Как живут дети Ефремова после приговора: отказ от имени, скорая свадьба и татуировки втайне от мамы

Актер Михаил Ефремов, 2018 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Со дня на день Михаил Ефремов отправится в колонию из столичного СИЗО "Водник": до момента прибытия маршрут осужденного не разглашается, но, говорят, сам он просится в Чувашию - там, мол, его корни. В республике до сих пор чтят прапрадеда актера Ивана Яковлева, который создал местный алфавит и перевел Библию на чувашский язык, и даже готовы были взять на поруки самого Михаила Олеговича, лишь бы того не лишали свободы за смертельное ДТП.

В своем последнем слове в суде, еще не зная, что его отправят за решетку на семь с половиной лет, Ефремов просил: "У меня трое несовершеннолетних детей и дочь-студентка. Я хотел бы участвовать в их воспитании". Но похоже, артист встретится с наследниками, когда самый младший из них уже отметит совершеннолетие...

Дочь стала "сыном"

Будущее старшей дочери Анны-Марии, которой на днях исполнилось 20, - пожалуй, главная боль знаменитого осужденного. С матерью - спившейся актрисой Ксенией Качалиной, которая когда-то брала "золото" кинофестивалей, она не общается, живет одна. Ефремов без преувеличения содержал дочь: отдал ей бабушкину квартиру, оплачивал учебу в университете и даже нанял помощницу по хозяйству.

Но тяжелое детство в семье алкоголиков, как вспоминает его Анна-Мария, дало о себе знать. Свой 20-й день рожденья дочь актера отметила бутылкой виски и... сменой имени на мужское - Аэм Тиллмари. Короткая стрижка, брутальные наряды, показная любовь к девушкам - от скромной девочки в платьицах с длинными косами, которую папа возил по кинотусовкам, не осталось и следа. Несколько лет Анна определялась, заявляя, что не принадлежит ни к какому полу, и вот наконец нашла себя.

- Меня зовут Аэм - это мое настоящее имя. Я поэт, музыкант, активист и блогер, - заявила Ефремова в соцсетях, растолковав, что теперь ее фамилия - Тиллмари.

Дочка актера Анна-Мария. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Впрочем, ни одно из этих хобби дохода дочке, ставшей сыночком, не приносит. Вот уже несколько месяцев она зарабатывает на жизнь походами по ток-шоу: выступает за права сексуальных меньшинств и просвещает массы на тему небинарности, гендерквиров, драг квинов (это все про сложные отношения с собственным полом) и прочая прочая.

Главная мечта Анны, то есть Аэма - "женится на красивой девушке и переехать жить за границу". Но родня по отцу недвусмысленно намекает: неплохо бы взяться за голову и начать работать - хоть курьером, хоть официанткой.

"Не было ни дня без слез"

Родственникам Ефремова есть, кому помогать - жена актера Софья Кругликова теперь в одиночку тянет троих детей-школьников: 10-летнего Борю, 13-летнюю Надю и старшую Веру, ей 16. Сын Михаила Олеговича унаследовал от него астму и недавно переболел коронавирусом.

- Болезнь протекала почти бессимптомно, без температуры. Принес болячку из школы, где заболел кто-то из одноклассников. Все ученики сделали тесты, и у Бори оказался положительный результат, - рассказал друг семьи Алексей Лобарев.

Младшие дети последний раз появлялись на публике несколько лет назад - мама тщательно оберегает их от лишнего внимания, даже соцсети под запретом. А вот Вера активно пользуется ТикТоком и Инстаграмом, снимая коротенькие ролики и общаясь с подписчиками в прямом эфире. Тем более, сейчас ее математическая школа, так же как и все в Москве, перевела старшеклассников на дистанционку.

Жена актера Софья Кругликова с дочкой Верой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Мой 2020-й: впервые покрасила волосы, отец отправился в тюрьму, наконец-то разлюбила после трех лет, поссорилась с тремя из восьми лучших друзей, - перечисляет Вера в одном из своих последних видео. - В этом году не было ни одного дня, чтобы я не плакала.

Подросток уверяет: из всех ее друзей и знакомых у нее самые строгие родители.

- На самом деле я дико хочу сделать татуировку и даже много, - признается девушка. - Надеюсь, скоро я сделаю тату на бедре, только бы мама не узнала. Хочу набить слово "UP" и стрелочку вверх. Потому что я очень ленивая и немотивированная. Это будет означать. что мне нельзя опускать руки - только вперед.

Вперед для Веры - это за океан. Несколько лет назад дочь Ефремова побывала в Америке и с тех пор грезит переехать в Нью-Йорк и стать актрисой. Но теперь семья может не потянуть такие расходы, что для наследницы "большая боль". В этом случае дочь Ефремова будет поступать в ГИТИС или во ВГИК.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

У старшего сына - звездный час

Год, который прервал блестящую карьеру Ефремова в кино, для его старшего сына от брака с филологом Асей Воробьевой стал настоящим прорывом. 32-летний Никита Ефремов - везде: в кино, спектаклях, телепроектах, шоу на YouTube...

Актер Никита Ефремов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так, на Первом канале вышел сериал "Хороший человек", где он сыграл ангарского маньяка - одного из самых страшных преступников России. Снял картину модный театральный режиссер и муж Ксении Собчак Константин Богомолов, а напарницей молодого актера стала куда более известная Юлия Снигирь. Другой сериал - "Полет", где сыграли сразу два Ефремовых - отец и сын, выйдет через год, но его уже оценили в Европе, присудив главный приз на фестивале "Ser!alK!ller".

Еще одна яркая премьера - спектакль "Бесы" того же Богомолова, где Ефремов-младший получил главную роль. Премьера состоится в начале ноября в концертном зале на Рублевке. Это самая дорогая постановка осени: билетик в партер обойдется в 50 тысяч (!), а артисты выйдут на сцену в нарядах от Gucci, Louis Vuitton и Balenciaga.

Кроме того, у молодого актера все в порядке и с личной жизнью. Похоже, холостяк Никита Ефремов готовится распрощаться со свободой - говорят, после полутора лет отношений он уже сделал предложение своей девушке, актрисе Марии Иваковой.

- У нас очень глубокий союз, - говорит жених о будущей свадьбе.

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