Ренато Усатый – «троянский конь» на выборах президента Молдовы

Молдавский политик, бизнесмен, общественный деятель Ренато Усатый. Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Кандидат в президенты Республики Молдовы Ренато Усатый выступил с предложением заблокировать гражданам Молдовы, проживающим в Приднестровье, доступ на избирательные участки на предстоящих президентских выборах. Стоп-стоп, это тот самый Ренато Усатый, который позиционировал себя настолько пророссийским перед прошлыми выборами главы Молдовы, что вызывал скрежет зубовный у евроориентированных и прозападных (прорумынских) молдавских либералов? Да, тот самый. Как говорил в пору своего президентства Борис Ельцин: «Вот такая вот загогулина, панимаишь».

МАЙЯ - АНГЕЛ, МАЙЯ - ДУШКА!

Напомним, президентские выборы должны пройти в Молдове 1 ноября. По крайней мере, первый их тур. Среди восьми кандидатов все эксперты и политологи видят двух основных соперников – нынешнего президента Игоря Додона и кандидата от партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Именно с ней связывают все свои надежды прозападные политические силы в стране.

Президент Молдавии Игорь Додон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А что же Усатый? Ренато Георгиевич растерял за прошедшие годы и всю свою «пророссийскость», и запас негодования в адрес «западников». Более того, позиционируя себя в качестве полноправного и «настроенного на победу» кандидата, он не устает нахваливать на встречах с избирателями, кого бы вы думали? Майю Санду.

- Единственный политик который никогда и ничего не крал, это Санду. Она не занималась сигаретами, спиртом, приватизациями. Да, у меня есть претензии как работало ее правительство, как закрыло больше школ чем надо, создав большие проблемы, - вроде бы обозначил свои претензии к сопернице на выборах Усатый, но тут же поправился. - Но она никогда ничего не крала! И я говорю это открыто, даже несмотря на то, что она мой конкурент. А Додона я считаю помятым кульком.

Примечательно, что ранее Майю Санду не менее горячо нахваливал тот самый олигарх Владимир Плахотнюк, называемый «настоящим хозяином» Молдовы, который был вынужден бежать из республики, и которого Ренато Усатый публично называл своим главным врагом. А то обстоятельство, что Майю Санду и Ренато Усатого консультирует на выборах одна и та же группа политтехнологов во главе с гражданином Румынии, неким Андреем Стоичу, наверное, должно подчеркнуть их «принципиальное противостояние». Кстати, именно эти политконсультанты ранее работали на все того же Владимира Плахотнюка. И, не исключено, что их работу на этих кандидатов в президенты оплачивает сбежавший олигарх, который был бы очень не прочь вернуться домой.

Кандидат на пост президента Молдовы от партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ

В своих публичных выступлениях Ренато Усатый излишней скромностью явно не страдает. Своей главной целью он публично обозначает разрушение «мафиозно-коррупционной системы» в стране. И, если раньше ее олицетворением был олигарх Плахотнюк, то теперь его место, по словам Усатого, якобы занял Игорь Додон. Вопросы политики, развития экономики страны, социального обеспечения, проблемы пенсионеров – все это совершенно не заботит Усатого и не отражено в его программе. Вот разрушим мафию и победим коррупционеров – и все само собой наладится.

При этом Ренато Георгиевич очень не любит, когда ему говорят о его собственных связях с криминалом, напоминают про его любовь к праздным развлечениям и роскоши, а также, если его начинают спрашивать про его образование. Которого, к слову, нет, как, похоже, и принципов. Кстати, Усатый напрасно полагает, что в республике забыли, как он сотрудничал с Плахотнюком и был верным порученцем олигарха.

В реальности же Партия Усатого на данный момент представлена в очень ограниченном количестве населенных пунктов Молдавии, не имеет стратегии и тактики избирательной кампании, а рассчитывать может только на голоса маргинальной части протестного электората и той части зарубежной диаспоры, что помнит его «пророссийскость». В самом молдавском обществе Усатого давно уже не рассматривают как серьезного и системного политика.

Усатый прекрасно понимает, что его шансы на победу стремятся к нулю. Тогда зачем он идет на выборы в качестве кандидата? Кому нужно его участие и зачем?

КОМУ-ТО ОН НУЖЕН!

В первую очередь Усатый необходим соперникам Додона. Его задача – сделать все, чтобы не дать Додону победить в первом туре. А перед вторым, когда прорумынские и ориентированные в целом на Запад кандидаты не без выгоды для себя поддержат Майю Санду, он тоже сможет выгодно продать поддержку этой даме. Попутно, он уже сейчас работает фактически на нее, поскольку выступает не только против Додона, но и пытается дискредитировать основного соперника Санду из либерального лагеря – лидера «Партии достоинства и правды» Андрея Нэстасе.

Да и для самого Усатого его нынешний статус кандидата в президенты явно не лишний. Поскольку дает возможность представить возбужденные в отношении него уголовные дела «политическими преследованиями за правду». Куда приятнее и почетнее быть «жертвой режима», чем нечистым на руку бизнесменом, замешанным в аферу с отмыванием денег в составе международной преступной группы, реализовывавшей схему «Ландромат».

Есть и еще один вариант, когда Усатый может стать «полезным идиотом». В случае победы Додона Ренато Усатый может заявить о фальсификации выборов и закрутить молдавский «майдан» с попыткой силового перехвата власти. Не зря же экс-премьер Молдовы Ион Стурза считает, что Усатый представляет собой большую опасность, поскольку он являет собой образчик анархии, авантюризма и безрассудства и способен спровоцировать в стране хаос. Кстати, Парламентская ассамблея Совета Европы решила не отправлять на выборы президента Молдовы своих наблюдателей, что вполне может стать основанием не признавать потом итоги выборов и объявить «майданщиков» в Молдове «борцами за демократию». А уж опыт организации массовых акций неповиновения у Ренато Георгиевича имеется.

Так или иначе, но позиционирующий себя активным левым лидером Ренато Усатый в реальности стоит сейчас на крайне правых позициях, являя собой классический образец политического «троянского коня».