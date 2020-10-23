Американец нашел в доме соседа картину кисти известного художника, считавшуюся пропавшей

Обнаруженная картина исчезла в середине 60-х годов прошлого века.

На только что открывшейся выставке в нью-йоркском музее «Метрополитен» представлена коллекция картин известного американского темнокожего модерниста Джейкоба Лоуренса. Ее составляют полотна из серии под названием «Борьба: Из истории американского народа».

Изначально в коллекции было около 60-и картин с черно-белыми лицами. Они символизировали настрой художника, который считал, что борьба афроамериканцев и белых за свои права – это единое целое.

Однако, часть полотен пропала в 1960-х годах. С тех пор ценители искусства во всем мире пытались разыскать шедевры первого знаменитого афроамериканского художника.

Художник Джейкоб Лоуренс в 1999 году. Фото: EAST NEWS

Как известно, картины находятся порой в самых необычных местах и при помощи людей, не имеющих отношения к искусству. Так случилось и с одной из картин Лоуренса.

За несколько дней до открытия выставки в «Метрополитен» один американец признался, что видел похожую работу в доме своего соседа. Он поговорил с ним и посоветовал ему обратиться в музей.

Таким вот образом на выставку попала 16-я картина из серии «Борьба», которую публично никто не видел с 1960-х годов. Ее владелец сообщил, что приобрел полотно на благотворительном аукционе. Узнав про выставку, он отдал картину в музей.