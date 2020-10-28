Изнанка телешоу: Режиссеры выкрадывают героев друг у друга и сталкивают их в студии до драки

Все герои - настоящие. Истории - реальные. Эмоции - не поддельные. Фото: Shutterstock

Ток-шоу - неотъемлемая часть жизни народа. По вечерам вся страна замирает у экранов. Начинают вечер с «Пусть говорят» и «Прямого эфира», чтобы послушать народные истории из жизни звезд и простых людей.

А после переходят на политику, которая громыхает в телевизоре далеко за полночь, эдакие «Спокойной ночи, малыши!» для взрослых.

А что происходит за кулисами всех этих ТВ-шоу? И какими усилиями они не прекращаются ни на секунду: праздники не праздники, эпидемия не эпидемия...

Спецкор «Комсомольской правды» Дина Карпицкая - постоянный участник подобных программ, вот что она увидела в этом закулисье.

После очередных съемок наша Дина Карпицкая сделала традиционное фото с ведущим «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым. Фото: Личный архив Дины Карпицкой

МАГИЯ ТВ

Знаете, какой самый частый вопрос мне задают родные и друзья про ТВ-шоу типа «Пусть говорят», «Мужское/Женское» или «Прямой эфир»? «Неужели это все правда? Ведь как будто придумано!»

Нет, не придумано!

Все герои - настоящие. Истории - реальные. Эмоции - не поддельные. Нравится вам это или нет. Жизнь удивительнее любых фантазий режиссеров и сценаристов.

Ну сами подумайте - лихо врать на публику могут далеко не все. И актеры. Но они учатся мастерству много лет. А простой человек, заходя в кадр, будто выпивает сыворотку правды, снимает все маски.

Не раз видела такой эффект. Ума не приложу, в чем секрет? Наверное, это и есть та самая магия ТВ, где люди - как под увеличительным стеклом.

И на следующий вопрос со всей ответственностью заявляю - все снимается одним дублем и практически НЕ МОНТИРУЕТСЯ. Хотя подготовка, конечно, есть. Иначе невозможно выплеснуть в экран эмоции. А это на любом шоу - главное.

Не дать людям оторваться от экрана, держать их в напряжении - это, скажу я вам, отдельный вид искусства.

Но тут - никаких репетиций. Просто героев шоу заранее доводят до нужного градуса. До накала.

Спецкор «Комсомольской правды» Дина Карпицкая - постоянный участник подобных программ

«НЕ ОТКРОЕТЕ, ПОДОЖЖЕМ ДВЕРЬ»

Наверняка вы удивлялись: только стряслась какая-то громкая история - сестры Хачатурян убили своего отца или артист Ефремов устроил смертельное ДТП, - тем же вечером главные герои уже сидят в студии!

Как?!

Здесь-то никакой магии и нет. Это адский труд редакторов программы. Я наблюдала его не раз.

- Когда моего дядю в Англии отравили «Новичком» и стало известно, что я - единственная его родственница в России, вы не представляете, что началось у моего дома, - рассказывала мне племянница Сергея Скрипаля Виктория. - Ко мне в Ярославль примчалась целая бригада телевизионщиков. Они сидели под дверью часами, стучали, один даже пытался залезть через козырек крыльца на второй этаж, чтобы постучать в окно. Мы боялись выходить из квартиры. А потом они вообще заявили, что если я не открою, то подожгут дверь.

Виктория Скрипаль до сих пор вспоминает, как ее затащили на ток-шоу. Фото: YouTube

Викторию затащили-таки в студию через пару дней осады. А потом и я приводила ее в эфир Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). Но поджигать ей дверь я бы точно не смогла. Наверное, потому и не работаю на ТВ...

К любому месту событий бригады с телешоу приезжают раньше всех. Если это здание суда - стоят на каждом этаже и выходе (включая черный).

Если ЧП - у них первых списки пострадавших с адресами и телефонами.

Отвертеться мало кому удается.

ОТОБРАЛИ ТЕЛЕФОН, СПРЯТАЛИ В ОТЕЛЕ

Конкуренция между самими ТВ-шоу гигантская! И методы борьбы на грани добра и зла.

Я знаю истории, как сотрудники одного шоу выкрадывали героев у своих коллег с другого канала.

Прилетает, например, будущий персонаж программы из города N в Москву на съемки, его встречают практически у багажной ленты: «Здравствуйте. Мы за вами». Ну, он и едет. Ему невдомек, что это конкурирующее шоу, а те, кто его вызвал и оплатил билет, стоят чуть дальше, у выхода. Героев уводят буквально из-под носа. Могут и на улице перехватить. И перекупить прямо за 5 минут до команды «Мотор».

Поэтому прямо на территории студий всегда есть гостиница для героев программы. Телефоны у них отбирают и не оставляют натурально ни на минуту. Даже ночью! Хочешь в магазин - пожалуйста, но в сопровождении нашего корреспондента. Встретиться с родней - тоже не проблема, но на нашей территории. Поесть, попить - все здесь, никуда не уходи. Вот кончатся съемки, тогда гуляй на все четыре стороны.

Если честно, редакторы и корреспонденты, отработавшие на ТВ-шоу хотя бы год, уже способны на всё.

И я их даже побаиваюсь.

Они из-под земли достанут любого и уговорят раскрыть все семейные тайны, показать, где труп зарыт (были случаи - люди признавались в преступлениях прямо в эфире), или отдать ключи от квартиры, где деньги лежат.

Мне кажется, с таким опытом можно потом хоть в полицию, хоть в финансовую пирамиду - дырки от бублика продавать - человек прошел огонь и воду во всех смыслах слова.

ЧАЙ, КОФЕ, ПОТАНЦУЕМ. ИЛИ ЧТО ТВОРИТСЯ В ГРИМЕРКАХ

Работа режиссеров этих шоу - посложнее, чем в театре и кино. Главные герои - люди из жизни, зашли «с мороза» и сразу - в кадр. Драматургия тут нужна шекспировская.

Потому разогрев начинается еще за кулисами.

Всех участников программы распределяют по разным гримеркам. Самая шумная и веселая - у экспертов. Это те, кто сидит на диванах и обсуждает-осуждает, - депутаты Госдумы, адвокаты, актрисы, теледивы. Вся эта публика собирается в одной комнате. Развлекают сами друг друга. Чай, кофе, бутерброды непременны, но могут и винца налить, если просят.

Ой, чего только я не наслушалась в этих гримерках и не насмотрелась.

Такие типажи!

Все instagram-дивы одинаково крутятся перед зеркалом. И все время просят: «Припудрите у меня еще здесь! Поправьте волосинку в третьем ряду!» Иногда успевают раза три переодеться. «Ну как лучше-то?» - вопрошая у всей гримерки. При этом приезжают и так уже при параде. И до последнего репетируют выгодные позы. У многих для этого даже специальный помощник, бегающий с фотоаппаратом и снимающий звезду.

Такое поведение режет глаза, особенно когда тема программы - несчастные голодные младенцы или старики. А тут такое позерство.

Актрисы - подчеркнуто другие. Они над инста-дивами даже посмеиваются.

Депутаты тоже ведут себя интересно. Одна дама из Думы, узнав, что некоторым экспертам платят гонорары, начала скандалить. И сказала, что тоже не собирается время тратить бесплатно. Денег ей не дали - бюджеты уже расписаны. Тогда она начала требовать бутерброды. «Вы сказали в 20.00 начало, а уже 20.30. Безобразие. Хотя бы покормите!»

Общественники подсаживаются к журналистам (таким, как я) и заводят рассказы о себе, очень просят написать про них хоть что-то.

Психологи всегда дружат с актрисами.

А приглашенные в качестве экспертов медики сидят молча, ни с кем не общаясь.

С этой публикой (экспертами) редакторы почти не работают. Только одних просят не сидеть истуканом и не молчать. А других предупреждают: лишнего болтать нежелательно.

Но и среди экспертов за кулисами случаются стычки. Последняя на моей памяти была, когда бушевали страсти по закону о домашнем насилии. Дама из Общественной палаты (ярая противница закона) сцепилась мертвым боем с дамой-депутатом (ярой защитницей). В итоге женщины разъехались по домам еще до начала съемки. Со словами: «Да я с этой… на одном студийном диване... не сяду». Хорошо еще в прически друг другу не вцепились.

Но чаще обстановка дружелюбная. До команды «Мотор!». А вот после уже никто ни с кем не дружит. Наезды и крики: «Еще пожалеешь», «Я тебе докажу» и «Сам ты...»

Потому что редакторы специально сводят экспертов с разными взглядами.

Чтоб искрило.

Драматургия же.

КАК ВЫЙДЕТЕ, СРАЗУ КРИЧИТЕ: «ВРАНЬЕ!»

Но гораздо серьезнее работа идет с героями программы.

Любое шоу - это две стороны конфликта. И вот эти две стороны приезжают в студию сильно заранее. Все это время редактор настраивает человека, чтобы он не растерялся и выдал то, ради чего позвали.

«Вы, главное, не волнуйтесь и, как выйдете, сразу: «Вранье!» И начинайте с главного. «Никаких денег я у тебя не брал...» Нет, нет! Никто не предлагает врать. Просто подталкивают действовать без раскачки: «Когда я был маленьким…» Люди у нас любят рассказывать о себе, начиная с детства.

Эти две стороны рассаживают по гримеркам в разных концах студии, чтобы не дай бог не пересеклись. Иначе программа сорвется, не начавшись.

Как правило, они даже не догадываются, что уже под одной крышей со своим главным врагом.

Сложнее героям, которые выходят на сцену в начале программы. Обычно к концу их ждет малоприятный сюрприз. Ох, сколько раз я видела эти побледневшие испуганные лица после объявления ведущего: «К нам присоединяется…»

Так произошло недавно с папой «не пьяного мальчика» Романом Шимко, когда уже под камерами в студии к нему вышла Ольга Алисова, та самая, что сбила насмерть его сына. Случилась драка.

На всех ток-шоу есть сотрудники, готовые разнять драку. Как в этом случае, когда Роман Шимко, не ожидавший встречи с женщиной, которая насмерть сбила его сына, кинулся на нее с кулаками. Фото: YouTube

Скандал, крики, рейтинг шоу зашкаливает.

Все сотрудники тут с маленькими наушниками. И чей-то голос им постоянно говорит, что делать и кого как настроить. И этот голос - просто гений (для одних злой, для других добрый). Как он успевает за меняющейся на съемках ситуацией, держит в голове все и всех, я не знаю. Просто восхищаюсь.

Но одно знаю точно - не дай бог мне когда-нибудь рассказывать свою личную историю на таком шоу.

ЖЕНЩИНАМ НЕ МЕСТО В ПОЛИТИКЕ

Совершенно другая атмосфера за кулисами политических ток-шоу.

Ну, во-первых, туда ходят люди, готовые к выходу на публику. Их не надо настраивать и в чем-то убеждать. Тут у каждого свой «взгляд на» - и на тему шоу, и на себя, и на страну.

Главная задача ведущих и редакторов - вовремя отключать спикерам микрофоны. А то ведь тут каждый готов говорить и говорить до упаду.

Обратите внимание, когда кому-то дают слово из зала, то рядом с ним сидит девушка в черном и держит микрофон. По мановению волшебной палочки - точнее, наушника - девушка исчезает вместе с микрофоном. Тем же, кто на первых ролях, звук часто просто отрубают. Но они все равно продолжают орать уже на заднем фоне - камера далеко и плохо их слышит.

На политшоу в гримерках нет ни сюсюканий, ни позерства (хотя некоторые все-таки делают селфи перед эфиром или после). Нет здесь и гендерных поблажек.

- А ну быстро освободите мне место, - даже прикрикнул на меня как-то известнейший в России экономист, когда я сидела на гриме перед началом политического ток-шоу «Время покажет».

Еще раз: мужчина (!) выгнал меня, женщину (!), чтобы припудриться! (Да, да. В ТВ-шоу и сильный пол подкрашивают.)

Не буду называть его имя, мы иногда с ним до сих пор пересекаемся в студии Радио «Комсомольская правда». Он меня, конечно, тогда не запомнил. Зато я прекрасно помню и нет-нет, вставляю ему шпильку. Может, он даже и не знает за что. Но политика дело такое, тонкое. И раз уж в нее полез, следи за каждым своим словом и жестом. Это, конечно, не серьезный пример. Но отражает суть политических шоу - дьявол, как известно, в деталях.

Как тяжело дамам в политике, я ощущала благодаря этим шоу не раз. В программе «Открытый эфир» меня попросили со своей позицией помолчать со словами: «Вы женщина!» Мол, не фиг лезть.

Но я не замолчала, конечно, и перебивать продолжила, но уже морально подавленная.

Что там я, вон даже Ксения Собчак разрыдалась в студии у Соловьева.

Советую всем побывать хоть раз в жизни на ток-шоу, это такой театр человеческих эмоций...

Сценарий к которому пишет сама жизнь.