«Медвежий красный прилив»: РАН ответила на вопрос, кто виноват в экологическом ЧП на Камчатке

Сотрудники СК на месте загадочного происшествия на Камчатке, где на берег пляжа вынесло тысячи погибших морских животных. Фото: REUTERS

В Москве состоялся круглый стол Российской академии наук. Обсуждали ЧП у берегов Камчатки. Причины определены и природной катастрофе даже дано имя «Медвежий красный прилив». Но работа не окончена - заявлено о запуске большого межведомственного научного проекта по изучению явления. Ведь подобное может и повториться. А у России самая протяженная береговая полоса в мире.

Случившееся в сентябре 2020 года на далекой Камчатке всколыхнуло всю Россию. На берега бухт выкинуло трупы донных животных. Люди — серферы и гуляющие по знаменитому Халактырскому пляжу — жаловались на отравление, 19 человек обратились к медикам. Фотографии погибших осьминогов, морских ежей и крабов облетели весь мир. А вслед за этим в интернете голоса стали набирать петиции с требованием немедленно найти и наказать виновных. Версии были разные — от розлива токсичных веществ с Козельского полигона и выбросов нефти, до вулканов, которые «проснулись» на полуострове.

Сразу после публикации фотографий с мертвыми морскими животными, появились и многочисленные версии причины произошедшего. Фото: REUTERS

На Камчатку тут же отправились чиновники — Росприроднадзор, Рыбводнадзор, МЧС, депутаты Госдумы и прочие, прочие, прочие… А также ученые — РАН, ДВФУ, МГУ, сотрудники питерского Института токсикологии, представители Гринпис и Всемирного фонда дикой природы (WWF)… Все проводили свои исследования и брали пробы вод на анализ. По разным данным, с Камчатки увезли больше 1000 образцов биоматериалов в разные лаборатории страны.

На круглом столе в Москве, организованном РАН, были подведены первые итоги проделанной работы. Первые — потому что работа будет продолжена. Ученые и чиновники однозначно сошлись во мнении — виноваты в случившемся красные приливы.

РОСПРИРОДНАДЗОР: МЫ ИСКАЛИ ВИНОВНЫХ, НО ИХ НЕТ

— Мы опираемся не на эмоции, а на факты, — заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. — Поверьте, если бы катастрофа имела техногенные корни и были бы найдены виновники, мы бы непременно об заявили. Нам такое не за чем скрывать. Но их нет. Результаты не выявили признаков техногенных причин.

А заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства Игорем Борисевичем были озвучены результаты взятых проб .

— Начнем с людей - за медицинской помощью обратилось 19 человек на Камчатке. И два серфера приехали в Институт токсикологии в Санкт-Петербурга, по возвращению с полуострова. У всех были взяты на анализ кровь, моча, волосы. Все клинико-биологические показатели оказались в норме. Тяжелых металлов, которые соответствуют технологическим выбросам, обнаружено не было. Все это мы увязали с результатами исследования проб воды морской и речной, гидробионтов, водорослей.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Установлено, что содержание тяжелых металлов в них в предельно допустимых концентрациях. Содержание общего углерода и общего азота в бухте Малая Лагерная также в пределах нормы. Пробы воды в контрольных колодцах Козельского полигона чистые. Так же как и в реке, которая впадает в океан. В морской воде Халактырского пляжа обнаружены продукты гидролиза микроцистинов, которые относятся к нейротоксинам (цианобактериям). Тоже самое обнаружено в икре морских ежей, выброшенных на берег и взятых со дна. Все вышеизложенное дало основание сделать заключение — техногенного воздействия не усматривается.

КРАСНЫЕ ПРИЛИВЫ БЫЛИ ЗАМЕЧЕНЫ ЕЩЕ В АВГУСТЕ НА ЧУКОТКЕ

— Отвечаю на вечные русские вопросы: кто виноват и что делать. Виновато природное явление. А что делать — у нас есть конкретное предложение по организации дальнейшей работы, - заявил вице-президент РАН Андрей Владимирович Адрианов. И подробно объяснил на чем основана позиция Академии. — Мы проанализировали все результаты анализов, выполненных самими разными организациями. Много что было обнаружено — нам еще предстоит подумать, как улучшить экологическую ситуацию на Камчатке. Но как показали исследования и академических институтов, и различных лабораторий, и независимых специалистов по инициативе Гринпис и WWF — ни одно из этих веществ не могло быть причиной гибели гидробионтов. В итоге мы сосредоточились на природных причинах — изучили ретроспективы космического мониторинга, данные водолазов и прочие сведения.

Вице-президент РАН Андрей Адрианов. Фото: ru.wikipedia.org

Кроме того, мы увидели информацию от сотрудников МГУ о мощном красном приливе в августе на Чукотке. Там цвел александриум (Alexandrium). Слава Богу, на Камчатке его не было в большой концентрации (это водоросль более опасна). И сейчас с полной уверенностью заявляем, что виновники «торжества» — микроводросли Gymnodinium и Karenia. Они являются производителями довольно большого вида токсинов. Так же гибель донных организмов случилась за счет того, что огромное количество органики осело на морское дно и потребовался кислород для окисления всей этой гниющей массы. Именно поэтому среди погибших мы видим только донных гидробионтов.

В МИРЕ ДАЛИ НАЗВАНИЕ КАМЧАТСКОМУ ЧП — «МЕДВЕЖИЙ ПРИЛИВ»

Специалисты Международного сообщества по красным приливам с самого начала говорили о том, что причина гибели животных и плохого самочувствия людей ничто иное, как токсичные водросли. Но почему-то их никто не слышал. Участники rруглого стола даже посетовали, что может слишком тихо заявляли/

— Наверное, просто не хотели или не готовы были слышать, — предположила кандидат биологических наук (Институт биологии моря ДВО РАН, Владивосток), участник международного сообщества Татьяна Орлова. - Я уже на второй день после инцидента заявила, что это типичный красный прилив . И никаких техногенных выбросов не будет обнаружено.

Международное сообщество даже поздравило российских ученых с тем, что это явление наконец-то привлекло их внимание и будет детально изучаться .

Красные приливы впервые были зафиксированы русскими учеными в 1763 году. Тогда от токсичных водорослей погибло 115 человек. А сейчас они получают собственные имена, как крупные тайфуны и цунами. «Годзила» — у побережья Чили. «Пивной красный прилив» — в 2014, 2015 и 2016 на Аляске. А красный прилив на Камчатке международное сообщество уже окрестило «Медвежьим».

- Потому что мощный, - объяснила Орлова, которая как выяснилось в ходе круглого стола, и предложила это название.

ВСЕ ЛИ ПОГИБЛО?

В середине сентября все дно Авачинской бухты, где расположен Петропавловск-Камчатский, было сплошь покрыто погибшими крабами, морскими ежами, рыбами. Говорили о гибели 90% донных животных в этом месте. После дно очистилось — волной все это унесло в открытый океан. Но вернется ли жизнь в эти места? Вот что волнует всех сейчас в первую очередь.

—Вернется, — считает начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семенов. — Мы тоже были на Камчатке в середине сентября и наблюдали значительный замор донных гидробионтов на глубинах до 20 метров. Но нельзя сказать, что у вот прокатилась волна смерти, которая убила все побережье Камчатки. С точки зрения морского биолога не стоит называть это глобальной катастрофой .

Во-первых, это явление мозаичное и прокатилось по побережью точечно. Во-вторых, мы видели, что все достаточно неплохо на глубинах от 20 метров — там живые ежи, моллюски, бегают крабы. На меньших глубинах уже плавают рыбы, приползли моллюски. Море показывает определенное восстановление .

В ближайшие время мы будем наблюдать две волны восстановления. Во-первых, когда вода станет холоднее. Потому что в той точке, где я нырял вода 10 градусов, а должна быть в это время года 4. Это очень теплая вода, что тоже стало причиной такого бурного цветения водорослей. Когда вода станет прохладней животные скорее всего займут освободившиеся места. Вторая волна случится после зимы, когда сядут планктонные личинки.

Больше всего работы в этот месяц прибавилось у губернатора Камчатки Владимира Солодова. Комиссии, чиновники, ученые, Гринпис, WWF, журналисты. Кто только не прилетел на полуостров. С самых первых дней Солодов был отрыт для всех. Давал интервью, вел прямые эфире в соцсетях, общался с учеными. И такой стиль работы в условиях экологической катастрофы все без исключения — даже придирчивые активисты Гринпис и WWF — назвали эталонным. Ни один еще губернатор подобного не демонстрировал.

— Хорошо, что мы перешли от атмосферы недоверия в начале, к атмосфере открытого взаимного сотрудничества к текущему моменту, — отметил Владимир Солодов. — Но и явление, с которым мы столкнулись, действительно не тривиальное. Никто не видел столько выброшенных погибших животных на этих берегах и на на дне бухты. Спасибо ученым, сегодня нам понятен их профессионализм и скрупулезный подход. И местным жителям, что обратили внимание и забили тревогу. Для меня лично сейчас в приоритете — убрать те объекты, что портят экологию. Это и Козельский полигон, и затопленные суда в Авачинской бухте, и систему очистки стоков. Все, что копилось десятилетиями. Но и у научном в исследовании красных приливов нельзя ставить точку. Надеюсь, что Камчатка станет центром изучения проблем мирового океана.

И, скорее всего, станет. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о старте крупного научного проекта по изучению океана у берегов Камчатки. В нем примут участие многие ведомства и институты — РАН, Минобр, Минприроды, Русское географическое общество и другие. Приглашены уже и иностранные специалисты, даже внук знаменитого во всем мире французского исследователя Жак-Ива Кусто Филиппа Кусто-младшего. Пообещали, что совсем скоро состоится первая совместная экспедиция этого научного проекта. И кто знает, какие еще тайны океана откроются всем нам. Очень хочется надеяться, что хорошие. Потому что уже даже школьники знают, что есть и глобальное потепление, и острова из пластикового мусора и прочие продукты жизнедеятельности самого большого вредителя на Земле — человека, которые однозначно влияют на природу .

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