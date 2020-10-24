Азот вместо воздуха и «левая» резина: как не попасться на развод в шиномонтаже

Осень в разгаре, где-то уже выпал первый снег, или вот-вот высыпет. Самый сезон менять резину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осень в разгаре, где-то уже выпал первый снег, или вот-вот высыпет. Самый сезон менять резину. Что нужно знать неопытному водителю или «блондинке за рулем», чтобы поездка на шиномонтажку не влетела в копеечку? Мы поговорили о расхожих способах отъема средств у автовладельцев с вице-президентом Национального автомобильного союза Антоном Шапариным.

1. Отдельная плата за снятие, установку, балансировку, монтаж. Или подмена одной услуги на другую.

- Перед началом работ выяснить их полную стоимость и обсудить подробности. Смотреть, какие конкретно услуги выписали. К примеру, если человек заказал просто отбалансировать и поставить колеса уже на дисках, это одна цена. Если же ему нужно поменять летнюю резину на зимнюю, это другая цена. Нужно смотреть, чтобы в первом случае не записали услуги для второго случая.

2. «Левая» резина в шиномонтажке.

- Часто бывает ситуация, когда человек хочет купить на шиномонтажке резину. С высокой долей вероятности она может оказаться некачественной, может оказаться с наваренным сверху протектором. И еще более неприятно, когда она окажется с глубже прорезанным протектором в корде. Бывает, что резину продают с заделанными боковыми порезами, с латками. Такую резину покупать, конечно же, нельзя. Покупать резину нужно только у проверенных специалистов. Даже если человек покупает б/у резину, остаток должен быть не менее 5 мм для зимы. Это можно легко посчитать — на резине есть специальные дополнительные риски. Также надо смотреть дату выпуска резины. Она написана на боковом корде резины.

3. Накачать шины азотом или чем-либо другим, кроме воздуха.

- Есть популярный анекдот про блондинку, которая на вопрос, чем накачать шины, попросила воздух с ароматом клубники. Но действительно, раньше иногда предлагали заправить шины азотом или чем-то другим. Якобы, это сделает шину легче, а ход - мягче. При том, что в воздухе 76% азота, а оставшийся в нем кислород никому не мешает. Нужно знать, что это не имеет ровным счетом никакого смысла. Я давно не видел подобных «услуг». Думаю, такие способы мошенничества прекратились.

4. Дополнительные деньги за резину с датчиками давления.

- Замена таких шин будет дороже только в том случае, если человек хочет датчики давления переставить с одного комплекта колес на другой. Для этого опытные владельцы делают либо два комплекта разных датчиков, либо датчики-клоны первого комплекта. Это зависит от модели и марки автомобиля. Но обычно шиномонтажи этим особо не промышляют. За остальное дополнительные деньги брать не должны.

Добавлю, что иногда на автомобилях с датчиками давления могут перепутать местами колеса. И датчики будут показывать падение давление в неправильном колесе. Поэтому, когда в таких машинах меняют резину, необходимо проследить, чтобы переднее левое колесо было передним левым, а переднее правое — передним правым. Также, если резина имеет явно выраженный направленный рисунок, то необходимо проследить, чтобы так она и была установлена. На корде есть соответствующие указатели.

Проверить кривой ли диск на самом деле, можно при балансировке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5. Исправить кривой диск.

- Проверить кривой ли диск на самом деле, можно при балансировке. Кривой диск чувствуется на ходу, так как колесо дает вибрацию на кузов. Водитель это непременно почувствует. Если таких ощущений нет, то вас могут обманывать. Также надо знать, что если есть трещина, заваривать ни в коем случае нельзя. Диск нужно абсолютно точно заменить, его запрещено и небезопасно эксплуатировать.

Чего не надо бояться:

1. Порчи покрышек отработанным моторным маслом — им, якобы, смазывают шину для облегчения установки.

- Масло никто не использует во время сборки. Используют исключительно мыльный раствор, для того, чтобы резина хорошо снималась и надевалась на диск. Максимальные повреждения при монтаже - царапины диска.

2. Проверки герметичности вентиля с помощью специального раствора. Якобы, если его не удалить, зимой вентиль может замерзнуть.

- Вся герметичность проверяется тем же мыльным раствором. Его не нужно удалять, он отлично удалится сам в течение первого километра поездки.

3. Менять вентили или переплачивать за дополнительные грузы для балансировки.

- Это действительно может потребоваться и вряд ли вас обманывают. И это стоит абсолютные копейки.

4. Переплатить за установку низкопрофильной резины меньше 50 мм и за монтаж RunFlat.

- Часто это обходится дороже, чем монтаж любого другого типа покрышек, так как это, действительно, другая сложность работы на другом станке. И об этом скорее всего написано в прейскуранте.

Покупать резину нужно только у проверенных специалистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

5. Навязывания дополнительных услуг.

Сейчас самый сезон. В шиномонтажках очереди. Обычно все происходит быстро. У мастеров попросту нет времени кому-то что-то навязывать. И неплохо бы знать, что в России шиномонтаж стоит экстремально дешево. В пересчете услуги у нас стоят примерно в 10 раз дешевле, чем аналогичные в Европе.