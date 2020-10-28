В российских школах могут появиться педагогические классы

В старших классах российских школ может появиться новый профиль – педагогический. Он будет рассчитан на тех школьников, кто сам планирует освоить профессию учителя и встать у классной доски. Такую инициативу на днях обсудили в Общественном совете при Минпросвещения.

- Сейчас у нас нет отдельного профиля, который бы готовил детей к педагогической деятельности, - отмечает замминистра просвещения Виктор Басюк. – Но это направление очень важно, поскольку мы уже сегодня видим, что все больше учеников идет на педагогические специальности в вузы и учреждения СПО. Об этом говорят и итоги вступительной кампании в педагогических вузах – во многих из них повысился средний балл ЕГЭ зачисленных, расширилась география выпускников.

Чтобы начинающим педагогам было, где отрабатывать полученные навыки, в Министерстве планируют создать специальный пул базовых школ. В них наиболее способные студенты и выпускники педвузов смогут получить первые практические навыки и поддержку для дальнейшего профессионального роста. Кроме того, студенты старших курсов педагогических вузов уже сейчас могут пройти практику в школах, помогая возрастным коллегам в период пандемии – соответствующие поправки уже внесены в федеральный закон «Об образовании».

УЧИТЕЛЯ-ЭКСПЕРТЫ ПОМОГУТ КОЛЛЕГАМ НА ДИСТАНТЕ

Впрочем, поддержку получат не только молодые педагоги, но и их более опытные коллеги:

- Подготовка учителей и система педагогического роста это один из наших ключевых приоритетов, - уверен Виктор Басюк. – Мы работаем над развитием возможностей для горизонтального роста педагогов и внедряем новые должности – например, учителя-наставника. Кроме того, мы наладили взаимодействие с региональными и муниципальными управлениями образования, чтобы вернуть систему методической помощи учителям. А именно методическое сопровождение уроков сейчас, в период пандемии, особенно важно.

Для помощи и поддержки учителей был создан Всероссийский экспертный педагогический совет, куда по итогам всенародного голосования вошли более 160 педагогов со всей страны. Кроме того, их опыт и рекомендации станут опорой для принятия новых мер и практик – например, в вопросах оплаты труда или дистанционного обучения.

- Сегодня методист – это своего рода играющий тренер. С одной стороны, он должен сам показывать высокие результаты своих учащихся, а с другой, должен уметь обучать других педагогов, - говорит Виктор Басюк. – Поэтому мы уделяем особое внимание программам развития педагогического мастерства, в том числе в рамках национального проекта «Образование».

ДОПЛАТЫ ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ

Конечно, одной профессиональной поддержкой дело не ограничивается – обсуждаются и финансовые доплаты. Например, надбавку за классное руководство, которую ввели по поручению президента с этого учебного года, уже получили свыше 800 тысяч учителей.

- Эта надбавка составляет 5 тысяч рублей ежемесячно, плюс региональные коэффициенты и с вычетом подоходного налога, - уточняет первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. – В документах о начислении зарплаты эта выплата идет отдельной строкой, чтобы она не смешивалась с остальной зарплатой, и чтобы ее было видно учителям. По состоянию на сентябрь все классные руководители страны уже получили эти надбавки. И, если судить по доле обращений на нашу горячую линию, эта тема вызывает наименьшее количество негативных обращений от граждан.

Напомним, сейчас зарплата педагога, согласно указу президента, должна быть на уровне средней по экономике региона. А чтобы за эти деньги учителям не приходилось перерабатывать, обсуждается вопрос об учете реальной учительной нагрузки – чтобы не возникала ситуация, когда «за одну ставку есть нечего, а за две – некогда».

- Необходимо зафиксировать все виды учительской нагрузки и требования к педагогическому корпусу, и в зависимости от этого выстраивать рабочий день и оплату труда педагогов, - считает Сергей Рукшин, заместитель председателя Общественного совета при Минпросвещения. – По нашим подсчетам, реальная нагрузка учителей составляет почти 46 часов в неделю! Это гораздо выше, чем во многих европейских странах.

СТАТУС ПЕДАГОГА ЗАКРЕПЯТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО

Помимо прочего, в поддержку учителям Госдума готовит специальный законопроект об особом статусе педагогов. По некоторым предложениям, учителей могут приравнять в статусе к госслужащим – с соответствующими льготами и преференциями.

- Важно, чтобы помимо прочего, в законопроекте были отражены юридические правда педагогов по отношению к школе, к ученикам и их родителям, - говорит Сергей Рукшин. – У нас бывают случаи, когда поведение учеников и родителей переходит все рамки. К сожалению, профессия учителя долго считалась далеко не самой престижной, и нужно, чтобы педагоги получили то уважительное к себе отношение, которое они заслуживают.