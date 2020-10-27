В Нью-Йорке выстраиваются огромные очереди к избирательным участкам

Очередь к избирательному участку на Манхеттене. Фото: REUTERS

После открытия в субботу избирательных участков в Нью-Йорке к ним стали выстраиваться огромные очереди – несмотря на то, что гражданам доступно голосование по почте, жители города желают убедиться лично, что их голос учтен.

- Мы, конечно, удивились, что очередь такая длинная, но мы намерены достоять до конца. Мне раннее голосование помогает справиться с беспокойством по поводу этих выборов. Я могу раньше прийти, раньше проверить, что мой голос был учтен, что все спокойно — и для меня, и для общества, – рассказал один из горожан.

Длинные людские «хвосты» выстраиваются еще до открытия участков и сохраняются практически весь день. В среднем, чтобы проголосовать, приходится стоять в очереди около полутора часов, что для жителей Нью-Йорка является не совсем привычным занятием.

Согласно подсчетам, на сегодняшний день в США проголосовали более 60 миллионов человек. Из них почти 20 миллионов лично, остальные воспользовались возможностью волеизъявления по почте. По оценкам американских СМИ, большая часть проголосовавших – сторонники Демократической партии.

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