«Слёзы счастья»: Пресняков заплакал, увидев новорождённого сына

Владимир Пресняков-младший
Фото: Иван МАКЕЕВ
Наталья Подольская родила музыканту Владимиру Преснякову второго сына Ивана. Для певца этот малыш стал третьим сыном. От отношений с певицей Кристиной Орбакайте у артиста есть взрослый сын Никита.
Трогательным снимком сына и новорождённого внука поделился в своём Фейсбуке Владимир Пресняков-старший.
Трогательным снимком новорождённого внука поделился в своём Фейсбуке Владимир Пресняков-старший
Фото: СОЦСЕТИ
- Не знаю, что можно добавить к этой фотографии...-подписал снимок Владимир Петрович.
Когда Владимир Пресняков -старший впервые взял на руки Ивана, он заплакал от счастья.
- Ты супер Дед-чемпион! Поздравляю от души!-написала в комментариях под фото поэт и продюсер покойного Жени Белоусова Любовь Воропаева.
- Петрович, дед, родной, я так радуюсь! Какое счастье, Божечки ты мой!!! Ребятам привет огромный! Поздравляю всех вас с Ванечкой! Имя выбрали потрясающее! -поздравила деда оперная дива Хибла Герзмава.
К поздравлениям присоединилась и семья Татьяны Навки.
- Счастье есть и оно все в этой фотографии. Поздравляю вас! - прокомментировала снимок сестра фигуристки Наталья Навка.
- Поздравляю!Красивые, счастливые люди,-написал бывший муж Татьяны Навки тренер Александр Жулин.
Напомним: Подольская и Пресняков долгое время не могли обзавестись общими детьми. Только после 10 лет брака у них появился их старший сын Тема.
- Раньше не получалось. Что-то нас испытывало. Хотя я активно работал над этим... В три смены,-шутил в интервью журналу Elle Владимир Пресняков.-Но мы всегда верили, что однажды у нас будет ребенок.
Видимо, во время пандемии, когда работы практически не было и нет, пара решила подумать над расширением семьи и их планы успешно завершились рождением Ивана.