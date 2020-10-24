"Ногтя его не стоят": Сестра Михаила Ефремова пожелала его оппонентам смерти от коронавируса

Приговор в семь с половиной лет Михаилу Ефремову вывел из себя его родных, присутствовавших на процессе. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Приговор в семь с половиной лет Михаилу Ефремову вывел из себя его родных, присутствовавших на процессе. От апелляции они ждали существенного смягчения наказания, возможно, даже освобождения (точнее - условного срока), а получили "скидку" всего на полгода.

Своей неприязни к адвокату Александру Добровинскому и троим потерпевшим - жене, сыну и брату погибшего курьера Сергея Захарова семья Ефремова не скрывала с самого начала. Поэтому, когда сестра актера Анастасия Ефремова выступила с гневным посланием на своей странице в Фейсбуке, большинство обывателей решили, что злые слова адресованы именно им.

Родственница актера разразилась гневной отповедью после приговора Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы справимся. Не надо за нас бояться, - написала родственница после оглашения приговора в апелляционном суде. - Мишка обескуражен, но он - Скорпион Ефремов: соберется и сдюжит. А мы продолжим борьбу. Однако, замечу апропо (с франц. "кстати". - Ред.), что вряд ли кого так ненавидела в жизни, как эту мерзейшую четверку. Если бы мне дали-таки парабеллум (револьвер. - Ред.), точно пристрелила бы прямо в зале суда. Когда они так глумились над моим прекрасным братом, чьего ногтя на мизинце ноги его не стоят. И мне даже двух лет бы не дели, я же в аффекте. Силы небесные! Пошлите им ковид в самой тяжелой летальной форме!

Сестра Михаила Ефремова пожелала его противникам смерти от коронавируса.

При этом большинство комментаторов поддержали Анастасию Ефремову в ее "праведном" гневе и страшных проклятьях. "Семья Захаровых - ущербные людишки", "Захаровы и Добровинский продали душу дьяволу за 3 миллиона рублей", "Какая несправедливость, молимся за Мишу!", - пишут поклонники и знакомые актера.

Напомним, апелляционный суд решил судьбу Михаила Ефремова за два заседания. Новые адвокаты осужденного просили об экспертизе машины погибшего, пытаясь доказать, что он не был пристегнут в момент аварии, но в этом исследовании судьи отказали. Кроме того, актер добровольно компенсировал троим родственникам по 1 миллиону рублей морального вреда и надеялся, что раскаяние и расплата помогут ему скостить срок.

Теперь дело Ефремова будут рассматривать в кассации, но сам он этого уже не увидит: со дня на день осужденного отправят в колонию. Говорят, что это будет исправительное учреждение в Чувашии - об этом руководство СИЗО якобы просил сам Михаил Олегович. По словам его адвоката Владимира Васильева, если кассационный суд не изменит меру наказания, Ефремов может выйти на свободу по УДО только через пять лет. Амнистия по такой тяжелой уголовной статье не предусмотрена.

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