Уровень антител к коронавирусу снижается через 3 месяца после перенесенного заболевания

Результаты исследований показали, что у половины переболевших Covid-19 уровень антител начал снижаться на 12-ой неделе после выздоровления. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В июне британские ученые Имперского колледжа Лондона начали проводить исследование с целью выяснить частоту и уровень снижения антител к COVID-19, появляющихся в организме человека после перенесенного заболевания.

Сотни тысяч англичан, переболевшие коронавирусом, в домашних условиях сдали тест (кровь из пальца). Всего в исследовании участвовало более 300 тысяч человек.

Результаты показали, что у половины людей уровень антител начал снижаться на 12-ой неделе после выздоровления, передает CNN.

- Масштабы исследования выяснили, что доля людей с обнаруживаемыми антителами со временем снижается, - рассказала преподаватель медфакультета школы общественного здравоохранения лондонского Имперского колледжа Хелен Уорд.

При этом у молодых людей, выздоровевших от COVID-19, потеря антител шла медленнее, чем у людей старше 75 лет, также переболевших коронавирусом.

Британским ученым, как, впрочем, и многим другим, мало, что известно о коронавирусе. Они не знают, как иммунитет отреагирует на повторное заражение коронавирусом. Проведенное исследование многие из врачей называют обнадеживающим, поскольку в аспекте выработки антител коронавирус ведет себя также, как и другие вирусы.

Более ранние исследования ученых показывали, что антитела работают в течение четырех месяцев с момента заражения. Есть мнение, что на скорость снижения антител влияют разные факторы: возраст, сопутствующие заболевания и тяжесть протекания болезни.

Министр здравоохранения Великобритании лорд Джеймс Бетелл назвал исследование «критически важным». Он считает, что его результаты могут подсказать правительству, какие новые, правильные меры следует принять по борьбе с распространением COVID-19.

- Независимо от результата теста на антитела, каждый должен продолжать соблюдать ограничительные меры, связанные с COVID-19: социальную дистанцию, ношение маски и использование дезинфицирующих средств, - сказал он.

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