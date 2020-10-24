Ирина Аллегрова стала затворницей из-за коронавируса

68-летняя Ирина Аллегрова самоизолировалась дома. Фото: СОЦСЕТИ

Вторая волна коронавируса подкосила многих знаменитостей: Кристина Асмус, Анна Семенович, Гоша Куценко, Юрий Башмет и многие другие звезды на себе испытали коварную болезнь. А на днях в Сети прошёл слух: COVID-19 обнаружили у Народной артистки России Ирины Аллегровой - мол, именно поэтому 68-летняя певица пропала с радаров. И действительно, императрица российской эстрады в последнее время не появляется ни на музыкальных премиях, ни на светских раутах, ни на ток-шоу.

«Комсомольская правда» дозвонилась Ирине Александровне, чтобы из первых уст узнать о ее здоровье.

- Да обо мне каких только слухов не ходит! Но коронавируса у меня точно нет, - бодро заверила звезда. - Я ведь последние семь месяцев сижу дома, вообще никуда не выхожу. Мои родные берегут меня со страшной силой, все-таки возраст такой - группа риска.

- Неужели совсем нигде не бываете? Даже у парикмахера?

- Даже от домашнего парикмахера отказалась! Сами не выходим и гостей в дом не пускаем. На самоизоляции изучаю кулинарное искусство, пеку хлеба. Нет-нет, на фигуре это не сказывается: я использую цельнозерновую муку, свои закваски - все высшего качества. Моя семья уже больше года ест хлеб только собственного производства.

- За семь месяцев не устали в четырёх стенах?

- Нисколько. Я ведь всю жизнь на колёсах, а теперь наконец наслаждаюсь семейной жизнью, могу что-то сделать для детей. Развлечений хватает, все-таки я не в квартире живу, а в загородном доме в Подмосковье. У меня есть, где погулять, где поплавать, где спортом позаниматься. С телевидения, конечно, часто звонят, зовут на передачи. Но я отказываюсь, слишком велик страх перед неизвестным. Этот невидимый враг - коронавирус - меня страшит и пугает.

Напомним, Ирина Аллегрова уже более 20 лет живет в подмосковном посёлке «Советский писатель». Этот особняк певица купила в конце 90-х годов и с тех пор постоянно что-то в нем переделывает. Три года назад загородный дом звезды обустраивали дизайнеры из программы «Идеальный ремонт». Так на кухне появилась мебель из Германии с антивандальным фасадом и технологичными шкафами без ручек. Именно здесь артистка проводит большую часть времени, чтобы порадовать изысканной кухней своих близких - дочь Лалу и внука Сашу, которому недавно исполнилось 25. О своей личной жизни после развода с четвёртым мужем, который состоялся ещё в нулевых, Аллегрова не распространяется.

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