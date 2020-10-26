«Слёзы счастья»: Пресняков заплакал, увидев новорождённого сына

Владимир Пресняков-младший Фото: Иван МАКЕЕВ

Наталья Подольская родила музыканту Владимиру Преснякову второго сына Ивана. Для певца этот малыш стал третьим сыном. От отношений с певицей Кристиной Орбакайте у артиста есть взрослый сын Никита.

Трогательным снимком сына и новорождённого внука поделился в своём Фейсбуке Владимир Пресняков-старший.

Трогательным снимком новорождённого внука поделился в своём Фейсбуке Владимир Пресняков-старший Фото: СОЦСЕТИ

- Не знаю, что можно добавить к этой фотографии...-подписал снимок Владимир Петрович.

Когда Владимир Пресняков -старший впервые взял на руки Ивана, он заплакал от счастья.

- Ты супер Дед-чемпион! Поздравляю от души!-написала в комментариях под фото поэт и продюсер покойного Жени Белоусова Любовь Воропаева.

- Петрович, дед, родной, я так радуюсь! Какое счастье, Божечки ты мой!!! Ребятам привет огромный! Поздравляю всех вас с Ванечкой! Имя выбрали потрясающее! -поздравила деда оперная дива Хибла Герзмава.

К поздравлениям присоединилась и семья Татьяны Навки.

- Счастье есть и оно все в этой фотографии. Поздравляю вас! - прокомментировала снимок сестра фигуристки Наталья Навка.

- Поздравляю!Красивые, счастливые люди,-написал бывший муж Татьяны Навки тренер Александр Жулин.

Напомним: Подольская и Пресняков долгое время не могли обзавестись общими детьми. Только после 10 лет брака у них появился их старший сын Тема.

- Раньше не получалось. Что-то нас испытывало. Хотя я активно работал над этим... В три смены,-шутил в интервью журналу Elle Владимир Пресняков.-Но мы всегда верили, что однажды у нас будет ребенок.

Видимо, во время пандемии, когда работы практически не было и нет, пара решила подумать над расширением семьи и их планы успешно завершились рождением Ивана.