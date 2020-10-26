Яндекс Go усилит контроль масочного режима и дезинфекции в такси

В России продолжает расти число заболевших коронавирусом. Из-за этого многие горожане предпочитают добираться на работу или по делам на личных автомобилях или такси, избегая лишний раз других способов передвижения и общественных мест. На фоне этого сервис Яндекс Go решил усилить надзор за соблюдением требований безопасности.

ПРИЛОЖЕНИЕ НАПОМНИТ НЕ ЗАБЫТЬ МАСКУ

Яндекс Go постоянно требует от партнеров строго соблюдения масочного режима, а теперь налаживает коммуникацию и с пользователями сервиса. Чтобы пассажиры не забывали о средствах защиты, в мобильном приложении Яндекс Go будет высвечиваться уведомление: «Не забудьте надеть маску перед поездкой». Кроме того на автомобилях партнеров сервиса появятся специальные digital-конструкции с экранами, на которые будут транслировать призывы носить маску и соблюдать дистанцию в общественных местах.

Контроль за соблюдение мер будет отдан системе обратной связи. Важно не только выдать им средства защиты, но и проследить, чтобы их использовали в течение дня. Так что после завершения поездки в приложении вызова такси клиенты и водитель теперь могут оставить комментарий, пользовался ли водитель или пассажир во время поездки средствами индивидуальной защиты.

- Мне нравится, что в приложении заказа такси есть обратная связь, где в случае необходимости можно сообщить о том, что, к примеру, водитель находится за рулем без медицинской маски, - говорит житель Москвы Иван Левченко. - Я жаловаться не люблю, но в пандемию предпочитаю везде в маске и перчатках ходить. А в такси, где ездит много людей, считаю, что водитель тоже в маске должен быть. Мне в основном только такие водители и попадались. Но друг рассказывал, что поймал на улице машину и водитель был без маски, еще и кашлял. Может и просто осенняя хандра, но время сейчас такое неспокойное с этой пандемией.

- Мы используем не только маски и перчатки, - говорит водитель Иван Попов. - Перед и после каждой поездки мы проветриваем салон и тщательно обрабатываем все поверхности дезинфектором. В безопасности заинтересованы не только пассажиры, но и мы сами. Кроме того, открыто достаточное количество пунктов дезинфекции машин, которыми мы пользуемся, - говорит водитель Игорь Меркулов.

Кстати, маски и дезинфекторы раздают водителям бесплатно.

ЗАКАЗЫ — ТОЛЬКО ОТВЕТСТВЕННЫМ

Яндекс Go собирается дополнительно стимулировать своих партнеров соблюдать требования безопасности. Сервис будет отдавать приоритетные заказы пользователей сначала тем, водителям, кто дезинфицирует машины ответственно и регулярно. Сервис организовал для них более 150 пунктов дезинфекции по всей стране.

ИЗМЕРЯЮТ ТЕМПЕРАТУРУ И СДАЮТ ТЕСТЫ

В таксопарках перед выходом на линию все водители ежедневно должны проверять температуру. А каждые 15 дней не менее 10% штатных сотрудников таксопарков должны сдавать ПЦР-тесты. Чтобы следить за соблюдением этих мер, Яндекс планирует проводить в рабочем приложении опросы водителей, чтобы понять, соблюдают ли таксопарки и партнеры данное требование, и проводятся ли тесты на ковид.

ВАЖНО

Всем водителям, заболевшим ковидом, Яндекс оказывает помощь. Весной сервис создал специальный фонд, из которого выделяются деньги, чтобы люди ответственно соблюдали карантин и не рвались на работу, пока не поправятся. Такую же поддержку оказывают курьерам.