«Как я смеюсь с Маратом, я не смеюсь ни с кем»: Виктория Боня намекнула на роман с Сафиным

Месяц назад Боня отдохнула с Маратом Сафиным в Италии. Фото: Инстаграм.

Еще месяц назад Виктория Боня заинтриговала Инстаграм, опубликовав снимок, на котором она позирует вместе с известным теннисистом Маратом Сафиным. Модель тогда отправилась в Италию, сняла виллу на берегу озера, но, видимо заскучала в одиночестве.

- Как классно иметь человека, который спонтанно готов сорваться в Италию, не раздумывая ни минуты, - подписала фото Боня.

Уже тогда поклонники заподозрили, что между 40-летней моделью и 40-летним спортсменом промелькнула искра. И вот теперь эта история получила продолжение: Вика и Марат проводят вместе время в Монако. Пара поднялась на одну из самых живописных площадок Монте-Карло, с которой открывается роскошный вид на побережье Средиземного моря.

- Как я смеюсь с Маратом, так не смеюсь ни с кем, - подписала фото Боня.

И вот теперь Вика и Марат проводят время в Монако. Фото: Инстаграм.

Судя по снимкам, они вместе встретили закат – ну чем не романтичное свидание? Фолловеры пишут в комментариях, что Виктория и Марат – очень красивая пара. И гадаю: есть между ними близкие отношения или нет.

Сафин считается одним из самых завидных российских холостяков. Он никогда не был женат, самый его продолжительный роман был с Дарьей Жуковой, променявшей его потом на миллиардера Романа Абрамовича. В одном из интервью Сафин признался, что ему трудно строить отношения, и он предпочитает жить один. Впрочем, один – это не совсем верно: вместе с теннисистом его жилье делят две кошки, одна из которых минувшим летом родила четырех котят.

Виктория Боня еще совсем недавно тоже жаловалась на одиночество. Летом Вика откровенно ответила на вопрос подписчиков: есть ли в ее жизни мужчина?

- Мужа нет, парня нет. Никого нет. Достало уже одиночество, - эмоционально призналась она тогда.

Поклонники гадают: Сафин и Боня - просто друзья, или между ними есть нечто большее? Фото: Инстаграм.

Сейчас модель вместе с дочкой Анджелиной поселилась в Монако, где живет отец девочки Алекс Смерфит. Виктория переехала на Лазурный берег из Лондона, где она надеялась осесть. По словам Вики, Анджелине не понравился климат Великобритании, где почти всегда пасмурно и дождливо. К тому же модель решила переехать в Монако, чтобы дочка была поближе к отцу, который серьезно болел. Последние два года Алекс боролся с тяжелым недугом – болезнью Лайма. Он сильно похудел, ослаб и был на грани жизни и смерти. Врачи неправильно его лечили, пока Смерфит не выяснил, что именно с ним происходит, благодаря Интернету. Он сам поставил себе диагноз, узнав свою болезнь в описываемых симптомах. Алекс начал верный курс терапии, и его состояние значительно улучшилось. Сейчас он почти здоров и полон сил.

Напомним, российская телеведущая и наследник ирландского миллиардера (отец Алекса владеет крупной компанией по производству картонных упаковок) познакомились в 2010 году в Москве – Алекс тогда пытался открыть в столице сеть кондитерских. 17 марта 2012 года у пары родилась дочь Анджелина. Когда стало известно о беременности Виктории, Алекс увез избранницу в Монако, где живет его семья.