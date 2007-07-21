Бесследно исчезнувший мальчик 19 дней лежал в отстойнике аквапарка

В понедельник будет ровно три недели как в казанском аквапарке бесследно пропал 13-летний кировчанин Сергей Матвеев. Искали его все – милиция, прокуратура, спасатели, кинологи, экстрасенсы… Просмотрели все – территорию вокруг, строящиеся здания. Безрезультатно.

Еще днем 20 июля технические работники аквапарка заметили, что вода помутнела. Но не выгонять же из-за этого отдыхающих. При этом для всех было ясно, что что-то произошло с насосами. Как только аквапарк закрылся, вызвали слесарей. Когда же открыли крышку отстойника, в нос ударил сильный запах. А внутри – в металлическом коробе - лежало что-то черное. Вытаскивали это "что-то" с помощью бензореза. О том, что это тело 13-летнего Сережи Матвеева, определили по электронному браслету.

Как выяснила «Комсомолка», в начале поиска сыскари осмотрели и проверили все. Кроме самого главного – отстойников и труб, ведущих к насосам. У специалистов версия о том, что мальчика утянуло в трубу, вызывала сомнение из-за диаметра отверстия. Между тем, простое математическое уравнение показывает, что в трубе диаметром 33 сантиметра спокойно уместится человек с объемом бедер в… 100 сантиметров! А Сережа Матвеев был не самым упитанным мальчиком.

Погибший Сергей Матвеев

Самый главный вопрос – как ребенок мог там оказаться. Ответ ужасает.

Как нам удалось выяснить, откачивающая воду из бассейна труба находилась в 8-10 сантиметрам от трапа, по которому отдыхающие спускаются в бассейн. И никакой отдельной решеткой она никогда не закрывалась!

- Эту трубу никто из сотрудников милиции, прокуратуры, МЧС не заметил даже, - сообщил начальник юридического отдела казанского аквапарка «Лето STOP» Максим Зильбер. – Она находится в углу бассейна и там стоит лестница-трап. Этот трап с одной стороны заглушен решеткой, а он стоит вплотную к стенам и получается, что эта труба полностью закрыта. И единственная возможность, туда подлезть – это надо, чтобы трап стоял не на месте. Просто так засосать не может – не воронка, чтобы затянуло. Это надо было или как-то залезть туда, или что-нибудь в трубу засунуть.

Получается, что по какой-то причине трап все-таки сдвинулся (или его сдвинули во время уборки и не поставили на место). Вполне возможно, что мальчик просто солдатиком прыгнул в бассейн, и его затянуло струей воды.

Труба, откачивающая воду из бассейна. Кадр с видео следственного эксперимента

- Мы даже не думали, что такое возможно! Все ведь смотрели, кто там был – милиция, спасатели, прокуратура, - продолжает Максим Зильбер. - Прокуратура дала официальное заявление, что на территории аквапарка его нет. Поэтому в этом направлении не искали. А в итоге выходит, что мы сами и нашли, и сами сообщили об этом. Мы никого покрывать не собираемся… Я лично обещаю, что виновные будут наказаны!

После того, как тело Сережи обнаружено, аквапарк закрыли. Пока что на неделю. А всем желающим покататься с горок объясняют, что в аквапарке сломался насос…

Тем временем прокуратура города возбудила уголовное дело по статье «халатность, повлекшая за собой гибель человека». Родители ждут окончания следствия, чтобы подать иск в суд.

Во вторник Сережу Матвеева похоронят в Кирове.

КСТАТИ

Почему собака кинологов не взяла след?

- Насосная система абсолютно герметична, - сообщил пресс-секретарь главного управления МЧС РФ по Татарстану Андрей Родыгин. – Она не пропускает воздух. Поэтому собаки не смогли взять след. К тому же мешал запах хлорки.