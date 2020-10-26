Протесты в Белоруссии, последние новости на 26 октября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 26 октября 2020 года Фото: REUTERS

Массовая акция протеста в Минске обернулась задержаниями и применением спецстредств. С сегодняшнего дня оппозицией анонсированы забастовки по всей стране с перекрытием дорог. Эти и другие события прошедших выходные в обзоре «Комсомолки».

Еще накануне оппозиция анонсировала крупный «Марш народного ультиматума». Приурочен он к окончанию срока требований, который выдвинули президенту лидеры оппозиции во главе со Светланой Тихановской еще 13 октября. Требований было три – отставка Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, прекращение насилия. В случае невыполнения ультиматума Координационный совет из-за рубежа (все лидеры оппозиции находятся в Литве и Польше) грозится с понедельника устроить массовые забастовки по стране, с перекрытием улиц и дорог.

Фото: REUTERS

Колонны сцецтехники по сообщениям очевидцев стали стягиваться к центру города уже примерно к 12 часам дня. В это же время стали наблюдаться проблемы со связью – пропал интернет. Около 13:00 закрыли на вход и выход станции метро – Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы и другие.

К 14:00 на площади Независимости и на улице Немига выставили ограждения и у всех проверяли сумки и документы. Полностью перекрыли проспект Победителей. И практически сразу же начались задержания. Первыми отвезли в РУВД журналистов, в том числе фотокорреспондента «Комсомольской правды-Беларусь» Святослава Зоркого.

Около 14:30 на улицу Ленина подогнали несколько водометов. Силовики выдвинулись в сторону площади Свободы.

А тем временем митингующие стали собираться у площади Свободы и двинулись по проспекту Победителей в сторону стелы. Еще одна толпа шла туда же со стороны проспекта Победителей, с улицы Зыбкина и с других направлений. Это был один из самых массовых митингов за последний месяц.

Отсюда люди также колоннами стали расходиться в разные стороны – одна толпа двинулась ко Дворцу Независимости, площади Бангалор и в сторону Верховного суда на улице Орловская. Здесь, на Орловской, силовики применили светошумовые гранаты.

Фото: REUTERS

ЗАЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

По официальной информации ГУВД в воскресенье в столице было задержано 120 человек. Пострадали двое милиционеров. А глава минской милиции заявил в эфире одного из телеканалов, что сегодня в столицу съехались более агрессивные и активные протестующие. И что их целью было занять центре города, но милиция им помешала.

В других городах Республики – Витебске, Гродно, Бресте, Могилеве, Борисове и других - так же на улицы в знак протеста вышли люди. В Лиде (Гродненская область) силовики применили к митингующим слезоточивый газ.

ОППОЗИЦИЯ

Белорусский театральный продюсер и волонтер штаба Виктора Бабарико Ирина Коваленок вышла сегодня на свободу после месяца в СИЗО.

Фото: REUTERS

ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

Стали известны подробности субботнего разговора Александра Лукашенко с госсекретарем США Майком Помпео. Минск заявил, что разговор был о ситуации в мире, в США и Белоруссии. Помпео заверил Лукашенко, что: «Не стоит ждать угрозы ни от НАТО, ни от Польши и Литвы».

А Вашингтон сообщил, что госсекретарь призвал к немедленному освобождению «ошибочно задержанного гражданина США», известного политтехнолога Виталия Шклярова.

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Иногда кажется, что белорусы - не просто анти-киргизы. Это бесплотные эльфы, от которых власть ждёт уже наконец-то решительных шагов, уже что-то внятного, сурового, чтоб с чистой совестью закатать их в асфальт (подробности)