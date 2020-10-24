Пять вопросов от Зеленского на выборах – зачем эта комедия

Украинская власть впервые за последние годы озаботилась мнением избирателей. Но не по самым главным вопросам для страны Фото: REUTERS

Не стреляйте в пианиста

На выборах в местные органы власти, которые пройдут на Украине в это воскресенье, избирателей после голосования будут встречать многочисленные волонтеры, которые постараются выяснить отношение проголосовавших к набору из пяти вопросов, предложенных Зеленским буквально за пару недель до голосования.

Президент Украины Владимир Зеленский уже объявил, что опрос по пяти пунктам не будет иметь никакого юридического значения, он со «Слугами народа» хочет просто знать мнение сограждан по самым животрепещущим для нынешней Незалежной вопросам. Если вы думаете, что вопросы касаются отношений с Россией, организации рынка земли для ее покупки-продажи или даже установления мира на Донбассе, то глубоко заблуждаетесь.

Видимо, оценив, в какое озверение «вопросы от президента» приведут обычного украинского избирателя МВД Украины выступило с весьма необычным (даже для Украины - !) призывом – не бить волонтеров, которые станут проводить опрос.

- Высказывайте свою позицию в СМИ, обращайтесь в суд. Мы предостерегаем от любых методов физического воздействия, от любого насилия и любых провокаций по отношению к этим людям (волонтерам – прим. ред.), - буквально взмолился советник главы МВД Арсена Авакова Зорян Шкиряк. И пообещал, что полиция бить волонтеров не позволит.

Можно только посочувствовать тем волонтерам, которые уподобятся небезызвестному Паше Эмильевичу из «Двенадцати стульев», «обладавшему сверхъестественным чутьём» и понявшему, «что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами». Перефразируя фантазию Зеленского, как не вспомнить еще объявление в одном из салунов Дикого Запада: «Не стреляйте в пианиста. Он играет, как умеет».

А что же это за столь загадочные и многообещающие (для тех, кто их будет задавать) вопросы?

«Великолепная» пятерка и… три буквы русского алфавита

Набор вопросов поистине удивителен. То ли на коленке их писали, то ли отбирали по принципу, кто громче крикнет. Смысл, похоже, есть только у двух из «великолепной пятерки». Итак – барабанная дробь, маэстро, туш.

Украинцам предлагают ответить, поддерживают ли они:

- Пожизненный срок за коррупцию в особо крупных размерах;

- Создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей;

- Сокращение числа депутатов Рады с нынешних 450 до 300;

- Легализацию конопли для облегчения страданий тяжелобольных;

- Использование гарантий безопасности, дарованных Будапештским меморандумом, для восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Три первых вопроса не имеют ровно никакого практического значения. Относительно «посадок за коррупцию», за время руководства страной нынешним президентом на Украине не было проведено ни одного значимого процесса, в результате которого коррупционеры отправились бы в тюрьму хоть на какой-то срок. Количество уголовных дел в отношении бывшего президента и его команды вскоре можно будет исчислять уже не поштучно, а десятками. Но воз, а вернее, телега с уголовными делами, и ныне там.

Создание свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории Донецкой и Луганской областей выглядит проблематично, поскольку СЭЗ можно как объявить, так и закрыть. Но еще более комично это становится, если учесть, что именно на территориях этих областей выборы отменили. Тем самым лишив местных избирателей и возможности ответов на этот вопрос. И получается, что вопрос об организации СЭЗ на Донбассе (теоретической) будут решать избиратели Галичины, Волыни, Львовщины и т.д.

И, наконец, вопрос об уменьшении числа депутатов в парламенте, безусловно, не будет иметь никакого значения. Поскольку депутаты вряд ли согласятся сами принимать такой закон, а юридической силы опрос не имеет.

Так что по поводу первых трех вопросов можно вспомнить известное в народе математическое выражение из икса, игрека и еще одной неизвестной переменной.

Запоминается последнее слово

Как говорилось в известном фильме голосом Копеляна: «Штирлиц знал, что запоминается последнее слово». Вот и здесь, среди пятерки вопросов смысл имеют только два. Про марихуану, как ни странно, и про Будапештский меморандум.

Легализация конопли якобы в медицинских целях, по большому счету, вопрос правоохранителей и медиков. Страдания онкобольных и других тяжелых больных купируются морфием, а не «травой». Тогда зачем тут марихуана? Ответ прост – чтобы привлечь на избирательные участки молодежь, которая более лояльна к «Слугам народа».

И, наконец, Будапештский меморандум. Документ, заключенный в 1994 году, не ратифицированный ни одной из стран, его подписавшей, не имеющий никакой юридической силы. Это слова не России, а посольства США: «Меморандум не имеет обязательной юридической силы». Меморандумы, грубо говоря, это вообще, скорее, протоколы о намерениях, а не договора.

Но зачем это нужно Зеленскому сейчас? А вспомните про две строящиеся на черноморском побережье военно-морские базы. В стране, в которой все ВМСУ могут спокойно пришвартоваться у одного причала. Явный расчет на базирование там военных кораблей других стран. И, судя по всему, речь может идти о британском флоте или кораблях США. Правда, тут одна неувязочка. Согласно конвенции Монтрё, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не больше 21 суток.

Тогда о чьих кораблях может идти речь? Либо Турция, либо Румыния. Что то, что это – блок НАТО. И размещение кораблей этого блока на базах явно считается Киевом возможной компенсацией «неисполнения» Будапештского меморандума.

Почему-то кажется, что весь этот опрос затевался именно для пятого вопроса. Чтобы оправдать последующее решение якобы «волей народа». Что при этом украинские города, в которых разместятся эти базы, станут мишенями для российского оружия, власти Украины явно не волнует.