев, боксер Костя Цзю, актриса и попечитель фонда Регина Мянник, Президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин, исполнительный директор Федерации самбо Московской области Александр Гавриленков, 5-кратный чемпион мира по самбо Андрей Ходырев, чемпион Мира и Европы по самбо Михаил Мартынов, чемпион Мира и Европы по самбо Денис Давыдов, чемпионка Европы среди женщин по практической стрельбе Мария Гущина, главврач ДГКБ им. З.Л. Башляевой Исмаил Османов, президент ВСФО «Трудовые резервы» Илья Галаев, основатель и президент Международного фонда помощи ветеранам и инвалидам спорта «IFAVIS» Григорий Карамалак, вице-президент Федерации самбо Москвы Виктор Игнатенко.

СПРАВКА КП

Благотворительный фонд Оксаны Федоровой создан в 2009 году известной телеведущей, обладательнийе титула "Мисс Вселенная" Оксаной Федоровой в целях создания и продвижение культурно-просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию семейных ценностей, патриотическое и спортивное воспитание, а также оказание адресной помощи детям со сложными заболеваниями. Фонд находится в Москве, не имеет филиалов и отделений.

В 2020 году Открытый турнир по самбо среди детских домов и кадетских корпусов впервые проводится с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов, организатором Турнира совместно с фондом «Спешите делать добро!» традиционно выступают Федерация самбо Москвы и Федерация самбо Московской области.

Партнеры Турнира: Фонд поддержки и развития самбо, Международный фонд помощи ветеранам и инвалидам спорта IFAVIS, НРА, ВСФО «Трудовые резервы»

"Комсомольская правда" - информационный партнер Турнира.