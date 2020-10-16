Зеленский назвал последние три вопроса, которые зададут украинцам на всенародном голосовании

Стали известны ещё три вопроса, которые зададут украинцам в ходе общенационального опроса 25 октября Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три оставшиеся вопроса, которые украинцам зададут 25 октября в рамках общенационального опроса день региональных выборов.

Зеленский объявил, что третьим вопросом для украинцев станет "стоит ли сократить Верховную раду Украины до 300 народных депутатов". В четвёртом вопросе граждане ответят, стоит ли, по их мнению, легализовать медицинскую марихуану.

- И вопрос номер пять. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум. США, Великобритания и Россия дали гарантии безопасности для суверенитета и территориальной целостности Украины, а Украина взяла на себя обязательство избавиться от ядерного оружия. Нужно ли Украине, у которой аннексировали сегодня часть территории, поднять на международном уровне вопрос: либо все подписанты меморандума исполняют взятые на себя обязательства, либо никто, - заявил Владимир Зеленский.