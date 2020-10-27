Сезонное обострение недобросовестной конкуренции

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Они направлены на дискредитацию популярных противовирусных препаратов отечественного производства.

При этом одним из главных объектов абсурдных обвинений со стороны непроверенных источников и псевдоэкспертов традиционно становится противовирусный препарат Кагоцел, входящий в группу индукторов интерферонов, над изучением и разработкой которых в свою очередь работали ученые из советского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

Это и неудивительно, ведь недобросовестные атаки обычно направлены против самых сильных, а потому наиболее опасных конкурентов.

Кагоцел на рынке уже 17 лет, все это время его рекомендуют врачи, и он пользуется заслуженной лояльностью со стороны потребителей. Препарат входит в рекомендации Минздрава по лечению гриппа типа А (H1N1), клинические рекомендации по лечению гриппа у взрослых и гриппа у детей, а также в список Жизненно важных и необходимых лекарств (ЖВНЛ).

Тем не менее, в социальных сетях и СМИ с завидной регулярностью появляются фейковые новости о том, что Кагоцел якобы не прошел необходимых клинических испытаний, а хуже того – ему абсолютно беспочвенно приписывают свойство угнетения мужской репродуктивной функции.

«В СМИ масса наездов на препарат – это всем известно, что здесь какая-то конкурентная война идет, нехорошая, нечестная», - отмечает главный инфекционист ФМБА России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, профессор Владимир Никифоров.

С ним соглашается директор института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ», доктор фармацевтических наук, профессор, академик РАЕН Ирина Спичак: «Расцениваю это как маркетинговую диверсию. С болью вижу, что эффективное, недорогое средство насильно убирают с российского рынка. У нас не так много отечественных противовирусных препаратов, имеющих доказанных эффект воздействия».

В прошлом году, чтобы раз и навсегда расставить все точки над «i» компания-производитель Кагоцела «Ниармедик Фарма» пошла на совершенно беспрецедентный шаг и раскрыла подробные данные о безопасности препарата. В официально опубликованном сообщении говорилось, что «на всех уровнях надзора и мониторинга безопасности обращения лекарственных средств (государственные органы и служба фармаконадзора компании) за весь период обращения на рынке противовирусного препарата Кагоцел, демонстрируется высокий уровень безопасности данного лекарственного средства. В частности, общее количество нежелательных явлений, выявленных за период обращения на рынке препарата — 181, что составляет 0, 0000905 процента от общего количества проданных упаковок за все время присутствия Кагоцела на рынке и является ничтожно малым. Все нежелательные явления выявленные за это время, носят характер аллергических реакций, возможность которых предусмотрена в инструкции к лекарству. Большинство из них, по классификации ВОЗ имеет индекс «редко» (с частотой от 1/10 000 до 1/1000 назначений)».

Чуть позже отсутствие у Кагоцела серьезных побочных эффектов подтвердил Росздравнадзор, а следом за ним в ответ на депутатский запрос Сергея Шаргунова Минздрав РФ также заявил о наличии у Кагоцела всех необходимых для регистрации клинических испытаний.

Самое масштабное из них было проведено в период с 2000 по 2001 г., это было многоцентровое рандомизированное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование по оценке эффективности и безопасности препарата, в котором приняли участие три независимых медицинских центра: НИИ гриппа РАМН (Санкт-Петербург), НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН (Москва) и Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). В результате было выявлено, что у принимавших Кагоцел пациентов быстрее проходили основные симптомы гриппа и ОРВИ – лихорадка, головная боль, ломота. При этом не было выявлено никаких побочных или токсических эффектов от приема препарата или аллергии на него.

Кроме того, в 2012 – 2016 гг. (уже после регистрации препарата) был проведен ряд дополнительных клинических исследований, еще раз подтвердивших эффективность и безопасность Кагоцела. В общей сложности в пострегистрационных исследованиях Кагоцела приняли участие более 20 тысяч человек.

«Мы с коллегами проводили сравнительную оценку терапевтической эффективности лечения гриппа А (Н1N1) на большом количестве больных c использованием только прямых противовирусных препаратов — Осельтамивира и Умифеновира, и этих же препаратов в комбинации с иммуномодулятором Кагоцелом, — рассказывает врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней Тихоокеанского государственного медицинского университета Александр Попов, — Оказалось, что комбинация препаратов приводила к более быстрому снижению температуры и исчезновению катаральных симптомов по сравнению с монотерапией. У пациентов реже наблюдались осложнения, например развитие пневмонии — главного опасного осложнения респираторной инфекции, которое иногда приводит к летальному исходу».

Коснувшись появившихся в СМИ слухов о том, что Кагоцел может негативно влиять на репродуктивную функцию пациентов, Александр Попов назвал эти вбросы «недобросовестной информационной атакой» и «полным абсурдом с научной точки зрения».

«Все лекарства в России находятся под строжайшим контролем Росздравнадзора. Регулятор следит за их качеством и безопасностью, мониторит побочные эффекты и в случае необходимости может приостановить действие лицензии или инициировать процесс ее аннулирования», - подчеркивает эксперт.

Все вышеперечисленные аргументы кажутся более чем исчерпывающими. Тем не менее, простому обывателю на иррациональном уровне бывает легко поддаться страху и поверить в любые нелепые выдумки, которые он увидел в СМИ или соцсетях, особенно, если речь идет не только о его здоровье, но и о здоровье его детей. Этим и пользуются недобросовестные конкуренты в попытках убрать с рынка неугодного игрока. Только вот во времена пандемии это выглядит уж как-то совсем цинично.

Изучение репродуктивной токсичности лекарственных препаратов проводится в рамках клинических исследований на животных, так как проведение подобных исследований на людях противоречит принятым во всем мире и, в том числе в РФ, нормам Надлежащей клинической практики (GCP). Согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ, исследования репродуктивной безопасности следует проводить на крысах, как «животной» модели, позволяющей с наибольшей степенью экстраполировать результаты на человека. Именно это и было сделано разработчиком препарата Кагоцел.