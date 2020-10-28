Названы лекарства, которые помогут избежать тяжелых легочных осложнений при ковиде

Фото: Пресс-служба «ПРОМОМЕД»

По мнению экспертов, вторая волна коронавируса отличается от первой. Весной всех ковидных больных госпитализировали и лечили в условиях стационара. Вторая волна проходит легче.

Во-первых, из-за самого течения болезни: в больницу отправляют тех, чьи хронические заболевания, помноженные на «корону», не позволяют лечиться на дому.

Во-вторых, разработано лекарство, которое позволяет избежать тяжелых легочных осложнений.

Эксперты при появлениях ОРВИ рекомендуют не заниматься самолечением. Если есть хронические заболевания – вызвать «Скорую помощь». Для условно здоровых людей действительна рекомендация вызывать врача, если температура поднимется выше 37,3. Врач выпишет рецепт. На данный момент для лечения коронавируса рекомендован препарат «Арепливир» - отечественная разработка на основе действующего вещества фавипиравир, который показал свою эффективность при лечении РНК-вирусов. Он блокирует РНК-полимеразу и не дает вирусу размножаться.

Согласно прошедшим в России клиническим испытаниям у 90% больных, принимавших данный препарат, улучшилось состояние, их выписали из стационара - вирус перестал размножаться. При стандартной терапии такого улучшения не было. Прием препарата способствует восстановлению поврежденной легочной ткани у большинства пациентов. Лечение занимает 4-6 дней вместо обычных 8-14.

Фото: Пресс-служба «ПРОМОМЕД»

Если начать лечиться этим препаратом на дому, госпитализация, возможно, не потребуется. Но важно помнить – препарат должен назначить врач.

Российское правительство внесло данный препарат в ряду других в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

Рекомендации Минздрава по лечению COVID-19 можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.

Кроме лекарственной терапии эксперты рекомендуют больше пить - морсы, чай с лимоном, заваренный шиповник – теплое и обильное питье помогает вывести токсины из организма и избежать обезвоживания. Даже если нет аппетита, есть что-то легкоусвояемое – куриный суп, бульон, немного каши, яйца, фрукты с высоким содержанием витамина С.

И избегать гипердиагностики. При первых признаках простуды не стоит бежать на КТ. Лишнее облучение заболевшему простым ОРВИ ни к чему. Но, разумеется, при ухудшении самочувствия нужно пройти полное обследование.