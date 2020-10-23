«Ставка 17 тысяч рублей в месяц»: На «Доме-2» начали экономить - приведет ли это к закрытию шоу

Бородина и Бузова на проекте уже 16 лет. Благодаря шоу получили армию фанаток и рекламные контракты. Фото: СОЦСЕТИ

Самое длинное реалити-шоу на российском ТВ – «Дом-2». За шестнадцать лет в эфире чего только не было. Но этой осенью впервые на проекте затеяли оптимизацию. В «золотые годы» на «Доме-2» увеличивали число площадок, заманивали старичков и звезд шоу гонорарам – теперь включается режим экономии. Какие перемены ждут легендарный «Дом-2»?

Оптимизация «Дома-2»

Команда проекта и участники связаны контрактами, поэтому честных комментариев от них вы не услышите. Даже экс-герои «Дома-2» врут и не краснеют, так как не теряют надежды в «голодный год» получить приглашение на эфир в качестве эксперта или участника, чтобы подзаработать. Поэтому многие беседуют на условиях анонимности.

«Проект переехал на новую площадку – это давно планировалось, мера вынужденная. На старом месте строят дорогу. Есть плюсы, когда все новое – приятно. Появилась на поляне купель и баня, теперь каждые выходные участники могут париться. Но если сравнивать быт сейчас и раньше, то можно заметить экономию – продукты в холодильниках участников стали дешевле. Сокращают и число участников, и их доходы. Могут сказать – свободных высоких ставок нет и платят сколько хотят», - рассказывает один из старичков, недавно побывавших в шоу.

В середине октября закрыли две площадки телепроекта – «Остров любви» (эфиры с Сейшельских островов) и «Спаси свою любовь» (жили на особых условиях бывшие участники, вернувшиеся парами в шоу). Теперь все события будут разворачиваться на Поляне. Официальная версия от продюсеров проекта: «Дома-2 стало так много, что поклонники легендарного шоу уже не могут уследить за всеми событиями в многочисленных ответвлениях реалити. Мы решили закрыть проекты «Спаси свою любовь» и «Остров любви» с тем, чтобы повысить событийность главного выпуска дня - в 23.00». Ксения Бородина в отпуске в Турции, поэтому, не ознакомившись с этим «алиби», выдала свое на закрытие площадки на Сейшелах: «Как сейчас туда летать участникам и ведущим, если все границы закрыты? И так уже больше восьми месяцев!»

Май Абрикосов строил любовь и с Аленой Водонаевой. Теперь критикует проект. Фото: СОЦСЕТИ

На самом деле на «Доме-2» сейчас как везде – оптимизация расходов за счет сокращения неэффективных подразделений. Пандемия спровоцировала продюсеров на решительные действия. Закрытие двух самостоятельных шоу (спецпроектов) внутри «Дома-2» позволит сэкономить крупные суммы – за счет сокращения команды сотрудников, обслуживающих эти площадки и участников шоу. Безусловно часть людей оставили – самых популярных героев и профессиональных сотрудников. На «Доме-2» обсуждают возможность введения возрастного ценза – оставят молодежь до 27 лет. Поэтому 24 октября шоу покинет 36-летняя Ксения Задойнова с мужем и детьми.

Также ушел с проекта 43-летний Степан Меньщиков, который в начале года вернулся в шоу с новой женой. Недавно у пары родилась дочь и по официальной версии они отправилась воспитывать ребенка. А на самом деле – дорогие актерские услуги «ветерана проекта» оплачивать накладно. Хотя до начала пандемии «старичков» заманивали на проект высокими зарплатами. Друг и коллега Степана шоумен Рустам Солнцев тогда рассказывал нам: «Заработать лишние 150 тысяч рублей никто не против. Эту рассылку сделали многим «старичкам», даже нищеброду Тертишному (речь об участнике известном, как Май Абрикосов – прим. Авт.)». Роман Тертишный даже размещал в сети аудио – как его звали сниматься за 150 тысяч рублей в месяц, но от соблазна он отказался. А вот Степа согласился. У участников – бесплатное проживание, еда, по бартеру они получают и вещи, и услуги косметологов, врачей и т.п. Плюс – зарплата.

После ухода с «Дома-2» Меньщиков не растерялся - на этой неделе с женой снялся в телепроекте «На самом деле», где удостоверился в своем отцовстве с помощью ДНК-теста. Когда Меньщикова стали стыдить за неправдоподобный сюжет, он верно подметил: «Кто на что учился, там и пригодился. Пять минут позора – потом опять Степан Валерьевич». Действительно школа «Дома-2» дает большой опыт актерской игры в скандалы, интриги, расследования.

Выбывание популярных «старичков» - большая экономии: молодежь соглашается на оклады в два раза меньшие, они более дисциплинирована – соблюдают режим с ранними вставаниями, охотнее соглашаются на сценарные уловки. Ведь участие в «Доме-2» - шанс стать востребованным блогером. К примеру, у популярной среди фанатов шоу Саши Черно 830 тыс. подписчиков в инстаграме. Пока Александра была на шоу - делила все доходы от рекламы с менеджментом проекта. Сейчас временно покинула «Дом-2» – вся прибыль идет в ее карман.

Саша Черно — новая звезда «Дома-2». На проекте она влюбилась, родила ребенка, на днях ушла с шоу. Но говорят, что хочет вернуться. Разве плохо сидеть в декрете и получать зарплату? Подобные уходами с проекта, рейтинговые героя провоцируют поднять им зарпл Фото: СОЦСЕТИ

Времена – новые, нравы – старые

Для тех, кто последние 16 лет не смотрел «Дом-2»: публикуем пару последних новостей. «Катя Скалон захотела новую грудь и готовится к пластической операции. Как и Шафеева, Катя хочет 3,5 размер». «Экс-участница «Дома-2» Татьяна Охулкова отправила заявку на участие в кастинге шоу «Холостяк». «Марсиага показала синяки, оставленные Моргенштерном». На «Доме-2» даже свой Моргенштерн есть – двоюродный брат популярного рэпера. Драматургия ничем не отличается от любого другого ток-шоу. Днем в эфире идет проект «Бородина против Бузовой» - дочка «Дома-2» с теми же героями только в телестудии. Это для тех, кто не смотрит «Дом-2» в ночи. Ничего нового - эксперты с шоу соседних каналов учат жизни молодежь. В студии – скандальные журналисты, Никита Джигурда, Анна Калашникова, Вера Сотникова…

Внимательно смотрит проект и нещадно критикует его выпускник «золотого состава» Роман Тертишный: «Не нужно забывать, что девиз шоу - «Построй свою любовь»! Зрителям надоели темы алиментов, эскорта, зависимостей, люди хотят сопереживать героям, а не ненавидеть их и смеяться. И когда кто-нибудь из участников заявляет, что он звезда, это выглядит смешным. А для чего затеяно шоу «Бородина против Бузовой»? Лишь бы занять третьесортным проектом сетку вещания ТНТ и опять убытки? Не достаточно ли «лобного места» для обсуждения трусов?»

Темы на шоу действительно одинаковые из года в год. Как и рейтинги проектов с участниками «Дома-2» - они стабильны много лет, незначительно снижаясь, как в принципе интерес к телесмотрению в стране. «Дом-2» - не самый рейтинговый проект ТНТ. Это вам не «Битва экстрасенсов!» Но «Дом-2» имеет постоянную аудиторию, что и приносит стабильный доход. Из-за пандемии рекламные бюджеты многих компаний сокращаются, что провоцирует оптимизацию. Но это шоу не задушишь, не убьешь. Вот и на сайте «Дома-2» идет онлайн кастинг новых участников и ведущих. У Бородиной и Бузовой в эфире уже давно полно помощников. Если Ксюша и Ольга получают в среднем по миллиону рублей в месяц, то их соведущий Влад Кадони максимум 140 тысяч рублей. Эта работа – провокация для тех, кто хочет стать узнаваемым у фанатов «Дома-2».

Бородина и Бузова благодаря шоу стали знамениты и разбогатели. Фото: СОЦСЕТИ

Цифры

Минимальная ставка участника «Дома-2» после двух месяцев испытательного срока - 17 тыс. руб. в месяц

Повышенный тариф для звездных героев «Дома-2» - от 70 до 150 тыс. руб. в месяц.