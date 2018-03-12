Марина Зудина о своем муже Олеге Табакове: «Когда первый раз назвала его по имени, стеснялась жутко!»

12 Март 20:06 2018-03-12T20:06:51+03:00

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12 марта 2018 года после продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался Народный артист СССР Олег Табаков. Он навсегда останется в нашей памяти великим артистом, сыгравшим десятки ярких ролей в любимых с детства фильмах. Свою личную жизнь Олег Павлович не любил выставлять на показ. В свое время немало пересудов вызвал его брак с актрисой Мариной Зудиной. Разница возрасте у молодоженов составляла 30 лет, что, конечно, давало повод для пересудов. Но когда в 2007 году «Комсомолка» ко Дню влюбленных с помощью читателей решила определить самую красивую и счастливую супружескую пару, одними из главных претендентов на это звание стала актерская чета Зудина - Табаков. Тогда наш корреспондент встретился с женой артиста, и она рассказала «Комсомолке» об истории их отношений и секретах семейного счастья. Предлагаем вашему вниманию материал из архива "КП" от февраля 2007 года.

Испытание любовью

- Я иногда в памяти отматываю время назад, и не верится, что все это произошло со мной! - рассказывает «КП» Марина Зудина. - С 14 лет мечтала учиться именно у Табакова, он был моим кумиром. Меня не приняли в Школу-студию МХТ, Щукинское, Щепкинское. Случайно узнала о наборе в мастерскую ГИТИСа (мастерская Олега Павловича). Накануне вечером сочинила детскую молитву и просила Бога помочь: «Сделай так, чтобы я поступила к Табакову! Подай мне знак!» Мне по дороге в институт попался счастливый троллейбусный билет! Помню это одурелое счастье, эйфорию: я попала к Табакову, как мечтала!

Роман с ним предчувствовала! Помню, отдыхала на море. В тот момент мне нравился какой-то мальчик, и вдруг меня как озарило: будет роман с Олегом Павловичем! Как-то Табакову сказала: «Интересно: я сначала влюбилась в тебя, а потом у меня возникло какое-то желание. А у тебя, наверное, сначала появились желания в мой адрес!» Он промолчал, думаю, согласился. Вероятно, так и было, и ничего в этом нет плохого. Это природа, разный возраст и опыт. Я могла совершать ошибки в период нашего романа, оступаться. Понимала: мне надо жить самостоятельно, поскольку у него семья. Жалеем с Олегом Павловичем, что я не родила, когда могла - я не хотела ломать его судьбу. И было это не один раз. И это грех большой. Потом, много позже, прочитала в церковной книге - ребенок чувствует, когда хотят избавиться от него, и у меня просто истерика случилась! Моя влюбленность в Олега Павловича была абсолютно бескорыстной! Не то, что я такая бессребреница. Я рано стала зарабатывать, но на чувствах никогда не играла, ничего не требовала, не подсчитывала. Может быть, за терпение мое, за то, что жила так, как подсказывали чувства, Бог милостив ко мне. Господь Бог - великий режиссер, и он расставляет все на свои места.

Олег Табаков с супругой Мариной Зудиной и дочкой МашейФото: Мила СТРИЖ

- Неужели вы не настаивали на разводе Олега Павловича?

- Никогда! Я просила его поговорить с Антоном, чтобы наладились отношения в его семье. Просила не нервничать. А потом как снежный ком - он катится, и все. И это уже судьба. Десять лет у нас был роман, и лишь спустя десять лет начала думать, что хочется чего-то основательного. Но даже не надеялась, что основательное будет именно с этим человеком. Наоборот, надеялась встретить мужчину, который перебьет мою влюбленность! Ведь поклонники были и ухаживали! Господь так распорядился, именно в этот период Олег Павлович изменил свою жизнь. А может быть, боялся потерять, не знаю. Я ему говорю: «Ты развелся не из-за меня! С другой стороны, если бы меня не было, ты бы, наверное, не развелся!»

- Когда же Олег Павлович сказал: «Мы будем вместе»?

- А он этого не говорил! Все само собой стало понятно. Он мне даже в любви первый раз не признался. Вышло так: мы сидели в машине, и я ему что-то говорю-говорю, а он мне: «Что ты вообще говоришь, я же ЛЮБЛЮ тебя!» То есть было даже не признание, а ответ на мою эмоциональную речь. Он думает, все само собой понятно, что он меня любит. А я не считала возможным несколько лет и называть его по имени. «Ты» сказала, когда приехала к нему в Финляндию. Тогда еще был СССР, и смелостью надо было обладать пригласить туда свою ученицу. И, когда первый раз назвала его по имени, стеснялась жутко! У нас с ним все долго - десятилетиями! Я помню один момент, когда Павлик родился, мне его показывают. А муж стоял у окна, он ТАК на меня смотрел. Для меня был момент АБСОЛЮТНОГО счастья! А для нас - абсолютное единение! Наверное, в раю люди себя так ощущают.

Помню наше венчание. Сколько я к этому зрела! Боялась: а вдруг я психану и мы расстанемся. В день венчания на небе появилась двойная радуга! Я такое первый раз видела! А после венчания Машка родилась.

О быте

- Марина Вячеславовна, а дома вы тоже, как актриса, всегда при параде?

- Я раньше думала, мужчина не должен видеть женщину неприбранной. Но Олег Павлович меня всякую видел - и в халате, когда Машку кормила. Он даже любит, когда я ненакрашенная, тихая и абсолютно нетеатральная. Я как кошка домашняя. Люблю дом, чтобы на кровати всех обнять - Павлика, Машу, Олега Павловича. У меня есть помощница. Две замечательные няни из Тулы, которые меняются каждые четыре дня. Мама помогает. Когда у меня есть время, я и приготовлю, и поглажу. Все умею. Если понадобится, и гвоздь могу забить, и разобраться со сложной техникой. Мне хочется, чтобы людям, которых я люблю, было уютно, комфортно.

- Олег Павлович дома в чем ходит, носит халат?

- Нет. Тельняшку любит. У него есть зимний и летний варианты. Было время, когда их не продавали, а старые пришли в негодность. Я все зашивала, перешивала... Теперь проблема решена - тельняшки есть!

- Какой у вас в семье распорядок дня? Во сколько ложитесь спать?

- Получается не раньше часа ночи. Олег Павлович раньше встает. Я - чуть позже. Некоторые говорят: как же жена не готовит мужу завтрак! Когда мы начали жить вместе, я пыталась готовить ему завтраки, и каждый раз все заканчивалось слезами. Я не попадала в его ритм - что-то спрашиваю, он невнимательно отвечает, бурчит, спешит. Не могла смотреть, как он по шесть - восемь раз разогревал чай в микроволновке: то на звонок нужно ответить, то отвлечется. Не могу смотреть, как продукты мучают. И я поняла - лучше посплю! Тогда мы не успеваем с утра поссориться. Я и он в хорошем настроении, все замечательно.

Олег Табаков с супругой Мариной Зудиноий и детьми: Антоном, Павлом и МашейФото: ТАСС

- А любимая кухня у Табакова какая?

- Все, что вкусно! Грузинская, украинская, французская. С одной стороны, устрицы нравятся. Но и селедку с картошкой или гречку разжаренную съест с удовольствием. Обожает мои борщи. Дома он замечательно коктейли сам делает. Я ему говорю: «Тебе надо к Антону в ресторан барменом!» Соусы очень вкусно готовит, салаты.

Он мне говорит, что у него детство голодное было. Любит, когда у нас запасы продуктов. Помню, в доме кончилась гречка. Он мне говорит: «Марин, нельзя ли сразу пять килограммов купить. И чтобы другие продукты всегда были в доме». Например, в детстве любил рахат-лукум и теперь постоянно его покупает. В результате он засыхает, я его выбрасываю. Он снова покупает.

- Какие у вас и мужа привычки?

- У Олега Павловича свойство - все поверхности, которые есть в доме, чем-то заставлять. Сколько ни будет полочек, он их ВСЕ заставит! Бутылки разные с напитками, которые нам дарят. На гастролях накупит всем подарки, подарить не успеет, потом презенты дома скапливаются, а он уже покупает новые. Какие-то книжки из краеведческого музея, сувениры с гастролей. Ну, это невозможно! А ему жалко выбросить!

У меня другая привычка - я не выбрасываю баночки, если в них еще крем остался. Он смеется: «Для каких частей тела все это?»

Бывает, я красиво накрашусь, а он мне: «Ну вот, картинки «Раскрась сам!» (Смеется.)

О красоте

- Олег Павлович часто делает вам комплименты?

- Он очень сдержан. Я ему говорю: «Знаешь, от других слышу комплиментов больше, чем от тебя!» Я люблю говорить что-то приятное и слушать тоже. А муж - сильно чувствующий человек, но в силу возраста и опыта умеет это сдерживать. Я выражаю чувства ярче.

- Олег Павлович ревнивый?

- Говорит, что не ревнует. Но как-то моя давняя знакомая из Австралии прислала факс в театр с просьбой выслать по электронке мои фотографии ей и ее брату, который много лет назад, видимо, был влюблен в меня (у меня тогда был роман с Олегом Павловичем, и я несерьезно отнеслась к настойчивым ухаживаниям австралийца). И вот этот факс попал Олегу Павловичу, он говорит: «А, понятно, это твой поклонник?!» Его помощница так испугалась, говорит мне: «Я что-то не так сделала?» Мне было смешно. Не ревнует, а помнит все! (Смеется.)

Олег Табаков встретил супругу актрису Марину Зудину с новорожденной дочерью Марией, выписавшихся из роддома. Фото ТАСС/ Михаил Фомичев

- А за тем, как вы одеваетесь, следит? Замечания делает?

- Если я оделась так, что ему не понравилось, может сказать: «Мариш, может, что-то другое?» Чаще ему все нравится. Когда он молчит - значит все хорошо. Он мягок, лоялен, терпим. Естественно, я не надеваю мини-юбку, когда иду с ним.

Сейчас мода - девчонки животы открывают. А у меня муж терпеть этого не может! Когда видит, что у меня чуть приоткрыто, ему кажется, это чрезмерно секси, ну у него взгляды такие.

- А сам Олег Павлович в жизни какую одежду предпочитает?

- У него безупречный вкус. Покупает дорогую одежду. Мужчинам проще: рубашка, костюм. Расчесочкой провел и - вперед. Всегда хорош...

- Чувствуете свой возраст?

- Если честно, раньше я очень боялась возраста. Но оказалось, его границы как-то стираются, особенно после 25. Мне дети дали внутреннюю свободу. Особенно с рождением Маши. Видимо, когда есть и мальчик, и девочка, я как женщина реализовалась и стала свободнее. Может быть, оттого что рядом мужчина, с которым уверенно себя ощущаю.

Ко мне мужчины были внимательны всегда. Но я умею держать дистанцию и оставаться друзьями, смотреть на красивых мужчин и не увлекаться. Не в возрасте дело. И даже не в красоте, а в индивидуальности, личности! Олег Павлович тоже из тех мужчин, которым сложно понравиться.

Олег Табаков и Марина Зудина с сыном ПавломФото: Мила СТРИЖ

Слово режиссеру:

ЛЮБОВЬ К МАРИНЕ - ПОДАРОК СУДЬБЫ

- Олег Павлович, на ком держится ваша семья с Мариной?

- Думаю, на ней. Она, на удивление, оказалась, с одной стороны, существом, безусловно, лирическим и вполне воздушным. Однако во всем, что касается защиты интересов любимых ею людей, строга и, я бы сказал, «бульдозерна». (Улыбается.) И одно другому не мешает.

Мне кажется, люди не так уж и часто обретают искомое. И, к сожалению, бывают обременены условностями, устоявшимися схемами. Я долгое время жил легендой, мною сформулированной. Поскольку у моего отца после войны появилась новая семья, я испытал острую боль в возрасте 13 - 14 лет. Нельзя сказать, что у меня не было отца: я его любил и, несмотря на то, что маме это доставляло неприятные минуты, все равно виделся с ним в той, другой семье. И, поскольку через такое прошел, думал - никогда не позволю моим детям оказаться в похожей ситуации. Но потом оказалось, что это все заблуждение. Да и мои дети были на тот момент уже взрослыми. Я вообще-то фаталист. Думаю, судьба распорядилась, что на последней трети моей жизни случилась эта любовь. Это сейчас все стало проще, а тогда это был 1983 год! Я, будучи профессором, ощущал на себе такое давление, дескать, что же это такое - студентка... Но Господь подарок такой сделал. Если учесть, что мы вместе с Мариной 23 года - это, наверное, судьба. И двое наших детишек - дары судьбы.

Рецепты от Табакова

1. Коктейль

Высокий бокал на треть заполнить льдом, добавить яблочного сока и красного вина в пропорции 2х1 и две столовые ложки ликера.

2. Соус к овощным салатам

50 г оливкового масла смешать с соком одного лимона, добавить столовую ложку сахара, лимонного сока и перца (по вкусу).

3. Любимый борщ Табакова с черносливом от Марины Зудиной

Нужно: свекла - 400 г, капуста белокочанная - 300 г, морковь - 100 г, картофель - 200 г, репчатый лук - 100 г, томат-пюре - 60 г, сахар - по вкусу, бульон мясной - 1,5 л, чернослив - 80 г, сметана - 80 г, томаты соленые - 3 шт., томаты свежие - 3 шт., чеснок - несколько зубчиков, фасоль.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Отварить капусту и картошку. Добавить туда лавровый лист и крупный черный перец. Отдельно потушить свеклу, морковь, чернослив, перец красный сладкий порезанный; добавить свежий помидор и соленый. За пять минут до готовности добавить чеснок. Тушеную массу опустить в кастрюлю со сваренной капустой и картошкой. После закипания положить в борщ по вкусу баночную красную фасоль, зелень - петрушку и укроп. Дать борщу настояться несколько минут, посолить и добавить сахар (по вкусу). Подавать со сметаной.