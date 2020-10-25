Хабиб завершил карьеру, и Макгрегор решил вернуться. Как бойцы UFC отреагировали на заявление Нурмагомедова

Конор Макгрегор. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главное спортивное событие 2020 года в мире произошло вечером 24 октября в Абу-Даби. Россиянин Хабиб Нурмагомедов принял решение завершить свою спортивную карьеру. Новость стала настоящим шоком для всех, потому что ничто не предвещало такого развития событий. Ибо одержав 29-ю победу, все думали, что Хабиб уйдет после 30-го успеха в октагоне. Однако же - нет. Бой с Джастином Гейджи стал последним для Хабиба Нурмагомедова. "КП" собрала самые высказывания бойцов UFC, которые они оставили у себя в соцсетях после заявления российского спортсмена.

Джон Джонс, чемпион в полутяжелой весовой категории, первый номер абсолютного рейтинга UFC

- Хочу поздравить Хабиба с выдающейся карьерой. Я знаю, что сегодня он невероятно гордится своим отцом и миллионами поклонников по всему миру. Пусть Бог продолжит благословлять его в его путешествии.

Даниэль Кормье, друг Хабиба и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях

- Поздравляем величайшего чемпиона в истории UFC. Какая карьера, мы всегда благодарны за время, которое мы провели с тобой, мой брат. 29-0 непобежденный и бесспорный

Конор Макгрегор, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях

- Хорошее выступление, Хабиб. Я продолжу выступления. Еще раз уважение и соболезнование твоей семье и тебе в связи с утратой отца. С уважением, Макгрегор

Алекс Волкановски, чемпион UFC в полулёгком весе

- Он определенно заслуживает первое место в абсолютном рейтинге! Поздравления с отличной карьерой.

Ян Блахович, чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории

- Выдающийся чемпион, невероятная карьера и потрясающие достижения. Поздравляю и всего наилучшего за пределами Октагона.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 254. Все самое интересное о бое Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи в нашем спецпроекте.