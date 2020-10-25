Записки киевлянки: В Киеве выбирают мэра, а все разговоры — про Россию и Путина

В Киеве выбирают мэра Фото: Марина РЕБРОВА

ВОЛОНТЕРОВ ПОПРОСИЛИ НЕ БИТЬ

За пару дней до местных выборов на Украине очень нужно было попасть в Пущу-Водицу - место живописное, красивое, но как многое сейчас в Киеве, очень неухоженное. В курортной зоне сохранилось много санаториев в упадке, но есть и огромное количество новых, элитных особняков, функционируют также там и три госпиталя. По грязному лесу бродят грибники, а в одном из госпиталей - лечатся герои АТО. На остановке возле госпиталя ехали санитарки (автобус ходит редко, интервал минут 30). Тетки были такие толстые и весёлые, а охранник, который стоял на воротах медучреждения крикнул им на прощание: "Слава Украини!», а те хором рявкнули в ответ: "Хероям слава!» В Киеве от националистического угара спрятаться сложно даже в лесу.

Накануне выборов сознательные жильцы нашего дома горячо обсуждали кандидатов на пост мэра. Но в этот раз было заметно, что выборы проигнорирует много пенсионеров. Не хотели на выборы идти и медики. В столице разгоняли фейки про коронавирус Медведчука, пытаясь дискредитировать российскую вакцину, которой он привился, и спорили до хрипоты - за кого голосовать.

Возле избирательного участка Фото: Марина РЕБРОВА

- А шо там может быть нового, когда все вокруг старые воры? Никто из моих знакомых не идет, - пожаловалась по телефону пожилая знакомая Рита. - Еще придет кто-то с коронавирусом специально и будет в кабинке сморкаться и чихать. Оно мне надо?

Еще один сосед, профессиональный фотограф поделился своими соображениями. Дед Алексея - морской офицер, житель Севастополя, не дожил до воссоединения Крыма с Россией. Алексей на тему Крыма говорить не любит, да и чревато это.

- Голосовать вообще не за кого. Надо голосовать за тех, кто при "распиле" бюджета будет отдавать городу хотя бы 50%. А когда городу - 20%, а себе в карман - 80% , то такой мэр вообще не нужен.

Волонтеры возле избирательного участка Фото: Марина РЕБРОВА

- А президент такой нужен? - задаю как бы риторический вопрос.

- И президент такой не нужен и его пять вопросов дурацких, вообще никому не нужны.

И действительно, вопросы Зеленского, которые он вписал в бюллетени для голосования, очень многие игнорируют, посмеиваются над ними. Невольно услышала комментарий по поводу одного из них - про свободно-экономическую зону Донбасса:

- И какая там может быть свободная зона? Надо сначала разобраться, чьи это территории, - резонно рассуждал мужчина, обращаясь к волонтеру, но ответа не получил. Накануне выборов, глава МВД Украины Аваков попросил волонтеров не бить...

Бюллетень. Фото: Марина РЕБРОВА

«НЕ ДАТЬ НИКАКИХ ШАНСОВ РОССИИ»

- За кого будешь голосовать? Небось за своих зрадныков (предателей) из оппозиции? - вцепился в меня сосед Толя.

- Вам-то какое дело? Я же не спрашиваю вас - за кого вы.

- А меня не надо спрашивать! Надо голосовать так, чтобы не дать России никаких шансов! Против всех, кто имеет малейший намёк в своих программах на дружбу с Россией. Так что я теперь за "Слуг народа" проголосую, - откровенно выдал «патриот».

- Так вы же не голосовали за Зеленского? Вы его клоуном называли...

- Теперь я точно буду за него. С Нового года Зеленский начнёт всех сажать и сразу выяснится - куда ушли наши миллиарды. А Порошенко должен уйти из политики. А вон тот кандидат в мэры знаешь кто? - ехидно спросил Толя.

- Кто?

- Агент ФСБ! В ютубе посмотри.

- А как же агенту ФСБ разрешили баллотироваться в мэры? И где тогда наше доблестное СБУ?

Тут Толя напрягся и закурил.

Что самое парадоксальное в украинских выборах?

Люди вроде пошли голосовать за свою незалэжную местную власть. Но практически все в один голос говорят о России и Путине: и те, кто его ненавидят, и те, кто на него надеются.

Накануне выборов сознательные жильцы дома горячо обсуждали кандидатов на пост мэра. Фото: Марина РЕБРОВА

В КИЕВЕ ЗАВИДУЮТ ТЕМ, КТО УСПЕЛ СБЕЖАТЬ В МОСКВУ

Соседка по дому, у которой сестра в Белоруссии, та вообще впала в депрессию и говорит, что все без исключения надоели, а ее сейчас больше волнует, что будет с роднёй, которая живет в Минске. Женщина сразила наповал признанием, что очень рада тому, что ее племянник вовремя смылся из Белоруссии в Москву.

- Лукашенко доломают до Нового года, а потом будет все как у нас. Там вот тоже дураков полно, - рассуждала пенсионерка, которая в свое время страстно поддерживала Майдан 2014-го.

- Одно радует, что белорусам могут успеть российские прививки сделать, а вот мы тут подохнем, - заключила мрачно она.

Киев практически приблизился к опасной «красной зоне», причем коронавирусом заболел накануне выборов и сам мэр Кличко.

Возле избирательного участка встретила знакомого Сашу, бывшего военного, который из армии ушел давно, еще в лихие 90-е. Саша выпил немного и признался, что проголосовал за Омельченко (мэр Киева начала нулевых).

- Ностальгия, что ли, Саша замучила?

- Да просто при нем я понимал, что есть какая-то защита, а еще можно было справедливости добиться. Моей матери сустав коленный заменили по очереди, бесплатно.

Пока киевляне голосуют в надежде что- то обрести вновь. Фото: Марина РЕБРОВА

А пока киевляне голосуют в надежде что- то обрести вновь.

Но я знаю, что потерял Киев.

Когда-то русский город потерял свежее, каштановое дыхание любви, свой шарм, став городом, где воюют политические кланы и нищают его жители, поглядывая куда бы сбежать.

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