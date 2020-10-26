"Незаменимых нет": Леонид Якубович рассказал об уходе из "Поля чудес"

Леонид Якубович без малого 30 лет является ведущим шоу "Поле чудес" Фото: Олег ЗОЛОТО

Леонид Якубович без малого 30 лет является ведущим шоу "Поле чудес". 75-летний артист за время съемок, кажется, видел все. Но некоторым участникам до сих пор удается удивлять звезду экрана. Кроме того, Леонид Аркадьевич не раз говорил, что формат проекта уже давно устарел и рассказал об уходе из передачи.

Леонид Якубович уверен, что программа "Поле чудес" без него не потеряет популярности. По его словам, когда он окончательно уйдет на пенсию, ему смогут найти замену. Ведущий заявил, что судьба проекта зависит не от него, а от активности зрителей.

"Незаменимых людей нет. Будущее передачи лежит в интересе зрителей", - цитирует его "Подъем".

Первой звездой программы, как известно, был Владислав Листьев. В 1991 году он решил передать свою должность Якубовичу, который на тот момент писал сценарии. Не так давно Леонид Аркадьевич рассказал публике, что после первого съемочного дня хотел отказаться от работы. Все из-за неуверенности в себе.

Якубович сильно нервничал в кадре и не мог совладать со своим голосом. "Первые две съемки «Поля чудес» я от зажима кричал в микрофон так, что звукооператор чуть не оглох. Я понял, что все, труба, и сказал, что ухожу", - вспоминал он.

Потом втянулся. "Из-за кулис услышал, как зрителям говорят, что они несказанно везучие люди, что им повезло, что наконец сейчас перед ними появится новая звезда. Я перекрестился за кулисами, поняв, что, слава богу, они кого-то нашли, и теперь от меня отстанут. После чего неожиданно раздалось: «Вот он перед вами». И меня вытолкнули. У меня, что называется, ноги отнялись. Но после всех этих слов, которые про меня сказали, зал встал, меня встретили аплодисментами, и я уже не мог их подвести", - рассказывал ведущий шоу.

За время съемок он видел много чего. Но некоторым участникам до сих пор удается удивлять его. Не так давно артист был шокирован встречей с молодым человеком, который не читал Михаила Булгакова и не знает ничего о романе "Мастер и Маргарита". "О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту? Больше ни о чем. Я редко впадаю в ступор, но тогда растерялся не на шутку", - добавил мэтр.

Он также признавался, что его раздражают зрители, набрасывающиеся на еду сразу же после команды режиссера "Стоп! Снято". Разнообразные деликатесы в студии достаются кому угодно, но только не Леониду Аркадьевичу. Как только заканчиваются съемки программы, а на барабан выставляются все принесенные участниками эфира яства, Якубович как можно быстрее исчезает с "поля битвы", так как "начинается смертоубийство".

"Я никогда не думал, что люди способны уничтожать еду и напитки с такой быстротой! Пирожные засовываются в карманы, за пазуху… Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: «Ребята, пустите детей!». Все сметается. Не остается ничего, так что если мне удается что-то попробовать, то только пока идут съемки", - делился артист.