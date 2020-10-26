Илья Разбаш: «Ужаснулись, убрали, больше не мусорим»

Чистая пресная вода становится все более важным ресурсом. Но предпосылки для этого печальные. Водные объекты загрязняются, в том числе из-за бытового мусора. Одна из приоритетных задач сегодня – очистить берега российских рек и озер. И параллельно с этим – привить гражданам культуру бережного отношения к природе. Об этом на форуме «Экология» в Санкт-Петербурге рассказал Илья Разбаш, директор Центра развития водохозяйственного комплекса России.

- В чем главная цель вашей организации?

- За последние 70 лет с лозунгом «Бери от природы всё!» мы построили огромное количество предприятий, много водоемких отраслей промышленности, производств. Пора отдать должное воде и поучаствовать в ее оздоровлении. Мы выделяем три направления развития водной отрасли: безопасность, доступность и качество. На основании этих принципов восемь лет - с 2012 по 2020 года в рамках федеральной целевой программы «Вода России» («Развитие водохозяйственного комплекса РФ») строились защитные сооружения, набережные, ремонтировались дамбы, проводилась экологическая реабилитация водоёмов. Сейчас эти проекты по ряду направлений продолжатся в нацпроекте «Экология». В конце октября подытожим основные вехи окончания федеральной целевой программы.

- Какие именно?

- Например, это научная работа, которая дала старт федеральным проектам по Нижней Волге и Волго-Ахтубинской пойме. А также проектам, связанные со строительством, ремонтом гидротехнических сооружений, строительством водохранилищ. Отдельный блок ФЦП был посвящен коллаборации государства и гражданского общества. Он вылился в акцию «Вода России» по уборке берегов водных объектов. Начинали с небольших объемов. На сегодня все 85 регионов стали участники Акции. Мы любим отдыхать на природе. Но когда приходишь в известное место, оно, зачастую, кишит бытовым мусором.

-Какие результаты у этой акции?

- Мы видим, что сегодня тренд на хорошую экологию отражается в тех уборках, которые проходят. Год от года у нас достаточно ровная статистика. За последние шесть лет более 5 млн людей поучаствовали в этой акции. В основном это молодежь, но мы рады всем. Мы видим большой отклик у руководителей субъектов и администраций. Они нас поддерживают, помогая в проведении мероприятий и утилизации отходов. Последние два года мусор там, где у нас есть возможность, обязательно сортируется и отправляется на вторичную переработку.

- Как вы привлекаете волонтеров? Они ездят добровольно или их, например, университет отправляет? Как на картошку раньше.

- Двумя путями. Даже когда университет отправляет всех на общественно-полезный труд, эффект от этих уборок не только и не столько в мешках собранного мусора. Самый главный эффект – в формировании бережного отношения к водным объектам в будущем. Как бы человек ни поддержал нашу акцию, он вынесет оттуда самое главное, - больше он мусорить на берегах не будет. С точки зрения количества водных объектов, а у нас около 10 тысяч мероприятий по всей стране в год, добрую половину люди берут под общественный контроль. С тем, чтобы дальше оставить любимое место красивым, с хорошим видом, с прекрасным и чистым доступом к воде.

- Сколько удалось убрать?

- Каждая акция собирает в среднем 200 человек. Каждый вывозит с места по мешку мусора. В целом это один или два восьмикубовых контейнера за мероприятие. Целевой показатель федерального проекта по сохранению уникальных водных объектов, в рамках которого организуется акция «Вода России», - это полторы тысячи километров в год, пройденных для очистки. И порядка 800 тысяч волонтеров. В прошлом году показатели были сильно перевыполнены. Прошли по протяженности половину экватора, 24 с лишним тысячи километров.

- Бытует мнение, что где чисто, там сложнее мусорить. Замечаете такое?

- Есть такой эффект. Но требуется инфраструктура, чтобы было удобно. Например, собрал человек мешок с мусором, но в машину его положить не хочет. Мы пытаемся с муниципалитетами отрабатывать тему, чтобы там, где есть рекреационная нагрузка, располагались контейнеры для мусора. Но в целом должен работать принцип «Принес – Убери». Это наша с вами чистоплотность.

- Как бороться с теми, кто оставляет мусор?

- В рамках ФЦП мы сделали некий комплекс. Для самых маленьких - детские рисунки о воде. Для школьников - уроки для разных классов, которые проходят ежегодно. Плюс креативная составляющая - один из самых крупных в мире юниорских водных конкурсов. Детишки соревнуются по проектам, связанным с водохозяйственным комплексом. Для студентов - эко-квесты, веселые и умные развлечения. Плюс сами уборки. Таким комплексом мы выходим на понимание нашими гражданами проблемы замусоривания, в том числе берегов водных объектов.

- Каким вы видите будущее вашего проекта? Нельзя же вечно убираться…

- Я хотел бы отметить Ингушетию. Она у нас бессменный лидер уже много лет - по количеству волонтеров, выходящих на акции. С предыдущим руководителем республики придумали праздник – День реки Сунжа. Будущее вижу так. Мы сами ратуем за то, чтобы мусора не было. Мы будем выходить на праздники, посвященные родному водному объекту, и просто культурно отдыхать, говорить этому водному объекту «спасибо», поздравлять его с праздником. Никакого мусора больше не будет. Закончили с этим. Почистили разок и дальше запомнили, что мусорить больше не нужно. Вот к чему мы стремимся.

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