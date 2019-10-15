Записки киевлянки: «Мира не хотим, но с Россией воевать не можем»

«И ПРОТИВ ВОЙНЫ, И ПРОТИВ ПЛАНА ЗЕЛЕНОГО»

По необходимости ехала вчера маршруткой по Окружной, поскольку 14 октября, стараюсь без цели в центр города не выходить.

Вот уже несколько лет подряд здесь весьма бурно празднуют не только Покров День, но и день рождения УПА*, который стал Днем защитника Отечества по указу экс-президента Петра Порошенко.

В желтого цвета развалюхе-микроавтобусе ехала небольшая компания, которую было слышно на весь салон:

- А чому ты не на Хрещатыку? Там зараз радикалы файеры палять.

- Так ты що, за вийну?

- Ни. Я в принципе проты. Но я проты плана Зэлэного.(лексика сохранена, - авт.)

Какие-то тридцать лет назад в страшном сне представить было нельзя, что может произойти с Украиной, и в какой ад благополучная и мирная страна погрузится на годы.

Днем удалось по случаю хорошей погоды покататься на велосипеде в киевском парке ВДНХ.

И лучше бы я этого не делала. На выставке многие киевляне катались на велосипедах и самокатах, молодые бегали кроссы, напялив наушники, однако внимание привлекли импровизированные тиры в глубине леса, где любители острых ощущений стреляли из пневматики. То там, то здесь раздавалась глухая, негромкая стрельба.

Мода на милитари не проходит, а Киев в тоже время превращается в какую-то гигантскую черную дыру, где нацистские шабаши стали делом привычным и чуть ли не престижным, что даже на подобную тусовку посчитал своим долгом прийти новый глава правительства. Не знаю, зиганул премьер там или нет, но все, теперь то он уж точно там «свой в доску».

День рождения УПА*, который стал Днем защитника ОтечестваФото: REUTERS

«НЕ МОЖЕМ МИРИТЬСЯ С СЕПАРАТИСТАМИ»

К слову, накануне празднования Дня защитника видела в метро группу бритоголовых, накачанных молодых людей, говорящих на английском и жизнерадостно делающих селфи. Гости «европейской столицы» были в одинаковых зеленых и черных толстовках на которых по-английски нанесен логотип: "Национальная революция. Солидарность».

Впрочем, мечтателей о нацистском перевороте и продолжении национальной революции - разочарую сразу: никто тут никаких переворотов не планирует и, похоже, что консенсус у праворадикалов с властями есть: «Хотим мира, но не можем мириться с сепаратистами. Мира не хотим, но воевать с Россией тоже не можем». Казнить нельзя помиловать.

Правда, надо отметить, что лидер ультраправых Андрей Билецкий дал президенту 10 дней, чтоб тот отказался от исполнения «формулы Штайнмайера» (пошагового выполнения Минских соглашений, - авт.) из–за которой тут разгорелся сыр-бор, и резко обострилась политическая обстановка и без того нестабильная.

Но если говорить откровенно, то далеко не все киевляне живут патриотической акцией «Нет капитуляции», да и на улицы Киева в Покров день вышло всего 12 тысяч человек, а не 30 тысяч и уж тем более не 50 как писали местные СМИ.

Простые люди озабочены совсем другими, куда более прозаическими вещами.

Далеко не все киевляне живут патриотической акцией «Нет капитуляции»Фото: REUTERS

ПЕНСИОНЕРЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ МЕРЗНУТЬ

Среди моих знакомых есть женщина - вдова, родной брат которой живет в подмосковном Можайске и тот зовет сестру на зиму переехать к нему, чтобы пенсионерка не мерзла и не простужалась, да и не убивалась на работе. Однако стоическая киевлянка никак не решится, потому что здесь у нее большая семья, дети, внуки. Как уедешь?

- Не хочу, чтобы отопление давали. Пусть не топят, потому что платить за него – нечем, а субсидии меня лишили, как работающую. Буду в валенках ходить по квартире, спать в спальном мешке (наследство от мужа - туриста осталось), а на ночь - включать обогреватель, - призналась пожилая женщина.

А вот еще одна пенсионерка Анна Ивановна, та, что из донецкой Горловки, ходила на Майдан - против «разведения войск» и «формулы Штайнмайера». Говорит, что Золотое (прифронтовой поселок Донбасса, занятый недавно украинскими националистам, - авт.) сдавать Путину нельзя. Люди здесь давно по разные стороны мнений и готовы вцепиться друг другу в глотки.

Впрочем, на самом деле здесь никто не знает - куда качнется недовольство Зеленским и его командой. Та барышня из нашего дома, что ходила голосовать за него, приуныла и говорит, что зря силы потратила. Женщина ломала ногу и на две операции, которые перенесла, пришлось в общей сложности отдать более 20 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей, - ред.). Вот уже и доктора-смерти — порошенковского министра здравоохранения Ульяны Супрун нет, да только в реальной жизни не меняется тут ничего. Хотя и прошло полгода как поменялся президент страны, рейтинг которого уже начал стремительно падать.

Здесь никто не знает куда качнется недовольство Зеленским и его командойФото: REUTERS

И кажется, что ко всему стоило бы уже привыкнуть. Только вот у всей Украины это не получается никак, а поговорка «Кому война, а кому - мать родна» актуальна шестой год подряд.

*Запрещенная в РФ военизированная организация украинских националистов, сотрудничавшая с гитлеровцами и убивавшая жителей Западной Украины за сотрудничество с большевиками, Красной Армией или просто по национальному признаку — евреев, поляков, русских...

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