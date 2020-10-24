"Динамо" дома играет против "Сочи". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Сочи" на старте сезона играет довольно неплохо. Если не брать в расчет поражение в Санкт-Петербурге от "Зенита", то в целом все у команды Владимира Федотова весьма неплохо. Но "Динамо" сегодня - крепкая команда, которая пропустила лишь 1 гол со старта сезона на своем поле. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Динамо - Сочи 24 октября 2020.

Статистика личных встреч Динамо - Сочи пока что маленькая. 22 сентября 2019 года "Динамо" на своем поле проиграло сочинцам 2:3. А 1 июля этого года во втором круге сезона "бело-голубые" сыграли вничью 1:1 в гостях на финише чемпионата.

Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Сочи 24 октября 2020 говорят о том, что поединок предстоит напряженным для обеих команд. Однако, скорее всего, победу одержит "Динамо", либо же будет ничья 0:0. В этом сезоне динамовцы пропустили лишь один гол на своем поле с начала чемпионата.

Стартовые составы на игру Динамо - Сочи 24 октября 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч Динамо - Сочи начнется в 14:00 по московскому времени 24 октября.

Прямую видеотрансляцию матча Динамо - Сочи можно будет посмотреть 24 октября 2020, начиная с 14:00 по московскому времени на телеканале Матч Премьер. В обед - стартовый свисток поединка на динамовском стадионе.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.