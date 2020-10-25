Дочь Трампа планирует обратиться в суд из-за предвыборной агитации однопартийцев Фото: REUTERS

На манхэттенской площади Таймс-сквер появились два огромных рекламных щита, с которых улыбается Иванка Трамп.

На первом она указывает на цифры, составляющие количество умерших от коронавируса в Нью-Йорке, на втором – делает то же самое, но уже вместе с мужем, Джаредом Кушнером.

На обоих баннерах также размещены черные мешки с трупами людей и надпись «Жители Нью-Йорка будут страдать, и это их проблема».

Антирекламу заказала компания Lincoln Project - комитет нынешних и бывших республиканцев, которые всеми правдами и неправдами пытаются не допустить переизбрания Трампа на предстоящих выборах-2020.

Фотографию Иванки Трамп они взяли из соцсетей. В оригинале на ней она держит консервную банку с черной фасолью. А цитата принадлежит ее мужу, Джареду Кушнеру. Ее взяли из газетной статьи и привели не вполне корректно, вырвав из контекста. Полностью слова Кушнера звучали так: ««Куомо (губернатор штата Нью-Йорк – Ред.) недостаточно сильно стучал по кнопкам телефонов, чтобы получить аппараты искусственной вентиляции легких для своего штата…. Его люди будут страдать, и это их проблема».

На манхэттенской площади Таймс-сквер появились два огромных рекламных щита, с которых улыбается Иванка Трамп. Фото: REUTERS

Трамп и Кушнер уже направили в Lincoln Project требование убрать «ложные и злонамеренные» рекламные щиты, пригрозив обратиться в суд.

- Ни Иванка Трамп, ни Джаред Кушнер никогда не делали подобных заявлений о людских страданиях, - сказал адвокат семьи Марк Касовиц. – Все это не что иное, как возмутительная и постыдная клевета.

Он пригрозил Lincoln Project огромными штрафами.