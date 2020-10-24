Кристина Асмус рассекретила свою настоящую фамилию

Кристина Асмус назвала свою настоящую фамилию. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Асмус не всегда носила эту фамилию: оказывается, в детстве актриса была Мясниковой. Юная Кристина серьезно занималась гимнастикой, и под этой фамилией выступала на соревнованиях, дойдя до звания кандидата в мастера спорта. Но однажды она посмотрела сериал «Дикий ангел» с Натальей Орейро в главной роли и твердо решила стать актрисой. Уже в шаге от своей мечты Кристина поняла, что Мясникова – слишком неблагозвучная фамилия для актрисы. И накануне совершеннолетия взяла мамину фамилию Асмус. Под ней она и начала делать карьеру актрисы.

- Фамилия Асмус – мамина, которая всю жизнь носила только ее. Википедия нагло врет. Я взяла мамину фамилию лет 15 назад, - рассказала 32-летняя Кристина в соцсетях.

Своей редкой фамилией она обязана немецким корням. Предки артистки по материнской линии жили в Германии. И сейчас в это стране живут ее родственники с материнской стороны.

Гарик Харламов долго не решался на развод с женой из-за дочки Насти. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В последнее время Кристина много общается с поклонниками в соцсетях, поскольку она заболела коронавирусом и сейчас сидит дома на карантине. Ее дочь Настя живет вместе с ней, хотя в этот опасный для здоровья период девочка могла бы на время переехать к отцу. Кристина успокоила поклонников, сказав, что дочка соблюдает изоляцию.

- Для тех, кто так неистово волнуется с кем ребенок. Мы живем вместе, само собой. Куда она от меня? Просто я изолировалась в комнате. И вижу ее большом на расстоянии, надевая полное обмундирование. А уроки делаем по видеосвязи. Дочка, конечно, тоже на изоляции, как контактный. Но мы часто делаем тесты, и у нее все отрицательные, - написала Кристина в Инстаграме.

После расставания с мужем Гариком Харламовым Кристина осталась жить в доме, который шоумен купил для своей семьи. А Гарик съехал в съемное жилье. Супруги остались друзьями и вместе воспитывают дочку. Но, видимо, в имущественных вопросах межу ними не все гладко. На это намекнул друг Гарика резидент «Камеди клаб» Павел Воля. Гостем последнего выпуска «Камеди Клаб» стал бойфренд Ольги Бузовой рэпер Давид Манукян. Расспрашивая Даву об отношениях со звездой «Дома-2», Воля и Харламов поинтересовались, каково ему быть «подкаблучником». Манукян ответил, что отношения с Бузовой его устраивают, и что он по-настоящему любит свою женщину.

- Давай не будем при Харламове, - пошутил в ответ Воля. - Ему полдома вернуть бы.

Ранее друзья экс-супругов рассказывали, что Харламов и Асмус намерены решать имущественные вопросы через суд. К слову, актриса и шоумен до сих пор не разведены, хотя приняли решение расстаться еще год назад. Более того, Кристина и Гарик до сих пор не рассказали дочке, что они разводятся. По словам Харламова, он давно разлюбил жену, но не хотел бросать ее, чтобы не нанести травму дочери, так как сам вырос без отца.

- Ты смотришь на жену и понимаешь, что все. А потом смотришь на ребенка и говоришь себе: «Я не буду делать, как батя»,- рассказал 39-летний резидент «Камеди клаб» в YouTube-шоу Данилы Поперечного.