«Газпром нефть» разработала первый отечественный диспергент для борьбы с разливами нефти в морях Арктики

Фото пресс-службы «Газпром нефти»

Компания «Газпром нефть» совместно со специалистами Инжинирингового центра МФТИ разработала рецептуру диспергента для ликвидации разливов нефти в ледовых условиях. Препарат создан с учетом климатических особенностей арктических морей. Сегодня это единственный российский реагент для ликвидации разливов нефти при низких температурах. Лабораторные испытания показали, что его эффективность в ледовых условиях достигает 80%.

…400 килограммов льда и 10 тысяч литров воды из Баренцева моря специально доставили исследователи в лабораторию МФТИ для моделирования природных условий Арктики. Уникальная технология создавалась более двух лет. Диспенсеры разбивают сплошную пленку пятен на множество мелких капелек, что ускоряет переработку нефти микроорганизмами.

«Разработка рецептуры уникального отечественного диспергента для применения в ледовых условиях — пример успешной работы, имеющей большое значение не только для «Газпром нефти», но и для отрасли в целом, - пояснил генеральный директор компании «Газпром нефть шельф» Игорь Рустамов. - Реализовав этот проект в сотрудничестве с Инжиниринговым центром МФТИ, мы сделали еще один важный шаг, направленный на защиту и сохранение арктической природы. Обеспечение безопасности и забота об окружающей среде — основа нашего подхода к реализации технологических партнерств с ведущими разработчиками страны».

Обратим внимание, что разработка диспергента была выполнена в рамках участия компании в работе Энерготехнохаба «Санкт-Петербург». В ближайшее время ожидается технико-экономическая оценка нового продукта, оформление разрешительной документации на его применение и регистрация товарного знака.

Фото пресс-службы «Газпром нефти»

«Наш Центр имеет большой опыт предоставления услуг в области технологий добычи и переработки полезных ископаемых, - отметил генеральный директор Инжинирингового центра МФТИ Тимур Тавберидзе. – Мы активно задействуем потенциал Московского физико-технического института и других ведущих институтов, продвигаем собственные технологические разработки. Совместный проект с «Газпром нефтью» по разработке диспергента для использования в арктических условиях поставил перед нами по-настоящему амбициозную задачу — получить уникальный продукт, аналогов которого в России сегодня нет. Больше двух лет работы, множество тестов в условиях, максимально приближенных к реальным, доказали высокую эффективность созданной нами формулы».