Тони Бобулински, бывший партнер по бизнесу сына кандидата в президенты США Джо Байдена заявил, что часть средств, которые переводились на счет фирмы Хантера Байдена из Китая, напрямую уходили его отцу. Фото: REUTERS

Тони Бобулински, бывший партнер по бизнесу сына кандидата в президенты США Джо Байдена заявил, что часть средств, которые переводились на счет фирмы Хантера Байдена из Китая, напрямую уходили его отцу.

По словам Бобулински, он, как бывший военнослужащий, не желает, чтобы его имя было связано с дезинформацией, которой сейчас наполнено медиапространство.

Согласно заявлению лейтенанта в отставке, он был свидетелем того, что деньги, поступавшие из КНР, уходили Джо Байдену, который всегда утверждал, что не имеет никакого отношения к бизнесу сына.

«Я бы попросил семью Байденов обратиться к американскому народу и изложить факты, чтобы я мог опять не играть никакой роли в этом деле и не отвечать на эти вопросы вместо них. Семья Байденов агрессивно использовала свою фамилию, чтобы заработать миллионы долларов на иностранных предприятиях, хотя некоторые из них были из контролируемого коммунистами Китая», – написал Бобулински.

Также он признался, что ранее всегда поддерживал Демократическую партию США, в том числе и материально. Однако Байдены обманули его и провернули сделку за его спиной.

Эксперты уточняют, что факты, о которых говорит Бобулински, имели место в мае 2017 года, а к этому времени Джо Байден уже сложил полномочия вице-президента США, и фактически состава преступления в его действиях нет. С другой стороны, совершенно неясно, не сохранила ли свое влияние «инвестировавшая» в кандидата от демократов китайская компания и что она может потребовать от Байдена, если тот победит на выборах.