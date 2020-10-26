«38 депутатов болеют, 1 в реанимации, 1 умер»: Володин доложил Путину о коронавирусе в Думе

Президент РФ Владимир Путин и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время встречи в Ново-Огарево. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о ситуации с коронавирусом в российском парламенте. И ситуация была под стать всей стране.

- Коллегиальный орган обязан собираться вместе, поэтому мы каждый раз видим, что все больше наших коллег болеет, - доложил Володин. - Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один в реанимации, один депутат умер в результате пандемии. Мы принимаем меры, чтобы сохранить работоспособность парламента, но у нас 91 депутат переболел, либо сегодня болеет.

При этом перейти на дистанционную работу Госдума не может.

- Многие европейские парламенты, если не все практически, находятся на карантине – так что не могут собраться и используется форма только видеоконференции, - сказал спикер. - Но мы понимаем, что решения, принимаемые президентом, должны быть законодательно обеспечены. Особенно в ситуации, связанной с пандемией, помощью людям, пострадавшим отраслям экономики.

- Как организована медицинская помощь заболевшим? - спросил Путин.

- Так же, как и по отношению ко всем гражданам, - ответил Володин. - Потому что вопросы звучат, где депутаты проходят лечение в этом случае? Там, где болезнь прихватила. Прихватила в Твери – на больничной койке в Твери, прихватила в Москве – значит, в Москве.

Спикер пообещал, что несмотря ни на что бюджет страны будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 28 октября.

- Нормально, это хорошие сроки, - одобрил президент.

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