Тело москвича полгода пролежало в вентиляционной шахте Владыкинского завода

Эксперты заявили, что найденный мужчина умер около шести месяцев назад. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней назад в Бескудниковском районе Москвы работники Владыкинского механического завода производили техническое обслуживание вентилляционных шахт помещения. Процесс уже подходил к концу, оставался последний небольшой участок. Именно там техники заметили в просвете трубы какой-то большой предмет, похожий на мешок, которого, конечно, не должно быть в вентиляции. Они удивились. Подобравшись поближе, они ужаснулись: в трубе находилось человеческое тело. С большим трудом можно было распознать погибшего мужчину, ясно было лишь, что находится он там уже очень давно.

— Поступило сообщение, что в шахте завода был обнаружен труп неизвестного мужчины на вид 25-30 лет с гнилостными изменениями, смерть которого наступила около 6-ти месяцев назад. Тело было направлено на экспертизу для детального исследования и установления причин смерти, — сообщил источник kp.ru

Теперь полиция выясняет личность погибшего. Правоохранителям предстоит установить, как мужчина попал в вентиляцию и что привело к его гибели.