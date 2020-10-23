О полезных крупах замолвите слово

Журналистов и блогеров пригласили на экскурсию по производству, где рассказали о базовых принципах работы компании и планах на ближайшее будущее.

ИТАЛЬЯНСКИЕ МОТИВЫ НА РОССИЙСКИХ КУХНЯХ

В основных блюдах гарнир играет не менее важную роль, чем мясо или рыба. И неважно, это домашний ужин или воскресный бранч в фешенебельном ресторане. Даже шикарно приготовленное мясо со слипшимся рисом будет смотреться совсем блекло.

«Торговый дом Ярмарка» уже четверть века старается сделать так, чтобы миллионы россиян и жителей других стран ели вкусную и полезную пищу. Сейчас сложно представить полки наших магазинов без таких брендов, как “Bravolli!” (коллекция кулинарных ингредиентов высокого класса), «Ярмарка» (коллекция традиционных круп и бобовых), “Yelli” (сложные блюда легкого приготовления, лучшее из национальных кухонь мира), «Готово!» (натуральные и полезные основы для приготовления простых и популярных блюд).

Сами названия продукции: смесь киноа с булгуром, смесь бурый и дикий рис, рис черный для морепродуктов – звучат как песня. Испанская, французская или итальянская, но близкая нам, россиянам. И всё это можно легко найти как в элитных супермаркетах, так и в небольших магазинчиках у дома.

НАТУРАЛЬНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

«Торговый Дом Ярмарка» был основан в 1995 году как оптовая продуктовая база. На ней крупы от разных поставщиков всего лишь очищались от примесей, сортировались, упаковывались и выпускались под собственным брендом «Ярмарка».

Толчком к резкому росту компании послужил… кризис 1998 года. Именно тогда ее продукция вышла за пределы Карелии. А с 2005 года «Торговый Дом Ярмарка» стал известен за рубежом. В 2019 году доля экспорта составила 17–20%.

«Первый и, пожалуй, главный принцип компании – натуральность и экологичность, – считает генеральный директор «Торгового Дома Ярмарка» Наталья Соколова. – Требования, которые «Торговый Дом Ярмарка» предъявляет к своей продукции, намного строже, чем в среднем на рынке». Журналисты и блогеры своими глазами увидели, что на предприятии действует свой норматив ДУК – достаточный уровень качества. Он, кстати, даже строже ГОСТа, по которому многие определяют качество продуктов!

Что это значит? Если даже абсолютно натуральные ингредиенты не внушают доверия потребителю, в продукции «Торгового Дома Ярмарка» они использоваться не будут! Чтобы узнать мнение покупателей, проводятся опросы. По их результатам технологи компании получают задание разработать продукт без использования того или иного компонента.

Естественно, и для упаковки продуктов компания использует максимально экологичные, перерабатываемые материалы, несмотря на их более высокую себестоимость.

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ, НАУЧНОСТЬ И ИННОВАЦИОННОСТЬ

Второй базовый принцип «Торгового Дома Ярмарка» – забота о будущем, научность и инновационность, за которые отвечает департамент по инновациям.

«Наша задача – отслеживать и предугадывать тренды, для того чтобы их опередить и стать трендсеттером в области круп и бобовых, создавать «моду на продукты», – сказал директор по инновациям Вячеслав Резанов.

Именно «Торговый Дом Ярмарка» первым вывел на рынок смеси для легкого приготовления супов и вторых блюд с абсолютно натуральным составом.

Еще компания первой импортировала в Россию некоторые современные крупы. К примеру, булгур, который впоследствии получил огромную популярность. Теперь он продается в магазинах базового ассортимента.

Еще один принцип «Торгового Дома Ярмарка» – ориентация на гастрономию и высокую кулинарию. Разработкой оригинальных рецептов Yelli и «Готово!» занимается бренд-шеф, а модифицировать рецепты для промышленного производства – задача технологов. Для того чтобы выпустить одну-единственную рецептуру, в среднем создается от 35 до 50 (!) версий рецепта.

ЖДЕМ КРУПЫ С УСКОРЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ ВАРКИ И ДЕТСКИЕ ДЕСЕРТЫ С КИНОА

Несмотря на то что компания демонстрирует быстрый и стабильный рост с самого момента своего основания, останавливаться руководство не собирается. В ближайшем будущем в связи с 25- летием пройдет редизайн основного бренда «Ярмарка» и бренда натуральных смесей для легкого приготовления простых повседневных блюд «Готово!». В основной линейке «Ярмарка» планируется начать выпуск круп с ускоренным временем варки, которые не имеют аналогов на рынке и представляют собой ноу-хау «Торгового Дома Ярмарка».

В планах также производство десертов для детей с использованием киноа: эта культура обладает высокой клейкостью и может стать отличной основой для пудинга.

КСТАТИ

Продукция «Торгового Дома Ярмарка» экспортируется в 20 стран мира.