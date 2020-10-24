«Мама, забери меня. Я хочу домой!»: Из-за неудачной шутки в разговоре с подругой 16-летняя школьница уже год живет в приюте

Художница Оксана Романова пытается вернуть дочь, а органы опеки - лишить ее родительских прав Фото: семейный архив.

Если честно, когда мне впервые рассказали об этой истории, я все знал наперед. Был уверен, что когда приеду разговаривать с мамой, сразу станет ясно, что семья - маргинальная. Что девочка начала бегать из дома, потому что родители «квасят» не просыхая. Ну и ребенок, соответственно, тоже с уже деформировавшейся психикой, в свои 16 плюс-минус примерно готов повторить судьбу старших. И хорошо, что вмешались органы опеки и забрали девочку! Потому что у нее теперь хотя бы появился шанс как-то перезапустить свою будущую жизнь… Но вот передо мной сидит совершенно нормальная женщина. В квартире чисто и уютно. А комната девочки (она по размеру почти в два раза больше маминой) больше похожа на домашний музей. Диана (имя изменено), вокруг которой развернулась вся эта история, - ребенок творческий. На полках лежат стопки ее рисунков и батареи потрясающих поделок из бисера, пластилина и вообще всего чего только можно.

В ноябре будет ровно год, как Диана живет в приюте. Хотя у нее есть мама, куча дядь и теть. И сама девочка очень хочет домой.

А все, как теперь объясняет и сама девочка, из-за глупой шутки в разговоре с одноклассницей.

ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В ЗЮЗИНО

Хронологию событий восстанавливаю по материалам дела комиссии по делам несовершеннолетних - со слов учителя Светланы Афанасьевой, классного руководителя Дианы Романовой.

- Около полуночи 5 ноября 2019-го ей в соцсетях пишет ученица Надя Затулина (имя и фамилия изменены, потому что девочка несовершеннолетняя).

- По словам школьницы, ее одноклассница Диана сейчас ночует в подъезде. Подруге та якобы заявила, что «мама выгнала ее из дома».

- Учительница Афанасьева говорит, что до утра пыталась выяснить, правда ли это. (Маме девочки педагог звонила лишь на следующий день, с ее слов Романова не брала трубку).

- В школе Афанасьева рассказывает о ситуации социальному педагогу, та беседует с Дианой и сообщает классному руководителю, что по словам Дианы «все это шутка, у нее все хорошо».

Дальше - скриншот переписки в Вотсапе учительницы и той самой Нади:

«Диана все отрицает», - пишет педагог.

«Сегодня она ночевала в моем падике (подъезде, - Авт.)», - настаивает Надя.

Как указывает в своей объяснительной учительница, она «попросила Надю созвониться с Дианой и записать разговор».

Что было в этом разговоре, не упоминается. Но на следующий день, когда Диана пришла на уроки, учительница вызвала полицию, скопом приехали сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних (КДН). Ее доставили в ОВД Коньково и вызвали туда мать. Оксана Романова примчалась на такси, но дочки в полиции уже не было (зато был акт о том, что Диану обнаружили «безнадзорной»). Сказали, что девочку увезли в «какую-то больницу». Местонахождение Дианы мама установила, лишь объехав несколько медучреждений - девочка оказалась в больнице Сперанского. Но и там москвичке не дали увидеться с дочкой.

Еще спустя несколько часов стало известно, что Диана теперь живет в детском приюте «Зюзино». Потому что хоть в полиции на гражданку Романову и отказались завели уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», у органов опеки все равно «остаются вопросы».

В ноябре будет ровно год, как Диана живет в приюте. Хотя у нее есть мама, куча дядь и теть. И сама девочка очень хочет домой. Фото: семейный архив.

ТРУДНЫЙ ВОЗРАСТ

Оксана Романова - интеллигентная женщина 46 лет. По образованию она художник-реставратор. Когда-то она восстанавливала иконы для разных храмов, но последние несколько лет работает няней.

- Мне так удобно - почти все дети, с которыми я работаю, живут в радиусе квартала. С утра с одним поработала, вернулась домой, приготовила нам с Дианой еду, встретила дочь из школы, покормила, пошла к другим клиентам, - объясняет женщина.

Муж ушел из семьи, когда Диане было всего около двух лет. С тех пор он с дочерью не общается.

- Это правда, что Диана, которой на тот момент было 15 лет, гуляла в полночь и оказалась в чужом подъезде?

- Правда, - отвечает Романова.

- Это разве нормально?

- Я с дочкой всегда старалась дружить. Но лет в 14 у нее начался переходный возраст. Родители меня поймут. Если я прошу раз в неделю пропылесосить дома, посуду помыть - вдруг начинаются какие-то эмоциональные всплески. Но это обычные мелкие бытовые ссоры. Такое во всех семьях бывает. Иногда Дианка после таких разговоров могла хлопнуть дверью и уйти на улицу. В тот вечер так и было.

- Она ночевала в подъезде?!

- Нет, конечно. Я ей звонила, дочка в итоге остыла и пришла домой. Она дома ночевала, а не в подъезде.

- Подруге Диана заявила, что мама ее выгнала из дома.

- Не было такого и быть не могло...

«ХОРОШАЯ» ДЕВОЧКА НАДЯ

И вот тут в этой истории возникает одна интересная деталь. Та самая Надя, которая писала учительнице, - настоящая всероссийская знаменитость. В 2016-м «Комсомолка» много писала о странном случае - 11-летняя девочка умудрилась во Внуково пробраться без билета на борт самолета и улететь в Санкт-Петербург! (Пристроилась за многодетной семьей и так прошла все кордоны, включая проверку посадочных талонов. Подробности - на сайте). И вот это была та самая Надя, нынешняя одноклассница Дианы.

В 2016-м я общался с соседями девочки. Когда уже в питерском Пулково «зайца» Надю все-таки поймали, она заявила, что в аэропорт попала, провожая друзей и что мечтает стать пилотом, поэтому полезла в самолет. Многие тогда сдержанно умилялись. А соседи смеялись в голос: «Друзей она провожала, как же! Кто б ее, 11-летнюю, с собой взял в аэропорт?! Да и про мечту о небе она наврала, скорее всего, чтоб наивные взрослые не так ругались. Она та еще врушка…» И рассказывали жильцы дома, как недавно Надю поймали в школе с поличным во время кражи денег в раздевалке. (Мы тогда проверяли, это была правда). Но девчонка так разжалобила педагогов, что ей все простили. А еще многие соседи видели, как третьеклашка Надя клянчила у торгового центра деньги, выдумывая слезно-жалостливые истории - то про больную маму, то про голодную собачку. Хотя на самом деле семья у нее обычная, не в нужде живут.

В общем, из Нади так себе источник правдивой информации.

ПОБЕГ

И тем не менее, про то, что «мама из дома выгнала» Диана Наде сказала. Плюс-минус в таких же фразах. Сейчас школьница уже и сама признает, что сказала так сверстнице, чтобы… Ну чтобы придать своей подростковой трагедии вокруг непомытой посуды максимальный вес, что ли.

Об этом Диана пишет в каждом своем заявлении к начальству приюта «Зюзино». Девушка строчит их с интервалом в несколько месяцев, но реакции никакой.

«Я осознала последствия своей шутки, которую я сказала своей бывшей однокласснице Наде (фамилия), так как не понимала, к чему она может привести, - это из последнего на данный момент заявления, августовского. - Сейчас я это понимаю и мне жалко свою маму, я поступила неправильно, я пыталась вызвать чувство жалости и выделиться среди сверстников. Шутка была озвучена в соцсетях и раздута. Педагог не разобралась. Вместо того, чтобы примирить меня с мамой, меня отвезли в полицию».

Как и все дети из приюта, Диана ездила в свою родную школу (квартира, где они живут с мамой, буквально через забор). Классной руководительнице было предписано, чтобы после уроков она провожала девятиклассницу домой и сажала на нужный автобус. Но однажды Диана схитрила и, проехав остановку, вернулась домой, к маме.

- Ох, нарыдались мы тогда. Обнимались, прощения друг у друга просили, - рассказывает Оксана. - Вечером начали звонить из приюта, требуя вернуть дочь. Иначе, говорит, мы в розыск ее подадим. Я сказала, чтоб подавали. Потом были два выходных дня и нас никто не беспокоил.

Но стоило Диане прийти на уроки, как учителя тут же вызвали полицию. Девочку вернули в приют.

- Я писала жалобы во все инстанции, - говорит Оксана Романова. - Но мои заявления либо футболили, либо отвечали, что никаких нарушений не находят.

«У ВАШЕЙ ДОЧЕРИ НАЧАЛИСЬ ВИДЕНИЯ»

Через несколько недель после этого «побега» - звонок из приюта. Романова на тот момент записывала все разговоры с официальными лицами. Ставит мне запись.

- Приезжайте скорее. У вашей дочки начали видения, галлюцинации, - говорит женский голос.

- Я приехала, а у Дианы запястья порезаны. Кровь только остановили. Пыталась покончить с собой… - женщина вот-вот заплачет.

- В этот момент в приюте уже находилась скорая помощь. Диану отправили в больницу вместе с мамой, - рассказывает юрист, директор Правозащитного аналитического центра Олег Владимирцев. - И естественно, в документах в больнице было указано, что «несовершеннолетнюю девушку привезла мать». Мы считаем, что таким образом руководство приюта пытались отвести эту проблему от себя - по документам пытавшуюся покончить с собой школьницу привезли не из приюта, а как будто из дома.

«БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ»?

Диана по-прежнему живет в приюте. Какое-то время она имела возможность общаться с мамой, переписываясь в Вотсапе. Но в последнее время, говорит, мобильники у них отбирают. Оксана показывает переписку с дочкой после ее попадания в «Зюзино». Километры сообщений со сердечками и поцелуйчиками. «Мамочка моя, очень сильно тебя люблю… Как у тебя дела?» Ну не похоже это на отношения дочки и злюки-мамы, которая ребенка «на улицу выгоняет». Владимирцев показывает видеозапись, снятую его коллегой в приюте: Диана на камеру рассказывает, что хочет вернуться домой, к маме. Можно было бы предположить, что девочку запугали, заставили сказать такое. Но нет. Видно же, что она глаз не отводит, говорит уверенно.

- У меня случившееся не укладывается в голове, - говорит мне по телефону иеромонах Антоний, знакомый семьи. (Оксана часто ходит в храм, а Диана одно время вела рисование в Воскресной школе). - Я давно знаю эту семью. Это хорошие люди. И я не понимаю, зачем сейчас пытаются разрушить эту семью, придумать то, чего нет.

Мне это тоже совсем непонятно. Непонятно! Прошелся по соседям. Те, кто постарше, Романовых прекрасно знают. И ни одного сигнала про что-то плохое.

Выходя из подъезда, я уже совсем ничего в этой истории не понимаю. Девочка уже год в приюте. Из-за чего? Из-за пустяка. Да, учительница обязана была отреагировать - то, что 15-летняя (на тот момент) Диана поздней ночью была вне дома, доказано. В таких вещах лучше перестраховаться сто раз. Но когда разобрались, неужели не стало ясно, что здесь совсем не «тот» случай? Или здесь банально попали мама и дочь Романовы в ту часть статистики, когда инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники приюта и опека должны «выявлять, пресекать, наказывать»?!

- Органы опеки подали иск в суд. Они требуют ограничить Оксану Романову в родительских правах, - говорит Олег Владимирцев. - Это почти всегда билет в один конец. Если иск будет удовлетворен, следующим шагом будет лишение родительских прав. Мы со своей стороны продолжаем писать жалобы, прося разобраться в этой абсурдной ситуации.

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