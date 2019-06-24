Андрей Харитонов: Кто помнит меня по «Оводу», думают, что я умер

Отдавая дань памяти замечательному актеру, мы публикуем интервью, которое Андрей Харитонов дал «Комсомольской правде» в декабре 2006 года:

Андрей Харитонов назначил мне встречу у метро в центре Москвы. И я подумала: погорячился актер. Пока он будет меня ждать, прохожие замучают его автографами, а какая-нибудь несдержанная фанатка возьмет да и оторвет пуговицу от его плаща. Я почему-то представляла Андрея именно в том самом длинном белом плаще из детектива «Тайна «Черных дроздов». Ах, что это был за мужчина! Даром, что злодей и убийца.

Но в жизни все вышло по-другому: плащ был не тот. Андрей, как мне показалось, похудел и сильно изменился со времени «Овода» и «Черных дроздов». И в метро он оказался по собственному желанию, потому что «профессиональный метроллер».

- В метро я чувствую себя как рыба в воде, - сообщил актер с ходу. - И никогда не страдал из-за своей узнаваемости: когда мне было двадцать, в кино играл взрослых бородатых мужчин. Теперь мне самому скоро полтинник, и зрители, которые помнят меня по «Оводу» или «Человеку-невидимке», думают, наверное, что я уже умер.

Из чего я делаю вывод: я хороший артист, если из роли в роль меня узнать нельзя.

В Андрея Харитонова были влюблены все женщины страны, его называли самым красивым мужчиной СоюзаФото: ТАСС

Век звезды - 10 лет

- В двадцать вы сыграли Артура в фильме «Овод». Стали секс-символом 80-х... И вдруг канули в безвестность?

- Слава не имеет ни цвета, ни запаха. Когда ее много, просто не замечаешь. Тем более что в материальном выражении она ничего не давала в то время. На гонорар за фильм «Овод» я мог купить половину машины «Жигули», за «Тайну «Черных дроздов», наверное, машину целиком. Сейчас можно заработать на приличную иномарку за один съемочный день.

- Но существуют дивиденды и иного рода. Фойе всех кинотеатров России украшали ваши портреты... Вам не обидно, что сегодня вы не в обойме популярных актеров?

- А кто в обойме?

- Например, Евгений Миронов, Олег Меньшиков?

- Когда Евгений Миронов получил «Золотую нимфу» на Международном телевизионном фестивале в Монте-Карло за главную мужскую роль в фильме «Идиот», все писали об этом как о большом достижении Миронова персонально и нашего кинематографа в целом. Сравнивали «Золотую нимфу» чуть ли не с телевизионным «Оскаром». Но 25 лет назад эту награду получил я за исполнение главной мужской роли в фильме «Овод». А еще раньше - Людмила Касаткина за «Укрощение строптивой». Прекрасно, когда каждое новое поколение считает, что именно оно прорубило «окно в Европу» и то, что было раньше, - прах ушедших веков. Наверное, если бы было по-другому, не было бы стимула к чему-то стремиться.

Я всегда четко понимал, что «герои» - это до тридцати лет. А после придется играть папу, дядю или дедушку, то есть создавать антикварно-художественный фон для героя. Редко встречаются примеры долгожительства, такие, как Мадонна. Или Алла Пугачева. В среднем век звезды не больше десяти лет.

- Что такое, по-вашему, звезда?

- Звезда - необязательно хороший артист. Это - во все дырки затычка. Я помню этот период жизни: тебя постоянно приглашают на телевидение, творческие вечера, служебный вход в театр осаждают толпы поклонниц. Мне приходили чемоданы писем со всей страны. Я их до сих пор храню, хотя все так и не прочитал. Правда, эти письма прочитала моя жена Ольга. И нашла среди них несколько своих, нераспечатанных...

- Ваша жена - из числа поклонниц?

- Да. И это неудивительно: зрители воспринимают звезду в первую очередь как потенциальный сексуальный объект.

- Говорят, что в вас были влюблены не только женщины, но и мужчины...

- (Харитонов делает удивленные глаза, но на вопрос не обижается.) Пока существуют мифы об актерах, всегда есть повод для разговора. А как известно, что бы ни говорили, лишь бы говорили...

Андрей Харитонов с женой ОльгойФото: facebook.com

Черти стояли в прихожей

- В вашей творческой жизни была длинная пауза. Чем вы ее заполняли?

- Года четыре или даже пять я пил капитально. Я и раньше выпивал, но в какой-то момент организм дал сбой, и я заболел, потому что алкоголизм - я в этом уверен - это болезнь. И «болеть» мне было по кайфу.

- Неужели до зеленых чертей?

- Я их не видел, но где-то рядом, в прихожей, они точно стояли. Все прелести запойного дела мне известны. А смысл выражения «с утра выпил, весь день свободен» я проверил на собственным опыте... Потом нашел врача, который меня вылечил.

- Наверное, кто-то из близких - жена, мама - к этому вынудил?

- Сам решил: либо буду выполнять программу «звезда должна умереть молодой», либо постараюсь дотянуть до среднестатистического возраста. В нашей стране не такой уж большой срок - 54 года.

- И теперь вы, тьфу-тьфу, здоровы?

- От алкоголизма не вылечиваются навсегда. Я такой же алкоголик, просто четвертый год подряд я совсем не пью.

- Из-за чего пили? Кризис среднего возраста? Или переживали появление морщин? Говорят, с красивыми мужчинами это случается.

- Вам что-то не нравится в моей внешности? По-моему, у меня чудесный возраст. В молодости я себе не нравился. Когда писали, что я самый красивый мужчина Советского Союза, я смотрел на свое отражение в зеркале и расстраивался. В двадцать лет я хотел быть взрослым, худым и саркастичным. Но не от злости, а от ума. Сейчас я смотрю на себя в зеркало, и я себе нравлюсь. Потому что на лице появились те черты, которые тогда «проявлялись» с помощью грима.

Были бы деньги - не работал

- А если жизнь начать сначала, выбрали бы профессию актера?

- Ни за что! Хотя мечтал иметь отношение к кино с детства. С первого фильма. Это был «Фанфан-Тюльпан», а мне было года четыре... Учился я в Киеве в физматшколе, готовился поступать на архитектурный факультет. Но вопреки всему пошел на актерское отделение театрального института.

- Так, может, в театр вернуться?

- Я не люблю смотреть спектакли из зрительного зала. У меня не возникает сопереживания. А поскольку знаю, во сколько оценивается труд актера, не появляется желание вернуться в репертуарный театр. Я не родился для того, чтобы умирать на сцене. Но с удовольствием участвую в антрепризах.

Недавно снялся в телесериале «Юнкера» по произведениям Куприна. В телефильме «Молодой Волкодав». Самого «Волкодава» зрители увидят в кинотеатрах в январе. А в телевизионной версии покажут предысторию героя.

Если бы у меня было достаточно денег, я бы с удовольствием не работал. Или занялся компьютерной графикой - это намного интереснее профессии актера. Но у меня еще живы родители. Мама, народная учительница, живет в Киеве на пенсию 25 долларов. Поэтому я должен работать и помогать.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Андрей Игоревич ХАРИТОНОВ родился в Киеве 25 июля 1959 года. Окончил актерский факультет КГИТИ им. И. К. Карпенко-Карого. С 1980-го - актер Киностудии им. Довженко. Первая роль в кино - Артур в телефильме «Овод». Сыграл в картинах: «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982), «Тайна «Черных дроздов» (1983), «Человек-невидимка» (1984), «Загадка Эндхауза» (1989) и других.

"Комсомольская правда", 20 декабря 2006 г.