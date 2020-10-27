Мостовой рассказал, как «Локомотиву» играть с «Баварией: «Это глупо и смешно, но такая тактика у нас сработала на ЧМ против Испании»

«Локомотиву» необходимо сыграть так, как иногда играют команды, заведомо понимая, что они слабее Фото: REUTERS

Московский «Локомотив» готовится провести вторую игру нового сезона Лиги Чемпионов. На этот раз в соперниках у команды Марко Николича действующий обладатель кубка Лиги Чемпионов мюнхенская «Бавария».

Советский и российский футболист Александр Мостовой поделился мнением о предстоящей игре и рассказал, что может помочь «железнодорожникам» в противостоянии с немецкой командой. «Царь» уверен, что шанс у «Локо» будет только при одном раскладе. Также эксперт назвал качества, которые помогут «Локомотиву» уйти от разгрома с «Баварией».

- «Локомотиву» необходимо сыграть так, как иногда играют команды, заведомо понимая, что они слабее: становятся все сзади и стараются отнять мяч, выбить его подальше и тянуть время. Это глупо и смешно, но такая тактика у нас сработала на Чемпионате Мира против Испании, такой тактики придерживаются команды слабого уровня, и какое-то время они держаться. Все понимают, что «Бавария» забивает по пять-шесть мячей. А почему? Против них выходят команды и играют, как у нас любят говорить, «в свою игру». Хотя, никто понять не может, что это за своя игра такая, когда 3:0, 4:0 проигрывают. Ну это общие фразы люди наглотались, вот они и любят их использовать. Мы даже про «Баварию» так говорим, вот расшифруйте мне, что это за своя игра «Баварии»?

Даже если ты запрёшься сзади, не факт, что ты сыграешь 0:0. У тебя всегда будет момент для контратаки. Стандарт или ещё что-то. Я это предлагаю, чтоб разгрома не было. Они «Атлетико» четыре забили. Я очень удивился.

Класс в этом случае не нужен. В том-то и дело, когда ты играешь от обороны или запираешься у свей штрафной, там класс не нужен. Там нужна самоотверженность, бойцовские качества, вовремя подстраховывать, подсказывать друг другу.

Приводил уже в пример нашу игру на Чемпионате Мира с Испанией. Выиграли? Выиграли. Но по статистике - самая плохая игра нашей сборной за всё время. Сколько мы раз тогда мяча коснулись? И никто ничего не говорит. Все кричали, как здорово и как замечательно, - заявил Мостовой.

Александр Мостовой предположил, что может сыграть против «Баварии». По мнению эксперта, помимо игры «Локомотива» от обороны, на немцев может повлиять Москва и деморализация.

- У немцев преимущество в пространстве. Я заметил, что против них защитники не дорабатывают и появляются дырочки в обороне. В последней их игре было видно это: один бежит, а второй не подстраховывает. Почему я и предлагаю встать 11 человек сзади и искать шанс в контратаке. Они же тоже не роботы, тоже могут подустать. Скажут: «Мы не можем обыграть и забить, потому что где один - там второй, где второй - там третий». Так в своё время играли корейцы и японцы.

Вариант, что «Бавария» приедет без мотивации, тоже есть. Они же приезжают в Москву, Москва всем нравится. Стадионы хорошие, встречают лучше, чем своих. У нас любят иностранцев. Это свои все плохие, а иностранцы всегда хорошие. У них будет хорошее настроение, им его можно и подпортить такой тактикой. Они же понесутся с первых минут, а если у них сразу ничего не будет получаться, хотелось бы на них посмотреть.

Также Мостовой рассказал, на кого необходимо надеяться «Локо» в атаке.

- Для игры в пять защитников и три опорника у них всё есть. И вперёд я бы поставил Зе Луиша и помобильней Миранчука. Зе Луиш здорово цепляется за мячи, может укрыть, придержать, побороться. Остальные - оборона, Сталинград.

Прямую трансляцию матча покажет Матч ТВ. Начало – в 20:55

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