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Что осталось за кадром боя Хабиба: Свинка, сломанный палец, поражение в первом раунде

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, что победе предшествовал очень трудный период
Сергей КИРИЛЛОВСергей КИРИЛЛОВ
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После боя Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи открылись драматические подробности подготовки к этому поединку, после которых победы Нурмагомедова могло и не быть.

После боя Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи открылись драматические подробности подготовки к этому поединку, после которых победы Нурмагомедова могло и не быть.

Фото: REUTERS

После боя Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи открылись драматические подробности подготовки к этому поединку, после которых победы Нурмагомедова могло и не быть. Тренер Хабиба Хавьер Мендес рассказал, что это был очень трудный период.

- Нам так не везло. В тренировочном лагере "гулял" стафилококк, и за две недели до начала сборов Хабиб переболел свинкой. В итоге первую неделю Хабиб тренировался очень легко, а затем еще и сломал палец на ноге. В итоге тренировочный процесс снова срывался. Это был очень трудный лагерь, но Хабиб мне сказал: «Тренер, мой палец может быть сломан, но только не мой разум». Я ему ответил, что знаю это. Знал, что он преодолеет все невзгоды, несмотря ни на что, - приводят слова Мендеса СМИ.

Но глава UFC Дана Уайт заявил, что травма была более серьезной.

- Нам всем повезло, что мы увидели сегодня его бой. Как мне сказали в его углу, он три недели назад сломал ногу и лежал в больнице. У него былисломаны два пальца на ноге и сломана кость на ступне, - сказал Уайт.

Проиграл первый раунд

Но и сам бой не был так однозначен. По судейскими карточкам, которые опубликовала UFC, получается, что первый раунд Нурмагомедов… проиграл. Да, да – двое из трех судей в первой пятиминутке отдали предпочтение Гэтжи - 10:9 и только один признал преимущество на старте за Хабибом. Словом, если бы поединок закончился сразу после этого, то Хабиб ушел бы из спорта побежденным.

Кстати, это был всего второй раунд в карьере, который проиграл Хабиб. Первый раз такое случилось в том эпическом бою в Лас-Вегасе, когда арбитры отдали третий раунд Конору Макгрегору. А в четвертом ирландец сдался после того, как Хабиб применил свой коронный прием – удушение сзади.

Похожая история произошла и теперь. После проигранного раунда Нурмагомедов пошел в атаку, но применил уже другой прием – из джиу-джитсу – удушение ногами или «треугольник». Кстати, Хабиб им побеждал несколько раз в своей карьере, но давно не использовал, на чем, может быть, и погорел Гэтжи.

"Отличное выступление, Хабиб. Я продолжу твоё дело. Еще раз уважение твоему отцу и соболезнования тебе и твоим близким", - оценил этот прием в Twitter Конор Макгрегор.

Спорт: БОКС

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