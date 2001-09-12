Это не теракты, а третья мировая война, которую уже начали террористы

Ничего более кошмарного Америка, пожалуй, не видела за всю свою историю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вчера, 11 сентября 2001 года, террористы нанесли массированные удары по Соединенным Штатам Америки. 8 часов 45 минут утра (16.45 по московскому времени) первый самолет «Боинг-737», угнанный из Бостона вместе с 58 пассажирами, по касательной врезался на уровне 80 - 85 этажей в один из двух «близнецов» - зданий Международного торгового центра, расположенного в нижней части центра города - на Манхэттене. Каждое из них насчитывало 110 этажей, высота - 450 метров. Они были «визитными карточками» города: были, потому что их больше нет. В момент воздушных терактов большинство работающих в этих зданиях, а также посетителей (наверху находились смотровые площадки для туристов) были уже в небоскребах. В разгар дня там обычно находились до 40 тысяч человек в каждом. На южном здании был размещен коротковолновый ретранслятор, поэтому тут же была нарушена система национальной связи.

Через 18 минут второй самолет (о котором известно , что он направлялся со 116 пассажирами в Лос-Анджелес) врезался во второго «близнеца» на уровне 50-го этажа. Начался сильнейший пожар, люди сотнями выпрыгивали из окон, многих волной выбрасывало с колоссальной высоты. Город мгновенно заволокло дымом и пеплом, солнце померкло.

20 минутами позже - после второй атаки - третий неопознанный пока самолет рухнул на здание Пентагона в Вашингтоне, и сразу стало очевидно, что разрушения колоссальны. К тому времени в министерстве обороны США уже больше часа шел рабочий день. Западное крыло здания на высоте 5 этажей было разбито всмятку.

Число жертв, как предполагает мэрия Нью-Йорка, только в «близнецах» может исчисляться 50 тысячами человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще через 10 минут прошло сообщение , что взрыв произошел и на Капитолийском холме, где расположен конгресс. Оно, правда, судя по всему не подтвердилось. 5 минутами позже автомобиль был взорван перед зданием госдепартамента США - тоже в столице.

В это же время поступило сообщение о том, что в районе Нью-Йорка может находиться еще один самолет-камикадзе. Только тогда власти объявили о закрытии воздушного пространства страны и о том, что с этого момента все объекты, находящиеся в воздухе без разрешения, будут сбивать. Заметим: система ПВО бездействовала все это время, и только через 1 час 45 минут после первого взрыва самолеты-истребители были подняты в воздух.

Сам президент в момент начала атаки находился во Флориде и ступил на порог школы, где должен был выступать. Все, что он смог сказать в ту минуту: «Это национальная трагедия».

Через 1 час 50 минут после начала этого кошмара пришло сообщение о том, что четвертый самолет, «Боинг», угнан - и тоже с пассажирами на борту. Его сбили над Пенсильванией, предполагая, что он направляется для проведения еще одного теракта в Вашингтоне. Впрочем, появилась и информация о том, что примерно в тот же период произошло еще 8 авиакатастроф, но до сих пор неясно, так ли это, или все же дело обошлось паническими слухами.

К счастью, направлявшийся в это время в Нью-Йорк лайнер «Аэрофлота» был своевременно направлен в Канаду.

В хаосе и панике прервалась связь со столицей США. Вся информация из ослепшего и оглохшего от взрывов Нью-Йорка по каналам компьютерной связи также стала недоступна, техника вырубилась. (Наш корреспондент Андрей Баранов раз за разом с трудом пробивался по телефону, чтобы передать в «Комсомолку» все новые подробности. - Прим. ред.).

Во всем воздушном пространстве США был разрешен пролет единственному невоенному самолету - лайнеру президента США, который срочно вылетел из Флориды. Остальное политическое руководство страны к тому времени уже находилось в бункере в штате Вирджиния. Но президент туда не прибыл, отправившись на одну из военных баз.

Число жертв, как предполагает мэрия Нью-Йорка, только в «близнецах» может исчисляться 50 тысячами человек. Увы, это еще не предел, сейчас, в первые часы после атаки, невозможно предположить даже, о каком порядке цифр мы говорим.

Это не теракты, а третья мировая война, которую уже начали террористы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные базы на территории США приведены в состояние боевой готовности. США закрыли границу с Мексикой, через которую могут уйти предполагаемые террористы. Особые меры безопасности предприняты вокруг АЭС, вблизи нефтепроводов и военных лабораторий, причастных к разработке химического и бактериологического оружия.

А ВС США приведены в состояние «Дельта» - это третья степень готовности. Четвертая предполагает начало боевых действий. Непонятно только, против кого.

От редакции: передав в Москву этот материал, наш корреспондент остался в районе трагедии. Завтра мы расскажем о том, что творилось этой ночью на улицах Нью-Йорка.

Башни были «визитными карточками» города Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА

На моих глазах тела вываливались из окон

«У нас самолет врезался в здание напротив, в Торговый центр» - это сообщение я прочла в электронном письме своей подруги Даши Смирновой. Она работает в здании международного финансового центра, стоящего напротив южного «близнеца». Тут же набрав ее номер телефона, я услышала следующее:

- Я сижу в нескольких метрах от окна, все помещение просматривается насквозь. Мы, сидя на 44-ом этаже, уже привыкли к тому, что между зданиями летают самолеты. И вдруг услышали страшный грохот - просто заложило уши. Показалось, что все предметы на столе подпрыгнули. В ушах стоял звон. Я повернулась к окну и увидела, что соседнее здание горит. Чернокожая Нэнси орала, что в здание врезался самолет. Что она видела, как он заруливал. Потом мы увидели, как из здания стали вываливаться люди. Я так и не поняла, сами они прыгали или нет. Мы просто видели, как тела летели вниз. Это было так страшно, совсем рядом. Потом все стало темно. Мы перестали видеть стену здания...

На этом моменте связь обрубилась. «Сотовый» тоже не отвечал...

Зинаида ЛОБАНОВА.

А В ЭТО ВРЕМЯ В ВАШИНГТОНЕ...

Пентагон вспыхнул как факел

Ничего более кошмарного Америка, пожалуй, не видела за всю свою историю. Когда двухмоторный, похожий на пассажирский самолет обрушился на Пентагон, в первые секунды это приняли за катастрофу - совсем рядом находится аэропорт имени Никсона.

Огромный черный столб дыма взвился близ северного сектора самого крупного в мире офиса, где базируется штаб сухопутной армии. Вслед за тем началась паническая эвакуация 34 тысяч сотрудников военного ведомства.

Когда двухмоторный, похожий на пассажирский самолет обрушился на Пентагон, в первые секунды это приняли за катастрофу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сразу же после этого неизвестный самолет был замечен в воздушном пространстве над Белым домом. И агенты секретной службы выпроводили на улицу всех его обитателей.

Вслед за тем опустели конгресс, госдепартамент и другие столичные здания, потенциально могущие стать мишенью для террористов. Столица парализована. Вашингтонское метро и центр города закрыты.

Андрей КАБАННИКОВ. (Наш соб. корр.). Вашингтон.

11 сентября 2001 года, террористы нанесли массированные удары по Соединенным Штатам Америки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

...И В МИРЕ

В Лондоне эвакуировали обитателей нескольких небоскребов, а также всех служащих из здания фондовой биржи в Сити. Власти английской столицы опасаются, что своей следующей мишенью террористы выберут их город.

В Турции приведена в степень повышенной готовности американская авиабаза Инджирлик. Именно отсюда самолеты ВВС США осуществляют разведывательные полеты на север Ирака.

В Польше под усиленную охрану взяты посольства США и Израиля. А в местных аэропортах обыскивают всех пассажиров.

Мексика отменила полеты своих авиакомпаний в США, а также приостановила все финансовые операции с американскими долларами на своей территории.

Лишь в Брюсселе в штаб-квартире НАТО не принималось никаких дополнительных мер безопасности, весь персонал работал в обычном режиме. И это несмотря на то, что здание находится в непосредственной близости от международного аэропорта Завентем.

Среди пострадавших россиян нет

Среди сотрудников российских загранучреждений в Нью-Йорке и членов их семей пострадавших в результате террористических актов нет, заявил постоянный представитель России при ООН Сергей Лавров. Он сообщил, что постоянное представительство в тесном контакте с Генеральным консульством России в Нью-Йорке принимает все меры для выяснения через соответствующие местные власти, имеются ли среди погибших российские граждане.

Звонок в «КП» из Израиля

В редакции раздался телефонный звонок.

- Ребята, я звоню из Хайфы. Только что мне звонил по мобильнику друг. Он штурман, служит в ВВС Израиля. Сказал: «Мы летим бомбить палестинцев!»

Выдавал ли он желаемое за действительное? Возможно...

Андрей ПАВЛОВ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Два года назад «Комсомолка» предупреждала о воздушной атаке террористов.

Из интервью с Юсефом Бодански, экспертом конгресса США по терроризму, октябрь 1999 года: «В его (Усамы бен Ладена. - Ред.) планы входили атака штаб-квартиры ЦРУ с помощью летчика-смертника и начиненного взрывчаткой самолета, одновременный взрыв в воздухе сразу 11 американских пассажирских самолетов...»

Андрей КАБАННИКОВ.

КАК НАШИ?

Есть ли среди пострадавших россияне?

Среди сотрудников российских загранучреждений в Нью-Йорке и членов их семей пострадавших в результате террористических актов нет, заявил постоянный представитель России при ООН Сергей Лавров. Он сообщил, что постоянное представительство в тесном контакте с Генеральным консульством России в Нью-Йорке принимает все меры для выяснения через соответствующие местные власти, имеются ли среди погибших российские граждане.

ВЕРСИИ

Как действовали террористы

Террористы, угнавшие пассажирские самолеты, которые затем атаковали здания в Нью-Йорке и Вашингтоне, сначала убили пилотов. Такие предварительные версии дают следователи, пытающиеся воссоздать картину произошедшего.

Захватив контроль над лайнерами, преступники предположительно отключили позывные, которые позволяют наземным службам следить за ними.

Высказывается мнение, сообщает «Интерфакс», что теракты такого размаха готовились по меньшей мере год, причем для этого было необходимо просочиться в ключевые точки, занимающиеся обеспечением безопасности в США.